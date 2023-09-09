На пути к мечте: в Ялте прошел Всероссийский конкурс красоты
Конкурс красоты: в Ялте на корону "Miss Intercontinental Russia" претендовала 21 девушка
22:04 09.09.2023 (обновлено: 22:05 09.09.2023)
© РИА Новости КрымВ этом году участницами стали 24 девушки из разных регионов страны
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Ялте прошел Всероссийский конкурс красоты "Miss Intercontinental Russia" — на короны победительниц претендовала 21 красавица. О том, как это было, смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымВ Ялте прошел Всероссийский конкурс красоты "Мисс Интерконтиненталь Россия Крым-2023"
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В Ялте прошел Всероссийский конкурс красоты "Мисс Интерконтиненталь Россия Крым-2023"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ этом году участницами стали 24 девушки из разных регионов страны
2 из 5
В этом году участницами стали 24 девушки из разных регионов страны
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПобедительницам подарили эксклюзивные меховые изделия от одного из спонсоров проекта.
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Победительницам подарили эксклюзивные меховые изделия от одного из спонсоров проекта.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУчастницы конкурса могут получить право представлять страну в 51-ом мировом конкурсе "Мисс Интерконтиненталь 2023 в Шарм Эль Шейхе.
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Участницы конкурса могут получить право представлять страну в 51-ом мировом конкурсе "Мисс Интерконтиненталь 2023 в Шарм Эль Шейхе.
© РИА Новости Крым
В Ялте прошел Всероссийский конкурс красоты "Мисс Интерконтиненталь Россия Крым-2023".
5 из 5
В Ялте прошел Всероссийский конкурс красоты "Мисс Интерконтиненталь Россия Крым-2023".
1 из 5
В Ялте прошел Всероссийский конкурс красоты "Мисс Интерконтиненталь Россия Крым-2023"
© РИА Новости Крым
2 из 5
В этом году участницами стали 24 девушки из разных регионов страны
© РИА Новости Крым
3 из 5
Победительницам подарили эксклюзивные меховые изделия от одного из спонсоров проекта.
© РИА Новости Крым
4 из 5
Участницы конкурса могут получить право представлять страну в 51-ом мировом конкурсе "Мисс Интерконтиненталь 2023 в Шарм Эль Шейхе.
© РИА Новости Крым
5 из 5
В Ялте прошел Всероссийский конкурс красоты "Мисс Интерконтиненталь Россия Крым-2023".
Уточняется, что в Ялту прибыли девушки из Краснодара, Ставрополя, Новокузнецка, Самары, Рязани, Ростова-на-Дону, Донецка, Белой Калитвы, Казани, Нижнекамска, а также 11 красавиц представляли Республику Крым.
Одним из членов жюри стала российская певица, экс солистка группы "Виа Гра" Меседа Багаудинова. Ведущим вечера был популярный российский телеведущий Виктор Васильев, а специальным гостем конкурса – солистка группы "Рефлекс" Ирина Нельсон.
"Мисс Power of Beauty стала Элина Якушева из Евпатории, мисс Модель стала Дарья Сафронова из Гвардейского. Специальным призом от дизайнера Алла Кутюр были награждены сразу две финалистки: Диана Кравчик из Феодосии и Елизавета Дюкова из Ялты. Вице-мисс Интерконтиненталь Крыма названа Вероника Наумова из Керчи, а звание вице-мисс Интерконтиненталь Россия досталось Дарье Ушановой из Новокузнецка. Ну а главные короны победительниц — у Елизаветы Савельечивой из Нового Свет (мисс Интерконтиненталь Крым) и Дарьи Решты из Краснодара (мисс Интерконтиненталь Россия)", - рассказали РИА Новости Крым в оргкомитете.
В этом году победительницы были награждены коронами с полудрагоценными камнями, таких украшений в мире насчитывается не более 15 экземпляров.
"Конкурс "Miss Intercontinental" проводится в мире уже 51 год. Обладателем лицензии на проведение конкурса в России является ООО Мисс Интерконтиненталь в лице директора Юлии Кондратьевой", - говорится в сообщении.
Международный конкурс красоты "Miss Intercontinental" пройдет в этом году 15 декабря в Шарм Эль Шейхе. Планируется участие 80 стран.
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