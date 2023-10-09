https://crimea.ria.ru/20231009/silnye-dozhdi-s-grozami-i-shtormovoy-veter-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1131815934.html
Сильные дожди с грозами и штормовой ветер: погода в Крыму в понедельник
Сильные дожди с грозами и штормовой ветер: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Сильные дожди с грозами и штормовой ветер: погода в Крыму в понедельник
В понедельник холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, ночью местами очень сильные с грозами, днем осадки прекратятся. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T00:01
2023-10-09T00:01
2023-10-09T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В понедельник холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, ночью местами очень сильные с грозами, днем осадки прекратятся. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +12...+14 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью северный северо-западный 10-15 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь с грозой, днем без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13…+15.
симферополь
севастополь
ялта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сильные дожди с грозами и штормовой ветер: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник сильные дожди с грозами и штормовой ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В понедельник холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, ночью местами очень сильные с грозами, днем осадки прекратятся. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 12-17 м/с, местами усилится до штормовых значений 22-27 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, на побережье до +12, днем +11…+16, в горах +5…+10 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью северный северо-западный 10-15 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь с грозой, днем без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13…+15.