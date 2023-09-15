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Более тысячи авто ждут проезда по Крымскому мосту

Более тысячи авто ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Более тысячи авто ждут проезда по Крымскому мосту

Очередь на Крымский мост с обеих сторон выросла до 1070 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T15:37

2023-09-15T15:37

2023-09-15T15:45

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

тамань

крым

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост с обеих сторон выросла до 1070 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее проезда через транспортный переход ожидали 850 транспортных средств, однако сейчас количество машин увеличилось. Большинство авто ждут проезда с крымской стороны.Как сообщалось, в пятницу мост был перекрыт для движения транспорта на протяжении трех часов. После возобновления проезда с обеих сторон транспортного перехода сформировались большие заторы.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.

крымский мост

керчь

тамань

крым

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край