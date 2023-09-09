https://crimea.ria.ru/20230909/pervoe-dykhanie-oseni-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1131221298.html
Первое дыхание осени: погода в Крыму в субботу
Первое дыхание осени: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Первое дыхание осени: погода в Крыму в субботу
В субботу полярные воздушные массы, поступающие на Крымский полуостров с севера, обусловят прохладную, но сухую погоду. Об этом сообщили в Крымском... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T00:01
2023-09-09T00:01
2023-09-09T00:01
крымская погода
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В субботу полярные воздушные массы, поступающие на Крымский полуостров с севера, обусловят прохладную, но сухую погоду. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +23...+25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +24…+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +12 до +18 градусов, днем будет +23...+26.Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Севастополя +25 градусов, у берегов Евпатории, Феодосии, Черноморского +23, в Азовском море +24, в Керченском проливе +22.В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20230908/komfortnoe-teplo-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-ot-fobos-1131263545.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма
Первое дыхание осени: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу прохладная, но сухая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В субботу полярные воздушные массы, поступающие на Крымский полуостров с севера, обусловят прохладную, но сухую погоду. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, на побережье до +19, днем +21…+26, в горах +15…+20 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +23...+25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +24…+26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +12 до +18 градусов, днем будет +23...+26.
Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Севастополя +25 градусов, у берегов Евпатории, Феодосии, Черноморского +23, в Азовском море +24, в Керченском проливе +22.
В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.