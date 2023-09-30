https://crimea.ria.ru/20230930/pogoda-v-krymu-v-posledniy-den-sentyabrya-1131722834.html

Погода в Крыму в последний день сентября

Погода в Крыму в последний день сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Погода в Крыму в последний день сентября

В последний день сентября в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-30T00:01

2023-09-30T00:01

2023-09-29T23:20

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/02/1119753689_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_20e67a9203a58eeddac036ba0e17455a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В последний день сентября в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +16 до +21 градуса, днем +25…+27.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +14 до +19 градусов, днем от +22…+26.В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр напоминает, что по Крыму до 2 октября объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20230929/leto-zakanchivaetsya-prognoz-pogody-na-vykhodnye-v-krymu-1131744575.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр