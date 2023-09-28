https://crimea.ria.ru/20230928/moschnyy-vzryv-na-sklade-v-tashkente-chto-izvestno-1131709795.html
Мощный взрыв на складе в Ташкенте: что известно
Мощный взрыв на складе в Ташкенте: что известно - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Мощный взрыв на складе в Ташкенте: что известно
Мощный взрыв с последующим пожаром произошел на одном из складов в Ташкенте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС Узбекистана. РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T06:21
2023-09-28T06:21
2023-09-28T06:30
узбекистан
ташкент
пожар
взрыв
происшествия
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1c/1131709915_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f6d38e3923eb1df6c041953196a19dfc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Мощный взрыв с последующим пожаром произошел на одном из складов в Ташкенте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС Узбекистана.По данным ведомства, взрыв и пожар произошли на складе, принадлежащем ООО "Интер Логистик". Тушением пожара занимаются 16 расчетов. На данный момент возгорание локализовано. При этом МЧС Узбекистана опровергло сообщения о том, что причиной сильного взрыва стала авиакатастрофа. В Минздраве Узбекистана сообщили, что есть пострадавшие, однако, по предварительным данным, среди них нет пациентов с тяжелыми травмами. Точное их количество не уточняется."Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области. Пока среди них нет серьезных травм. На данный момент врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим", - сообщили в министерстве.
https://crimea.ria.ru/20230926/ne-menee-125-chelovek-pogibli-v-karabakhe-pri-vzryve-na-benzokhranilische-1131683594.html
узбекистан
ташкент
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1c/1131709915_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_98d9091459778893c0247a9d3f784713.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, ташкент, пожар, взрыв, происшествия, новости, в мире
Мощный взрыв на складе в Ташкенте: что известно
На территории промышленного склада в Ташкенте прогремел мощный взрыв
06:21 28.09.2023 (обновлено: 06:30 28.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Мощный взрыв с последующим пожаром произошел на одном из складов в Ташкенте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС Узбекистана.
"Сегодня, 28 сентября, в 02:43 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о взрыве и последующем пожаре, произошедшем на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района города Ташкента", — говорится в публикации.
По данным ведомства, взрыв и пожар произошли на складе, принадлежащем ООО "Интер Логистик".
Тушением пожара занимаются 16 расчетов. На данный момент возгорание локализовано.
При этом МЧС Узбекистана опровергло сообщения о том, что причиной сильного взрыва стала авиакатастрофа.
В Минздраве Узбекистана сообщили, что есть пострадавшие, однако, по предварительным данным, среди них нет пациентов с тяжелыми травмами. Точное их количество не уточняется.
"Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области. Пока среди них нет серьезных травм. На данный момент врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим", - сообщили в министерстве.