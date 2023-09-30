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Погода в Крыму в последний день сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Погода в Крыму в последний день сентября
Погода в Крыму в последний день сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Погода в Крыму в последний день сентября
В последний день сентября в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-30T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
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ялта
алушта
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В последний день сентября в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +16 до +21 градуса, днем +25…+27.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +14 до +19 градусов, днем от +22…+26.В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр напоминает, что по Крыму до 2 октября объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20230929/leto-zakanchivaetsya-prognoz-pogody-na-vykhodnye-v-krymu-1131744575.html
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4.7
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в последний день сентября

В Крыму в субботу теплая и сухая погода

00:01 30.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВелосипедист
Велосипедист - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В последний день сентября в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, на южном и восточном побережье до +21, днем +22…+27 градусов, в горах +16…+21", - говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +16 до +21 градуса, днем +25…+27.
В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +14 до +19 градусов, днем от +22…+26.
В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Крымский гидрометцентр напоминает, что по Крыму до 2 октября объявлено штормовое предупреждение.
Дождь в Симферополе
Вчера, 21:11Радио "Спутник в Крыму"
Лето заканчивается: прогноз погоды на выходные в Крыму
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в последний день сентября
00:00Какой сегодня праздник: 30 сентября
23:02Главное за день: 29 сентября
22:39ВСУ готовят новое наступление в октябре: названы основные цели
22:30Расовая дискриминация: Армения подала на Азербайджан иск в суд ООН
22:24Главные новости Крыма: 29 сентября
22:07Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистом
21:48Благотворительный забег: в Феодосии соберут деньги для больных детей
21:18В Севастополе водитель грузовика протаранил три легковушки
21:11Лето заканчивается: прогноз погоды на выходные в Крыму
20:43Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличным
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
20:02Средний размер пенсии будет увеличен – проект
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