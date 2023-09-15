https://crimea.ria.ru/20230915/bolee-tysyachi-avto-zhdut-proezda-po-krymskomu-mostu-1131444267.html
Более тысячи авто ждут проезда по Крымскому мосту
Более тысячи авто ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Более тысячи авто ждут проезда по Крымскому мосту
Очередь на Крымский мост с обеих сторон выросла до 1070 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T15:37
2023-09-15T15:37
2023-09-15T15:45
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
крым
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_0e427b227c3e13638f64c65dba689d53.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост с обеих сторон выросла до 1070 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее проезда через транспортный переход ожидали 850 транспортных средств, однако сейчас количество машин увеличилось. Большинство авто ждут проезда с крымской стороны.Как сообщалось, в пятницу мост был перекрыт для движения транспорта на протяжении трех часов. После возобновления проезда с обеих сторон транспортного перехода сформировались большие заторы.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
крымский мост
керчь
тамань
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_438:0:1226:591_1920x0_80_0_0_da53341cde3caa66404680da3e4e4dd4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край
Более тысячи авто ждут проезда по Крымскому мосту
Очередь на Крымский мост выросла до 1070 автомобилей
15:37 15.09.2023 (обновлено: 15:45 15.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост с обеих сторон выросла до 1070 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Часом ранее проезда через транспортный переход ожидали 850 транспортных средств, однако сейчас количество машин увеличилось. Большинство авто ждут проезда с крымской стороны.
"По состоянию на 15:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находятся 350 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи стоят 720 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в пятницу мост был перекрыт для движения транспорта
на протяжении трех часов. После возобновления проезда с обеих сторон транспортного перехода сформировались большие заторы.
На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.