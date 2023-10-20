https://crimea.ria.ru/20231020/mezhdunarodnaya-federatsiya-sporta-slepykh-priostanovila-chlenstvo-rossii-1132226193.html

Международная федерация спорта слепых приостановила членство России

Международная федерация спорта слепых приостановила членство России - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Международная федерация спорта слепых приостановила членство России

Членство России и Белоруссии приостановлено в Международной федерации спорта слепых (IBSA), данное решение принято исполнительным советом организации. Сообщение РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T21:22

2023-10-20T21:22

2023-10-20T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Членство России и Белоруссии приостановлено в Международной федерации спорта слепых (IBSA), данное решение принято исполнительным советом организации. Сообщение об этом появилось на сайте IBSA, пишет РИА Новости.Членство Паралимпийского комитета России (ПКР) было частично приостановлено на два года. При этом российские спортсмены могут участвовать в Паралимпийских играх под нейтральным флагом.Также в заявлении сказано, что исполнительный совет IBSA согласен поддержать решение IPC разрешить нейтральным индивидуальным параспортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях Паралимпийских игр 2024 года в Париже и других санкционированных IPC мероприятиях.Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил работу Олимпийского комитета России (ОКР) за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Президент России Владимир Путин заявил, что запрет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях – это этническая дискриминация, а сами Олимпийские игры могут использоваться как инструмент политического давления.Ранее президент Федерации шахмат Подмосковья гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что вопрос допуска российских шахматистов не под нейтральным флагом, а под флагом РФ на официальные соревнования под эгидой FIDE лежит в политической плоскости, поэтому сказать наверняка, будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором, сложно.Читайте также на РИА Новости Крым:Гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин попал под санкции УкраиныБудут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором – КарякинСборная Крыма сыграет со сборной мира: где пройдет уникальный матч

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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