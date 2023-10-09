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Какой сегодня праздник: 9 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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Какой сегодня праздник: 9 октября
Какой сегодня праздник: 9 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Какой сегодня праздник: 9 октября
В этот понедельник во всем мире отмечают День почты, в нашей стране еще и День образования Специальной пожарной охраны МЧС России. Еще 9 октября был учрежден... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T00:00
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праздники и памятные даты
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В этот понедельник во всем мире отмечают День почты, в нашей стране еще и День образования Специальной пожарной охраны МЧС России. Еще 9 октября был учрежден Всемирный почтовый союз и состоялась десятая Всероссийская перепись населения. В этот день родились русский офицер Сергей Муравьев-Апостол, Народный артист СССР Евгений Евстигнеев, английский музыкант Джон Леннон.Что празднуют в мире9 октября ежегодно празднуется Всемирный день почты. Его целью является напоминание о роли почтового сектора в современной жизни и его вклада в социально-экономическое развитие стран. В этот день всем государствам, отмечающим праздник, предлагается разработать программы мероприятий о роли и деятельности их почтовых служб среди населения и СМИ на национальном уровне. На сегодняшний день Всемирный почтовый союз насчитывает в своем составе 192 страны. Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится Международная неделя письма.Сегодня также отмечают День образования Специальной пожарной охраны МЧС России. В этот день поздравления принимают сотрудники МЧС, которые занимаются обеспечением пожарной безопасности особых объектов. 9 октября 1947 года в составе главного управления пожарной охраны МВД СССР был создан спецотдел для организации и руководства подразделениями, ответственными за пожарную безопасность на режимных объектах.А еще это День любопытных событий, День отражений в лужах и День пива и пиццы. Именины у Ефрема, Ивана, Тихона, Владимира, Дмитрия, Николая.Знаменательные событияНа Всеобщей почтовой конференции 9 октября 1874 года в Берне был учрежден Всемирный почтовый союз. Сейчас он имеет статус специализированного учреждения ООН. С учреждением в 1874 году Всемирного почтового союза были впервые установлены единообразные почтовые тарифы пересылки при направлении писем и других почтовых отправлений за границу.Всероссийская перепись населения 2002 года прошла с 9 по 16 октября. Впервые за всю историю российского государства перепись проводилась не по решению правительства, а на основании федерального закона "О Всероссийской переписи населения" от 25 января 2002 года. В октябре 2002 года численность населения страны составила 145,18 миллиона человек.Кто родился в этот день9 октября 1796 года родился русский офицер, декабрист Сергей Муравьев-Апостол. Он стоял у истоков "Союза спасения" и "Союза благоденствия", а также являлся одним из наиболее активных членов Южного общества. Сумел наладить связи с польским Патриотическим обществом и Обществом соединенных славян. Успешно вел пропаганду среди солдат. Его арестовали во время восстания Черниговского полка, организованного Южным обществом декабристов, 3 января 1826 года. (13) 25 июля 1826 года Муравьев-Апостол был казнен в Петропавловской крепости.В этот день в 1926 году в Нижнем Новгороде родился советский актер театра и кино, Народный артист СССР Евгений Евстигнеев. Всего Евстигнеев снялся более чем в ста лентах в кино и на телевидении. До последних дней продолжал много сниматься и играть на сцене МХАТа. Умер 4 марта 1992 года в Лондоне, куда приехал, чтобы сделать операцию на сердце, но не успел. Похоронен в Москве.Ровно 83 года назад родился Джон Леннон. Один из основателей и участник группы "The Beatles", знаменитый певец, поэт и композитор, популярный музыкант XX века, Леннон входит в список величайших гитаристов всех времен, по версии журнала "Classic Rock". 8 декабря 1980 года артист убит в Нью-Йорке психически неуравновешенным гражданином США, которому незадолго до этого дал свой автограф.Еще в этот день родились советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Валерий Носик, мексиканский кинорежиссер Гильермо дель Торо, российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий, общественный деятель Егор Бероев.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 9 октября

