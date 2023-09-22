Рейтинг@Mail.ru
Рейд Севастопольской бухты снова закрыт - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230922/reyd-sevastopolskoy-bukhty-snova-zakryt-1131598113.html
Рейд Севастопольской бухты снова закрыт
Рейд Севастопольской бухты снова закрыт - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Рейд Севастопольской бухты снова закрыт
Рейд Севастопольской бухты снова закрыт для движения морского транспорта, на маршруты выйдут дополнительные автобусы. Об этом сообщает департамент транспорта... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T13:04
2023-09-22T13:09
паромы и катера в севастополе
севастополь
крым
новости крыма
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911325_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9996820177ed773f1520a18da611f5b5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Рейд Севастопольской бухты снова закрыт для движения морского транспорта, на маршруты выйдут дополнительные автобусы. Об этом сообщает департамент транспорта города.Утром в пятницу рейд также закрывали для движения судов. Ограничение продлилось около часа. Сейчас Севастопольская бухта вновь перекрыта.В Севастополе на время перекрытия рейда организуют дополнительные автобусы. Они забирают пассажиров на площадях Нахимова и Захарова.На данный момент перекрыто движение и по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Это временная мера, которая периодически вводится в целях безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейд в Севастополе перекрытКрымский мост снова закрытКак работает Керченская паромная переправа в пятницу
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911325_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_37f6af57655acc6ee2b7085214bcc5c6.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
паромы и катера в севастополе, севастополь, крым, новости крыма, морской транспорт
Рейд Севастопольской бухты снова закрыт

В Севастополе повторно закрыли рейд для морского транспорта

13:04 22.09.2023 (обновлено: 13:09 22.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Рейд Севастопольской бухты снова закрыт для движения морского транспорта, на маршруты выйдут дополнительные автобусы. Об этом сообщает департамент транспорта города.
Утром в пятницу рейд также закрывали для движения судов. Ограничение продлилось около часа. Сейчас Севастопольская бухта вновь перекрыта.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – говорится в Telegram-канале дептранса.

В Севастополе на время перекрытия рейда организуют дополнительные автобусы. Они забирают пассажиров на площадях Нахимова и Захарова.
На данный момент перекрыто движение и по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Это временная мера, которая периодически вводится в целях безопасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рейд в Севастополе перекрыт
Крымский мост снова закрыт
Как работает Керченская паромная переправа в пятницу
 
Паромы и катера в СевастополеСевастопольКрымНовости КрымаМорской транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе
13:16Еще 106 ударов: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья
13:04Рейд Севастопольской бухты снова закрыт
12:52Крымский мост снова закрыт
12:46В лагере миротворцев РФ в Карабахе остаются более 1300 мирных жителей
12:21В МинЖКХ Крыма сообщили, когда начнут отапливать жилые дома
12:01В Севастополе с полудня начали стрелять – что происходит
11:36Над Крымом сбита украинская ракета и два беспилотника – Минобороны
11:18Рейд в Севастополе открыт
11:13В Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждение
10:58Движение по Крымскому мосту возобновлено
10:56Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭП
10:42В центре Феодосии работают саперы, улицы перекрыты – что известно
10:30Рейд в Севастополе перекрыт
10:19ДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человек
10:10Как работает Керченская паромная переправа в пятницу
09:58Крымский мост закрыли для проезда
09:43ЧП в Шебекино: при взрыве в доме пятеро пострадавших, один под завалами
09:37Часть Крыма без воды - в чем причина и когда обеспечат подключение
09:16Киевский террор дошел до могил: на очереди захоронение генерала Ватутина
Лента новостейМолния