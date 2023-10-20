https://crimea.ria.ru/20231020/umerla-olimpiyskaya-chempionka-po-biatlonu-i-lyzhnym-gonkam-anfisa-reztsova-1132226486.html

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова скончалась на 59-м году жизни. Об этом сообщил официальный Telegram-канале Союза... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T18:23

2023-10-20T18:23

2023-10-20T18:23

спорт

утраты

анфиса резцова

россия

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова скончалась на 59-м году жизни. Об этом сообщил официальный Telegram-канале Союза биатлонистов России.Причины смерти не уточняются.Анфиса Резцова родилась в 1964 году во Владимирской области. В детстве Анфису отдали в гимнастическую школу, но затем тренеры посоветовали родителям девочки отдать ее на лыжи. На юниорском и юношеском уровнях завоевала одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.В 1985 году Резцову впервые призвали в сборную СССР, где она быстро стала лидером. На чемпионате мира в австрийском Зеефельде лыжница вместе с советской командой первенствовала в эстафете, выиграв золото.В 1988 году на Олимпийских в Калгари она в качестве лыжницы стала чемпионкой в эстафете 4×5 км и выиграла серебро в гонке на 20 км.После этого Резцова перешла в биатлон. На следующей Олимпиаде 1992 года в Альбервиле она стала первой чемпионкой в спринте, а также вместе со сборной выиграла бронзу в эстафете. Резцова также участвовала через два года в Олимпийских играх в Лиллехаммере, где выиграла свое третье золото в эстафетной гонке.За свою карьеру Резцова также три раза становилась чемпионкой мира по лыжным гонкам в эстафете (1985, 1987 и 1999), дважды выигрывала серебряные медали в личных соревнованиях (1987, гонки на 5 и 20 км), а также была вице-чемпионкой мира по биатлону в эстафете (1992).

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, утраты, анфиса резцова, россия, память