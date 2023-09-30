https://crimea.ria.ru/20230930/pogoda-v-krymu-v-posledniy-den-sentyabrya-1131722834.html
Погода в Крыму в последний день сентября
Погода в Крыму в последний день сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Погода в Крыму в последний день сентября
В последний день сентября в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-30T00:01
2023-09-30T00:01
2023-09-29T23:20
погода в крыму
крымская погода
симферополь
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ялта
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крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В последний день сентября в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +16 до +21 градуса, днем +25…+27.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +14 до +19 градусов, днем от +22…+26.В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр напоминает, что по Крыму до 2 октября объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20230929/leto-zakanchivaetsya-prognoz-pogody-na-vykhodnye-v-krymu-1131744575.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В последний день сентября в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, на южном и восточном побережье до +21, днем +22…+27 градусов, в горах +16…+21", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +16 до +21 градуса, днем +25…+27.
В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +14 до +19 градусов, днем от +22…+26.
В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Крымский гидрометцентр напоминает, что по Крыму до 2 октября объявлено штормовое предупреждение.