https://crimea.ria.ru/20231009/silnye-dozhdi-s-grozami-i-shtormovoy-veter-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1131815934.html

Сильные дожди с грозами и штормовой ветер: погода в Крыму в понедельник

Сильные дожди с грозами и штормовой ветер: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Сильные дожди с грозами и штормовой ветер: погода в Крыму в понедельник

В понедельник холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, ночью местами очень сильные с грозами, днем осадки прекратятся. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T00:01

2023-10-09T00:01

2023-10-09T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В понедельник холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, ночью местами очень сильные с грозами, днем осадки прекратятся. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +12...+14 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью северный северо-западный 10-15 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь с грозой, днем без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13…+15.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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