https://crimea.ria.ru/20230922/reyd-sevastopolskoy-bukhty-snova-zakryt-1131598113.html

Рейд Севастопольской бухты снова закрыт

Рейд Севастопольской бухты снова закрыт - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Рейд Севастопольской бухты снова закрыт

Рейд Севастопольской бухты снова закрыт для движения морского транспорта, на маршруты выйдут дополнительные автобусы. Об этом сообщает департамент транспорта... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T13:04

2023-09-22T13:04

2023-09-22T13:09

паромы и катера в севастополе

севастополь

крым

новости крыма

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Рейд Севастопольской бухты снова закрыт для движения морского транспорта, на маршруты выйдут дополнительные автобусы. Об этом сообщает департамент транспорта города.Утром в пятницу рейд также закрывали для движения судов. Ограничение продлилось около часа. Сейчас Севастопольская бухта вновь перекрыта.В Севастополе на время перекрытия рейда организуют дополнительные автобусы. Они забирают пассажиров на площадях Нахимова и Захарова.На данный момент перекрыто движение и по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Это временная мера, которая периодически вводится в целях безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейд в Севастополе перекрытКрымский мост снова закрытКак работает Керченская паромная переправа в пятницу

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паромы и катера в севастополе, севастополь, крым, новости крыма, морской транспорт