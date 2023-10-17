https://crimea.ria.ru/20231017/mriya-resort--spa-zapuskaet-vserossiyskiy-konkurs-dizayn-proektov-1132134376.html

Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов

Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов

Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА) запускает конкурс на создание уникальной инфраструктурной локации – функционирующего Маяка на территории яхтенной марины, РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T10:00

2023-10-17T10:00

2023-10-17T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА) запускает конкурс на создание уникальной инфраструктурной локации – функционирующего Маяка на территории яхтенной марины, который послужит важным навигационным ориентиром для мореплавателей. Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба курорта.Конкурс дизайн-проектов - инициатива курорта Mriya Resort & SPA, направленная на поиск перспективных специалистов в области архитектуры, дизайна и строительных решений. Участники конкурса получат уникальную возможность пополнить портфолио, рассказать о себе широкой аудитории и получить признание экспертов отрасли.Для участия в конкурсе требуется выполнить творческое задание и создать дизайн-проект уникального арт-объекта в виде маяка, который будет соответствовать эстетике курорта и гармонично вписываться в окружающую среду. В качестве конкурсантов приглашаются архитекторы, дизайнеры, скульпторы, художники, архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные и строительные организации. Предоставить работы необходимо до 14 ноября 2023 года. Результаты конкурса будут объявлены до 1 февраля 2024 года. Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей, который получат участники, занявшие первое и второе места, - 300 тысяч рублей и 200 тысяч рублей соответственно.Торжественное открытие маяка запланировано на август 2024 года в рамках празднования десятилетия курорта Mriya Resort & SPA.Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pUnJbsuPXF

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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