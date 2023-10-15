https://crimea.ria.ru/20231015/gladkov-rasskazal-o-sostoyanii-zdorovya-suprugi-zhurnalista-sputnik-akifi-1132105294.html
Гладков рассказал о состоянии здоровья супруги журналиста Sputnik Акифи
Гладков рассказал о состоянии здоровья супруги журналиста Sputnik Акифи - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Гладков рассказал о состоянии здоровья супруги журналиста Sputnik Акифи
Восстановление супруги журналиста Sputnik Олеси Акифи займет не менее полугода, необходимо фактически заново научиться ходить, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T16:02
2023-10-15T16:02
2023-10-15T16:04
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СИМФЕРОПЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Восстановление супруги журналиста Sputnik Олеси Акифи займет не менее полугода, необходимо фактически заново научиться ходить, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что в результате удара украинского дрона в Белгороде ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь. По данным врачей, состояние супруги журналиста стабильно тяжелое, она в сознании, дышит самостоятельно, гемодинамически стабильна, находится в отделении реанимации.Он уточнил, что восстановление займет длительный период – не менее полугода – женщине фактически придется заново научиться ходить. Как отметил губернатор, врачи планируют уже через несколько дней перевести женщину из реанимации в отделение, чтобы как можно быстрее начать первичную реабилитацию и тем самым максимально сократить реабилитационный период.В ночь на 12 октября, по данным главы региона, система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа. Из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Выяснилось, что это родители и четырехлетняя дочь сотрудницы Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олеси Акифи. Она и ее супруг, 29-летний журналист Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, были доставлены в больницу.
https://crimea.ria.ru/20231012/zhurnalist-sputnik-ranen-pri-udare-drona-v-belgorode-ego-doch-pogibla-1132037620.html
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Гладков рассказал о состоянии здоровья супруги журналиста Sputnik Акифи
Восстановление супруги раненого журналиста Sputnik займет не менее полугода - губернатор
16:02 15.10.2023 (обновлено: 16:04 15.10.2023)
СИМФЕРОПЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Восстановление супруги журналиста Sputnik Олеси Акифи займет не менее полугода, необходимо фактически заново научиться ходить, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что в результате удара украинского дрона в Белгороде ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь. По данным врачей, состояние супруги журналиста стабильно тяжелое, она в сознании, дышит самостоятельно, гемодинамически стабильна, находится в отделении реанимации.
"Сегодня навестил пострадавшую женщину. У Олеси Игоревны очень сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка. После оперативного лечения врачи отмечают положительную динамику, хотя состояние всё ещё оценивается как стабильно тяжелое. В пятницу было проведено переливание крови, которое пострадавшая хорошо перенесла", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что восстановление займет длительный период – не менее полугода – женщине фактически придется заново научиться ходить. Как отметил губернатор, врачи планируют уже через несколько дней перевести женщину из реанимации в отделение, чтобы как можно быстрее начать первичную реабилитацию и тем самым максимально сократить реабилитационный период.
"Пожелаем все вместе Олесе Игоревне скорейшего выздоровления!", - написал глава области.
В ночь на 12 октября, по данным главы региона, система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа. Из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Выяснилось, что это родители и четырехлетняя дочь сотрудницы Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олеси Акифи. Она и ее супруг, 29-летний журналист Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, были доставлены в больницу.