https://crimea.ria.ru/20231001/nebolshie-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-pervyy-oktyabrskiy-den-1131723351.html

Небольшие дожди: погода в Крыму в первый октябрьский день

Небольшие дожди: погода в Крыму в первый октябрьский день - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Небольшие дожди: погода в Крыму в первый октябрьский день

В первый день октября погода в Крыму будет определяться повышенным атмосферным давлением. Премущественно без осадков, местами вероятен небольшой дождь. Об этом... РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T00:01

2023-10-01T00:01

2023-10-01T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В первый день октября погода в Крыму будет определяться повышенным атмосферным давлением. Премущественно без осадков, местами вероятен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +24…+26.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +24…+26 градусов.В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр напоминает, что по Крыму до 2 октября объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20230929/leto-zakanchivaetsya-prognoz-pogody-na-vykhodnye-v-krymu-1131744575.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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