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Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов
Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов
Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА) запускает конкурс на создание уникальной инфраструктурной локации – функционирующего Маяка на территории яхтенной марины, РИА Новости Крым, 17.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Mriya Resort &amp; SPA (Мрия Резорт &amp; СПА) запускает конкурс на создание уникальной инфраструктурной локации – функционирующего Маяка на территории яхтенной марины, который послужит важным навигационным ориентиром для мореплавателей. Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба курорта.Конкурс дизайн-проектов - инициатива курорта Mriya Resort &amp; SPA, направленная на поиск перспективных специалистов в области архитектуры, дизайна и строительных решений. Участники конкурса получат уникальную возможность пополнить портфолио, рассказать о себе широкой аудитории и получить признание экспертов отрасли.Для участия в конкурсе требуется выполнить творческое задание и создать дизайн-проект уникального арт-объекта в виде маяка, который будет соответствовать эстетике курорта и гармонично вписываться в окружающую среду. В качестве конкурсантов приглашаются архитекторы, дизайнеры, скульпторы, художники, архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные и строительные организации. Предоставить работы необходимо до 14 ноября 2023 года. Результаты конкурса будут объявлены до 1 февраля 2024 года. Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей, который получат участники, занявшие первое и второе места, - 300 тысяч рублей и 200 тысяч рублей соответственно.Торжественное открытие маяка запланировано на август 2024 года в рамках празднования десятилетия курорта Mriya Resort &amp; SPA.Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pUnJbsuPXF
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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mriya resort&spa, крым, новости крыма, ялта, юбк

Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов

10:00 17.10.2023
 
© Пресс-служба Mriya Resort & SPAMriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов
Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов
© Пресс-служба Mriya Resort & SPA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА) запускает конкурс на создание уникальной инфраструктурной локации – функционирующего Маяка на территории яхтенной марины, который послужит важным навигационным ориентиром для мореплавателей. Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба курорта.
Конкурс дизайн-проектов - инициатива курорта Mriya Resort & SPA, направленная на поиск перспективных специалистов в области архитектуры, дизайна и строительных решений. Участники конкурса получат уникальную возможность пополнить портфолио, рассказать о себе широкой аудитории и получить признание экспертов отрасли.
Для участия в конкурсе требуется выполнить творческое задание и создать дизайн-проект уникального арт-объекта в виде маяка, который будет соответствовать эстетике курорта и гармонично вписываться в окружающую среду. В качестве конкурсантов приглашаются архитекторы, дизайнеры, скульпторы, художники, архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные и строительные организации. Предоставить работы необходимо до 14 ноября 2023 года. Результаты конкурса будут объявлены до 1 февраля 2024 года. Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей, который получат участники, занявшие первое и второе места, - 300 тысяч рублей и 200 тысяч рублей соответственно.
"Мы запускаем конкурс дизайн-проекта на создание уникального архитектурного арт-объекта. Наша цель не просто построить маяк, но и сделать его новой точкой притяжения для всех жителей и гостей полуострова. Приглашаем специалистов принять участие в конкурсе и внести значимый вклад в развитие инфраструктуры Крыма. Этот опыт позволит не только проявить свои творческие способности на практике, но и участвовать в создании объекта, который станет новым культурным достоянием региона и точкой притяжения для тысяч людей", - отметил генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.
Торжественное открытие маяка запланировано на август 2024 года в рамках празднования десятилетия курорта Mriya Resort & SPA.
Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,
mriyaresort.com
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