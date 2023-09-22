https://crimea.ria.ru/20230922/novyy-proekt-atomnoy-strategicheskoy-podlodki-razrabotan-v-rossii-1131591482.html

Новый проект атомной стратегической подлодки разработан в России

Новый проект атомной стратегической подлодки разработан в России - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Новый проект атомной стратегической подлодки разработан в России

Ведущее в РФ конструкторское бюро подводного кораблестроения и лидер по проектированию подлодок ЦКБ "Рубин" разработал новый проект стратегической атомной... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T08:32

2023-09-22T08:32

2023-09-22T08:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Ведущее в РФ конструкторское бюро подводного кораблестроения и лидер по проектированию подлодок ЦКБ "Рубин" разработал новый проект стратегической атомной подводной лодки на среднесрочную перспективу. Об этом РИА Новости сообщил заместитель гендиректора предприятия Андрей Баранов.Ранее, в июне, директор "Рубина" Игорь Вильнит сообщал, что в России после 2037 года появится атомный крейсер "Арктур", который будет оснащен крылатыми и баллистическими ракетами. Его концепт-модель впервые была представлена на выставке "Армия-2022".По словам Баранова, концепция "Арктура" не является единственно возможной – есть более традиционные в среднесрочной перспективе.По его словам, российская стратегическая АПЛ нового поколения уменьшится в размерах, но будет максимально насыщена оружием и беспилотниками.Ранее сообщалось, что "Ростех" наращивает производство высокоточных ракет и создает боеприпасы нового поколения.

https://crimea.ria.ru/20230919/putin-rossiyskiy-vpk-kratno-uvelichil-proizvodstvo-voennoy-produktsii-1131531131.html

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наука и технологии, россия, новости, армия и флот, вооруженные силы россии