https://crimea.ria.ru/20231001/terakt-v-tsentre-ankary-kto-vzyal-na-sebya-otvetstvennost-1131783438.html

Теракт в центре Анкары: кто взял на себя ответственность

Теракт в центре Анкары: кто взял на себя ответственность - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Теракт в центре Анкары: кто взял на себя ответственность

Ответственность за теракт, совершенный в воскресенье в центре Анкары, взяла на себя запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК). Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T18:53

2023-10-01T18:53

2023-10-01T18:53

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Ответственность за теракт, совершенный в воскресенье в центре Анкары, взяла на себя запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный телеканал A Haber.Утром в воскресенье министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что террористический акт с применением бомбы был совершен против министерства внутренних дел. Два террориста подъехали на легковом коммерческом автомобиле к воротам главного управления безопасности МВД. Один из нападавших подорвал сам себя, а другого обезвредили силами безопасности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта "последними вздохами террористов" в отношении страны.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже оспаривается Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.В ноябре прошлого года на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. По данным властей, погибли шесть человек, более 80 получили ранения. Анкара расценила произошедшее как теракт. СМИ со ссылкой на турецких правоохранителей сообщили о задержании женщины, подозреваемой в организации теракта. Всего по делу задержаны 46 человек. По предварительным данным властей Турции, за взрывом могли стоять признанные Анкарой террористическими Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (СНС).После этого Анкара нанесла воздушные удары по штабам, базам и другим объектам сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК), объявленной в Турции террористической. ВС страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и в одном регионе Ирака. Эрдоган также допустил, что Анкара может не ограничиться авиаударами, а начать против курдов сухопутную операцию. Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт: теракт в Стамбуле – сигнал Эрдогану из-за океанаВзрывы и выстрелы: в центре Анкары совершен терактВСУ попытались атаковать охранявший газопроводы в Турции корабль ЧФ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, анкара, в мире, происшествия, теракт, новости, сирия, ирак