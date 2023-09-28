https://crimea.ria.ru/20230928/moschnyy-vzryv-na-sklade-v-tashkente-chto-izvestno-1131709795.html

Мощный взрыв на складе в Ташкенте: что известно

Мощный взрыв на складе в Ташкенте: что известно - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Мощный взрыв на складе в Ташкенте: что известно

Мощный взрыв с последующим пожаром произошел на одном из складов в Ташкенте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС Узбекистана. РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T06:21

2023-09-28T06:21

2023-09-28T06:30

узбекистан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Мощный взрыв с последующим пожаром произошел на одном из складов в Ташкенте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС Узбекистана.По данным ведомства, взрыв и пожар произошли на складе, принадлежащем ООО "Интер Логистик". Тушением пожара занимаются 16 расчетов. На данный момент возгорание локализовано. При этом МЧС Узбекистана опровергло сообщения о том, что причиной сильного взрыва стала авиакатастрофа. В Минздраве Узбекистана сообщили, что есть пострадавшие, однако, по предварительным данным, среди них нет пациентов с тяжелыми травмами. Точное их количество не уточняется."Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области. Пока среди них нет серьезных травм. На данный момент врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим", - сообщили в министерстве.

https://crimea.ria.ru/20230926/ne-menee-125-chelovek-pogibli-v-karabakhe-pri-vzryve-na-benzokhranilische-1131683594.html

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2023

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узбекистан, ташкент, пожар, взрыв, происшествия, новости, в мире