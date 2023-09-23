https://crimea.ria.ru/20230923/kak-pravilno-vybrat-aromat--ekspert-1131423971.html
Как правильно выбрать аромат – эксперт
Как правильно выбрать аромат – эксперт - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Как правильно выбрать аромат – эксперт
Ароматы – это то, что способно очень быстро поменять состояние и настроение, поэтому при покупке запаха главное – не торопиться. Об этом рассказала... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T20:47
2023-09-23T20:47
2023-09-23T21:13
радио "спутник в крыму"
вероника бруховецкая
ароматы
психология
совет эксперта
парфюмерия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Ароматы – это то, что способно очень быстро поменять состояние и настроение, поэтому при покупке запаха главное – не торопиться. Об этом рассказала аромапсихолог, владелец парфюмерного ателье и школы аромапсихологии и парфюмерного искусства Вероника Бруховецкая в эфире радио "Спутник в Крыму".Качественный аромат всегда будет хорошо скомбинирован, ни одна нота в "правильном парфюмерном оркестре" не отвлечет на себя внимание. Выбирая себе духи или туалетную воду, обязательно нужно нанести аромат на кожу и посмотреть, как он будет звучать. Обычно он наносится на запястье.Также, по ее мнению, аромат обязательно надо "разнашивать" на коже. У каждого своя химия тела, свой гормональный фон, своя температура кожи, влажность и так далее. Это все необходимо учитывать при покупке аромата.Кроме приятного запаха, следует обратить внимание на расшифровку состава аромата и обратить внимание на составляющие его ингредиенты.Эксперт советует также обратить внимание на упаковку. Она должна выглядеть аккуратной, красивой и целой."Упаковка должна быть хорошего качества. Если вы берете упаковку в руку, а она разваливается у вас в руках, это признак того, что и внутри будет то же самое. Из внешних признаков: должен быть флакон хорошего качества. Крышка на флаконе должна быть тяжелой…. Не должно ничего отваливаться, отклеиваться. Спреи не должны течь. Хотя и у известных брендов бывают проблемы со спреями. Но если производитель заботится о своих потребителях, то он, как правило, очень хорошо вкладывается именно в упаковку. Она не должна быть дешевой".Впрочем, даже качественная упаковка – еще не гарантия подлинности. Защититься от покупки парфюмерной подделки практически невозможно. К сожалению, известные бренды не применяют специальных голографических или иных способов защиты собственной продукции.
https://crimea.ria.ru/20230916/chanel-ukhodit--chto-pridet-na-smenu-1131407496.html
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вероника бруховецкая, ароматы, психология, совет эксперта, парфюмерия, общество
Как правильно выбрать аромат – эксперт
Как выбирать духи и как отличить их от подделки - советы парфюмера
20:47 23.09.2023 (обновлено: 21:13 23.09.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым.
Ароматы – это то, что способно очень быстро поменять состояние и настроение, поэтому при покупке запаха главное – не торопиться. Об этом рассказала аромапсихолог, владелец парфюмерного ателье и школы аромапсихологии и парфюмерного искусства Вероника Бруховецкая в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
Качественный аромат всегда будет хорошо скомбинирован, ни одна нота в "правильном парфюмерном оркестре" не отвлечет на себя внимание. Выбирая себе духи или туалетную воду, обязательно нужно нанести аромат на кожу и посмотреть, как он будет звучать. Обычно он наносится на запястье.
"Важно не принимать решение о покупке с первого вдоха, потому что сначала, как правило, раскрываются верхние ноты, а верхние ноты – всегда очень привлекательны, всегда зажигательные. Они предназначены для того, чтобы обратить внимание человека на себя. Нужно подождать как минимум минут 15 – 20, пока аромат начнет раскрываться. А лучше поносить его хотя бы 2 – 3 часа на коже. Это – не вариант покупки в дьюти-фри. Это должен быть обдуманный поступок", - подчеркнула эксперт.
Также, по ее мнению, аромат обязательно надо "разнашивать" на коже. У каждого своя химия тела, свой гормональный фон, своя температура кожи, влажность и так далее. Это все необходимо учитывать при покупке аромата.
Кроме приятного запаха, следует обратить внимание на расшифровку состава аромата и обратить внимание на составляющие его ингредиенты.
"Должны отсутствовать такие химические элементы, как диэтил фталат. Это вещество нефтепереработки, которое накапливается в печени и никак не выводится из организма. Это вещество, как правило, добавляют для стойкости аромата, чтобы как можно дольше он звучал", - пояснила Бруховецкая.
Эксперт советует также обратить внимание на упаковку. Она должна выглядеть аккуратной, красивой и целой.
"Упаковка должна быть хорошего качества. Если вы берете упаковку в руку, а она разваливается у вас в руках, это признак того, что и внутри будет то же самое. Из внешних признаков: должен быть флакон хорошего качества. Крышка на флаконе должна быть тяжелой…. Не должно ничего отваливаться, отклеиваться. Спреи не должны течь. Хотя и у известных брендов бывают проблемы со спреями. Но если производитель заботится о своих потребителях, то он, как правило, очень хорошо вкладывается именно в упаковку. Она не должна быть дешевой".
Впрочем, даже качественная упаковка – еще не гарантия подлинности. Защититься от покупки парфюмерной подделки практически невозможно. К сожалению, известные бренды не применяют специальных голографических или иных способов защиты собственной продукции.