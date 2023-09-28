Рейтинг@Mail.ru
Мощный взрыв на складе в Ташкенте: что известно - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230928/moschnyy-vzryv-na-sklade-v-tashkente-chto-izvestno-1131709795.html
Мощный взрыв на складе в Ташкенте: что известно
Мощный взрыв на складе в Ташкенте: что известно - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Мощный взрыв на складе в Ташкенте: что известно
Мощный взрыв с последующим пожаром произошел на одном из складов в Ташкенте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС Узбекистана. РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T06:21
2023-09-28T06:30
узбекистан
ташкент
пожар
взрыв
происшествия
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1c/1131709915_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f6d38e3923eb1df6c041953196a19dfc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Мощный взрыв с последующим пожаром произошел на одном из складов в Ташкенте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС Узбекистана.По данным ведомства, взрыв и пожар произошли на складе, принадлежащем ООО "Интер Логистик". Тушением пожара занимаются 16 расчетов. На данный момент возгорание локализовано. При этом МЧС Узбекистана опровергло сообщения о том, что причиной сильного взрыва стала авиакатастрофа. В Минздраве Узбекистана сообщили, что есть пострадавшие, однако, по предварительным данным, среди них нет пациентов с тяжелыми травмами. Точное их количество не уточняется."Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области. Пока среди них нет серьезных травм. На данный момент врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим", - сообщили в министерстве.
https://crimea.ria.ru/20230926/ne-menee-125-chelovek-pogibli-v-karabakhe-pri-vzryve-na-benzokhranilische-1131683594.html
узбекистан
ташкент
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1c/1131709915_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_98d9091459778893c0247a9d3f784713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
узбекистан, ташкент, пожар, взрыв, происшествия, новости, в мире
Мощный взрыв на складе в Ташкенте: что известно

На территории промышленного склада в Ташкенте прогремел мощный взрыв

06:21 28.09.2023 (обновлено: 06:30 28.09.2023)
 
© СоцсетиВзрыв на территории промышленного склада в Ташкенте
Взрыв на территории промышленного склада в Ташкенте
© Соцсети
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Мощный взрыв с последующим пожаром произошел на одном из складов в Ташкенте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС Узбекистана.
"Сегодня, 28 сентября, в 02:43 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о взрыве и последующем пожаре, произошедшем на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района города Ташкента", — говорится в публикации.
По данным ведомства, взрыв и пожар произошли на складе, принадлежащем ООО "Интер Логистик".
Тушением пожара занимаются 16 расчетов. На данный момент возгорание локализовано.
При этом МЧС Узбекистана опровергло сообщения о том, что причиной сильного взрыва стала авиакатастрофа.
В Минздраве Узбекистана сообщили, что есть пострадавшие, однако, по предварительным данным, среди них нет пациентов с тяжелыми травмами. Точное их количество не уточняется.
"Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области. Пока среди них нет серьезных травм. На данный момент врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим", - сообщили в министерстве.
Автомобиль скорой помощи. Армения
26 сентября, 20:45
Не менее 125 человек погибли в Карабахе при взрыве на бензохранилище
 
УзбекистанТашкентПожарВзрывПроисшествияНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:03Крымский мост: обстановка утром в четверг
07:59Возглавит остатки Украины: назван возможный преемник Зеленского
07:27В Крыму с 2014 года в дошкольное образование вложено свыше 61 млрд рублей
06:54В Симферополе до вечера не будет электричества – адреса
06:26Работы по утилизации боеприпасов в четверг пройдут в 4 районах Крыма
06:21Мощный взрыв на складе в Ташкенте: что известно
06:03Корейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и Европа
00:01Сухо и тепло – погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 28 сентября
22:53Главное за день: 27 сентября
22:18Главные новости Крыма: 27 сентября
21:47Трасса между ЛНР и ДНР открыта после капитального ремонта
21:19Крым оказался в пятерке антилидеров по числу экстремистских преступлений
21:14Движение по Крымскому мосту возобновлено
21:09Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина
20:55Евпатория до утра останется без воды из-за аварии на водоводе
20:33В Севастополе отменили воздушную тревогу
20:28Зачем Зеленский отпускает насильников и воров
20:03В Севастополе воют сирены: угроза ракетной опасности
19:59В Крыму оценили ужесточение льготной ипотечной программы
Лента новостейМолния