Что празднуют в России и в мире в понедельнк, 9 октября

00:00 09.10.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПочта России
Почта России - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В этот понедельник во всем мире отмечают День почты, в нашей стране еще и День образования Специальной пожарной охраны МЧС России. Еще 9 октября был учрежден Всемирный почтовый союз и состоялась десятая Всероссийская перепись населения. В этот день родились русский офицер Сергей Муравьев-Апостол, Народный артист СССР Евгений Евстигнеев, английский музыкант Джон Леннон.

Что празднуют в мире

9 октября ежегодно празднуется Всемирный день почты. Его целью является напоминание о роли почтового сектора в современной жизни и его вклада в социально-экономическое развитие стран. В этот день всем государствам, отмечающим праздник, предлагается разработать программы мероприятий о роли и деятельности их почтовых служб среди населения и СМИ на национальном уровне. На сегодняшний день Всемирный почтовый союз насчитывает в своем составе 192 страны. Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится Международная неделя письма.
Сегодня также отмечают День образования Специальной пожарной охраны МЧС России. В этот день поздравления принимают сотрудники МЧС, которые занимаются обеспечением пожарной безопасности особых объектов. 9 октября 1947 года в составе главного управления пожарной охраны МВД СССР был создан спецотдел для организации и руководства подразделениями, ответственными за пожарную безопасность на режимных объектах.
А еще это День любопытных событий, День отражений в лужах и День пива и пиццы. Именины у Ефрема, Ивана, Тихона, Владимира, Дмитрия, Николая.

Знаменательные события

На Всеобщей почтовой конференции 9 октября 1874 года в Берне был учрежден Всемирный почтовый союз. Сейчас он имеет статус специализированного учреждения ООН. С учреждением в 1874 году Всемирного почтового союза были впервые установлены единообразные почтовые тарифы пересылки при направлении писем и других почтовых отправлений за границу.
Всероссийская перепись населения 2002 года прошла с 9 по 16 октября. Впервые за всю историю российского государства перепись проводилась не по решению правительства, а на основании федерального закона "О Всероссийской переписи населения" от 25 января 2002 года. В октябре 2002 года численность населения страны составила 145,18 миллиона человек.

Кто родился в этот день

9 октября 1796 года родился русский офицер, декабрист Сергей Муравьев-Апостол. Он стоял у истоков "Союза спасения" и "Союза благоденствия", а также являлся одним из наиболее активных членов Южного общества. Сумел наладить связи с польским Патриотическим обществом и Обществом соединенных славян. Успешно вел пропаганду среди солдат. Его арестовали во время восстания Черниговского полка, организованного Южным обществом декабристов, 3 января 1826 года. (13) 25 июля 1826 года Муравьев-Апостол был казнен в Петропавловской крепости.
В этот день в 1926 году в Нижнем Новгороде родился советский актер театра и кино, Народный артист СССР Евгений Евстигнеев. Всего Евстигнеев снялся более чем в ста лентах в кино и на телевидении. До последних дней продолжал много сниматься и играть на сцене МХАТа. Умер 4 марта 1992 года в Лондоне, куда приехал, чтобы сделать операцию на сердце, но не успел. Похоронен в Москве.
Ровно 83 года назад родился Джон Леннон. Один из основателей и участник группы "The Beatles", знаменитый певец, поэт и композитор, популярный музыкант XX века, Леннон входит в список величайших гитаристов всех времен, по версии журнала "Classic Rock". 8 декабря 1980 года артист убит в Нью-Йорке психически неуравновешенным гражданином США, которому незадолго до этого дал свой автограф.
Еще в этот день родились советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Валерий Носик, мексиканский кинорежиссер Гильермо дель Торо, российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий, общественный деятель Егор Бероев.
 
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