https://crimea.ria.ru/20231001/nebolshie-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-pervyy-oktyabrskiy-den-1131723351.html
Небольшие дожди: погода в Крыму в первый октябрьский день
Небольшие дожди: погода в Крыму в первый октябрьский день - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Небольшие дожди: погода в Крыму в первый октябрьский день
В первый день октября погода в Крыму будет определяться повышенным атмосферным давлением. Премущественно без осадков, местами вероятен небольшой дождь. Об этом... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T00:01
2023-10-01T00:01
2023-10-01T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В первый день октября погода в Крыму будет определяться повышенным атмосферным давлением. Премущественно без осадков, местами вероятен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +24…+26.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +24…+26 градусов.В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр напоминает, что по Крыму до 2 октября объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20230929/leto-zakanchivaetsya-prognoz-pogody-na-vykhodnye-v-krymu-1131744575.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Небольшие дожди: погода в Крыму в первый октябрьский день
Погода в Крыму в первый день октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В первый день октября погода в Крыму будет определяться повышенным атмосферным давлением. Премущественно без осадков, местами вероятен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16, на южном и восточном побережье до +21 градуса, днем +22…+27 градусов, в горах +16…+21", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +24…+26.
В Судаке и Феодосии также переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +24…+26 градусов.
В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Крымский гидрометцентр напоминает, что по Крыму до 2 октября объявлено штормовое предупреждение.