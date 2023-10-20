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Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова
Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова скончалась на 59-м году жизни. Об этом сообщил официальный Telegram-канале Союза... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T18:23
2023-10-20T18:23
2023-10-20T18:23
спорт
утраты
анфиса резцова
россия
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова скончалась на 59-м году жизни. Об этом сообщил официальный Telegram-канале Союза биатлонистов России.Причины смерти не уточняются.Анфиса Резцова родилась в 1964 году во Владимирской области. В детстве Анфису отдали в гимнастическую школу, но затем тренеры посоветовали родителям девочки отдать ее на лыжи. На юниорском и юношеском уровнях завоевала одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.В 1985 году Резцову впервые призвали в сборную СССР, где она быстро стала лидером. На чемпионате мира в австрийском Зеефельде лыжница вместе с советской командой первенствовала в эстафете, выиграв золото.В 1988 году на Олимпийских в Калгари она в качестве лыжницы стала чемпионкой в эстафете 4×5 км и выиграла серебро в гонке на 20 км.После этого Резцова перешла в биатлон. На следующей Олимпиаде 1992 года в Альбервиле она стала первой чемпионкой в спринте, а также вместе со сборной выиграла бронзу в эстафете. Резцова также участвовала через два года в Олимпийских играх в Лиллехаммере, где выиграла свое третье золото в эстафетной гонке.За свою карьеру Резцова также три раза становилась чемпионкой мира по лыжным гонкам в эстафете (1985, 1987 и 1999), дважды выигрывала серебряные медали в личных соревнованиях (1987, гонки на 5 и 20 км), а также была вице-чемпионкой мира по биатлону в эстафете (1992).
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спорт, утраты, анфиса резцова, россия, память
Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова
3-кратная чемпионка ОИ по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова умерла в возрасте 58 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова скончалась на 59-м году жизни. Об этом сообщил официальный Telegram-канале Союза биатлонистов России.
"Союз биатлонистов России с глубоким прискорбием сообщает, что 19 октября на 59-м году жизни скончалась выдающаяся биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону, трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР Анфиса Анатольевна Резцова", – говорится в сообщении.
Причины смерти не уточняются.
Анфиса Резцова родилась в 1964 году во Владимирской области. В детстве Анфису отдали в гимнастическую школу, но затем тренеры посоветовали родителям девочки отдать ее на лыжи. На юниорском и юношеском уровнях завоевала одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.
В 1985 году Резцову впервые призвали в сборную СССР, где она быстро стала лидером. На чемпионате мира в австрийском Зеефельде лыжница вместе с советской командой первенствовала в эстафете, выиграв золото.
В 1988 году на Олимпийских в Калгари она в качестве лыжницы стала чемпионкой в эстафете 4×5 км и выиграла серебро в гонке на 20 км.
После этого Резцова перешла в биатлон. На следующей Олимпиаде 1992 года в Альбервиле она стала первой чемпионкой в спринте, а также вместе со сборной выиграла бронзу в эстафете. Резцова также участвовала через два года в Олимпийских играх в Лиллехаммере, где выиграла свое третье золото в эстафетной гонке.
За свою карьеру Резцова также три раза становилась чемпионкой мира по лыжным гонкам в эстафете (1985, 1987 и 1999), дважды выигрывала серебряные медали в личных соревнованиях (1987, гонки на 5 и 20 км), а также была вице-чемпионкой мира по биатлону в эстафете (1992).