https://crimea.ria.ru/20230922/novyy-proekt-atomnoy-strategicheskoy-podlodki-razrabotan-v-rossii-1131591482.html
Новый проект атомной стратегической подлодки разработан в России
Новый проект атомной стратегической подлодки разработан в России - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Новый проект атомной стратегической подлодки разработан в России
Ведущее в РФ конструкторское бюро подводного кораблестроения и лидер по проектированию подлодок ЦКБ "Рубин" разработал новый проект стратегической атомной... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T08:32
2023-09-22T08:32
2023-09-22T08:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Ведущее в РФ конструкторское бюро подводного кораблестроения и лидер по проектированию подлодок ЦКБ "Рубин" разработал новый проект стратегической атомной подводной лодки на среднесрочную перспективу. Об этом РИА Новости сообщил заместитель гендиректора предприятия Андрей Баранов.Ранее, в июне, директор "Рубина" Игорь Вильнит сообщал, что в России после 2037 года появится атомный крейсер "Арктур", который будет оснащен крылатыми и баллистическими ракетами. Его концепт-модель впервые была представлена на выставке "Армия-2022".По словам Баранова, концепция "Арктура" не является единственно возможной – есть более традиционные в среднесрочной перспективе.По его словам, российская стратегическая АПЛ нового поколения уменьшится в размерах, но будет максимально насыщена оружием и беспилотниками.Ранее сообщалось, что "Ростех" наращивает производство высокоточных ракет и создает боеприпасы нового поколения.
https://crimea.ria.ru/20230919/putin-rossiyskiy-vpk-kratno-uvelichil-proizvodstvo-voennoy-produktsii-1131531131.html
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наука и технологии, россия, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
Новый проект атомной стратегической подлодки разработан в России
ЦКБ "Рубин" представил новый проект стратегической атомной подлодки
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Ведущее в РФ конструкторское бюро подводного кораблестроения и лидер по проектированию подлодок ЦКБ "Рубин" разработал новый проект стратегической атомной подводной лодки на среднесрочную перспективу. Об этом РИА Новости сообщил заместитель гендиректора предприятия Андрей Баранов.
Ранее, в июне, директор "Рубина" Игорь Вильнит сообщал, что в России после 2037 года появится атомный крейсер "Арктур", который будет оснащен крылатыми и баллистическими ракетами. Его концепт-модель впервые была представлена на выставке "Армия-2022".
По словам Баранова, концепция "Арктура" не является единственно возможной – есть более традиционные в среднесрочной перспективе.
"Мы предлагаем варианты – флот оценивает и выбирает лучшие. Так появились все известные вам атомные подводные лодки, включая самые современные", – отметил Баранов.
По его словам, российская стратегическая АПЛ нового поколения уменьшится в размерах, но будет максимально насыщена оружием и беспилотниками.
Ранее сообщалось
, что "Ростех" наращивает производство высокоточных ракет и создает боеприпасы нового поколения.