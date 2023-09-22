https://crimea.ria.ru/20230922/v-belgorodskoy-oblasti-dali-zhile-tem-kto-pokinul-doma-iz-za-obstrelov-1131611532.html
В Белгородской области дали жилье тем, кто покинул дома из-за обстрелов
В Белгородской области дали жилье тем, кто покинул дома из-за обстрелов - РИА Новости Крым, 22.09.2023
В Белгородской области дали жилье тем, кто покинул дома из-за обстрелов
В Белгородской области вручили ключи от нового жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома из-за регулярных обстрелов со стороны Вооруженных сил... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T23:15
2023-09-22T23:15
2023-09-22T23:16
вячеслав гладков
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обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Белгородской области вручили ключи от нового жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома из-за регулярных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По его данным, средства на новое жилье выделены из федерального бюджета благодаря решению президента РФ Владимира Путина. "На сегодняшний день 1589 пострадавшим семьям вручены уведомления о возможности предоставления жилого помещения взамен утраченного, а заявления о согласии дали 1583 семьи. Причем 1266 человек уже определились с конкретной квартирой или домом", - сообщил Гладков.Как пишет губернатор, новоселы остались довольны. Подрядчик добросовестный, рядом вся необходимая инфраструктура, включая детский сад и школу. "Уверен, что жители приграничных сёл смогут выстроить здесь комфортную и спокойную жизнь", - пишет глава области.С начала СВО приграничные районы белгородской области многократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20230920/pryamoe-popadanie-v-dom-zhenschina-postradala-pri-obstrele-vsu-belgorodschiny-1131545051.html
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вячеслав гладков, белгород, белгородская область, жилье, общество, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области
В Белгородской области дали жилье тем, кто покинул дома из-за обстрелов
В Белгородской области вручили ключи новоселам, которые покинули дома из-за обстрелов ВСУ
23:15 22.09.2023 (обновлено: 23:16 22.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Белгородской области вручили ключи от нового жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома из-за регулярных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Сегодня новоселье празднуют еще 58 семей из приграничья – Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, а также Валуйского и Шебекинского городских округов", - написал он в своем Telegram-канале.
По его данным, средства на новое жилье выделены из федерального бюджета благодаря решению президента РФ Владимира Путина.
"На сегодняшний день 1589 пострадавшим семьям вручены уведомления о возможности предоставления жилого помещения взамен утраченного, а заявления о согласии дали 1583 семьи. Причем 1266 человек уже определились с конкретной квартирой или домом", - сообщил Гладков.
Как пишет губернатор, новоселы остались довольны. Подрядчик добросовестный, рядом вся необходимая инфраструктура, включая детский сад и школу.
"Уверен, что жители приграничных сёл смогут выстроить здесь комфортную и спокойную жизнь", - пишет глава области.
С начала СВО приграничные районы белгородской области многократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ.