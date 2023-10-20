Международная федерация спорта слепых приостановила членство России
Международная федерация спорта слепых приостановила членство России на два года
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Членство России и Белоруссии приостановлено в Международной федерации спорта слепых (IBSA), данное решение принято исполнительным советом организации. Сообщение об этом появилось на сайте IBSA, пишет РИА Новости.
Членство Паралимпийского комитета России (ПКР) было частично приостановлено на два года. При этом российские спортсмены могут участвовать в Паралимпийских играх под нейтральным флагом.
"Исполнительный совет IBSA подтверждает, что он будет уважать и поддерживать решение генеральной ассамблеи IPC, недавно прошедшей в Бахрейне, о частичном приостановлении членства России и Белоруссии на двухлетний период", – сказано в сообщении.
Также в заявлении сказано, что исполнительный совет IBSA согласен поддержать решение IPC разрешить нейтральным индивидуальным параспортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях Паралимпийских игр 2024 года в Париже и других санкционированных IPC мероприятиях.
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