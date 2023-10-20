Рейтинг@Mail.ru
Международная федерация спорта слепых приостановила членство России - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231020/mezhdunarodnaya-federatsiya-sporta-slepykh-priostanovila-chlenstvo-rossii-1132226193.html
Международная федерация спорта слепых приостановила членство России
Международная федерация спорта слепых приостановила членство России - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Международная федерация спорта слепых приостановила членство России
Членство России и Белоруссии приостановлено в Международной федерации спорта слепых (IBSA), данное решение принято исполнительным советом организации. Сообщение РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T21:22
2023-10-20T21:22
новости
россия
спорт
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/14/1132225672_0:40:1440:850_1920x0_80_0_0_6787d06cb1c808a8488e1c7928fd0444.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Членство России и Белоруссии приостановлено в Международной федерации спорта слепых (IBSA), данное решение принято исполнительным советом организации. Сообщение об этом появилось на сайте IBSA, пишет РИА Новости.Членство Паралимпийского комитета России (ПКР) было частично приостановлено на два года. При этом российские спортсмены могут участвовать в Паралимпийских играх под нейтральным флагом.Также в заявлении сказано, что исполнительный совет IBSA согласен поддержать решение IPC разрешить нейтральным индивидуальным параспортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях Паралимпийских игр 2024 года в Париже и других санкционированных IPC мероприятиях.Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил работу Олимпийского комитета России (ОКР) за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Президент России Владимир Путин заявил, что запрет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях – это этническая дискриминация, а сами Олимпийские игры могут использоваться как инструмент политического давления.Ранее президент Федерации шахмат Подмосковья гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что вопрос допуска российских шахматистов не под нейтральным флагом, а под флагом РФ на официальные соревнования под эгидой FIDE лежит в политической плоскости, поэтому сказать наверняка, будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором, сложно.Читайте также на РИА Новости Крым:Гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин попал под санкции УкраиныБудут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором – КарякинСборная Крыма сыграет со сборной мира: где пройдет уникальный матч
россия
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/14/1132225672_127:0:1314:890_1920x0_80_0_0_32cdc5333cdac66095eb41aa468af9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, спорт, белоруссия, в мире
Международная федерация спорта слепых приостановила членство России

Международная федерация спорта слепых приостановила членство России на два года

21:22 20.10.2023
 
© РИА НовостиМеждународная федерация спорта слепых приостановила членство России
Международная федерация спорта слепых приостановила членство России - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Членство России и Белоруссии приостановлено в Международной федерации спорта слепых (IBSA), данное решение принято исполнительным советом организации. Сообщение об этом появилось на сайте IBSA, пишет РИА Новости.
Членство Паралимпийского комитета России (ПКР) было частично приостановлено на два года. При этом российские спортсмены могут участвовать в Паралимпийских играх под нейтральным флагом.

"Исполнительный совет IBSA подтверждает, что он будет уважать и поддерживать решение генеральной ассамблеи IPC, недавно прошедшей в Бахрейне, о частичном приостановлении членства России и Белоруссии на двухлетний период", – сказано в сообщении.

Также в заявлении сказано, что исполнительный совет IBSA согласен поддержать решение IPC разрешить нейтральным индивидуальным параспортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях Паралимпийских игр 2024 года в Париже и других санкционированных IPC мероприятиях.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил работу Олимпийского комитета России (ОКР) за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Президент России Владимир Путин заявил, что запрет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях – это этническая дискриминация, а сами Олимпийские игры могут использоваться как инструмент политического давления.
Ранее президент Федерации шахмат Подмосковья гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что вопрос допуска российских шахматистов не под нейтральным флагом, а под флагом РФ на официальные соревнования под эгидой FIDE лежит в политической плоскости, поэтому сказать наверняка, будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором, сложно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин попал под санкции Украины
Будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором – Карякин
Сборная Крыма сыграет со сборной мира: где пройдет уникальный матч
 
НовостиРоссияСпортБелоруссияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:02Крымский мост: оперативная информация об очередях
22:34Главные новости Крыма: 20 октября
22:22Главное за день: 20 октября
21:52Норвегия заплатит украинским беженцам за возвращение домой
21:43Украинскому нацисту Хунке предъявлено обвинение в геноциде
21:22Международная федерация спорта слепых приостановила членство России
20:52Зеленскому настало время замолчать: аналитик о "посланиях" западных СМИ
20:35Цены на ярмарках в Крыму: картошка и капуста по 20 рублей
20:18Идем на рекорд: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
20:03Аварийное отключение электроэнергии в Черноморском – причины
19:24В МЧС Севастополя предупредили о начале работ по утилизации боеприпасов
19:22Крымский мост открыт
19:16Двухлетний ребенок пострадал в ДТП на трассе в Крыму
19:13Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
19:01В Севастополе водитель фургона сбил ребенка на самокате
18:41Масштабная атака: ПВО сбила пять ракет над Херсонской областью
18:23Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова
18:13Над Севастополем сбита ракета
18:01Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит
Лента новостейМолния