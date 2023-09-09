https://crimea.ria.ru/20230909/na-puti-k-mechte-v-yalte-proshel-vserossiyskiy-konkurs-krasoty-1131292604.html

На пути к мечте: в Ялте прошел Всероссийский конкурс красоты

На пути к мечте: в Ялте прошел Всероссийский конкурс красоты - РИА Новости Крым, 09.09.2023

На пути к мечте: в Ялте прошел Всероссийский конкурс красоты

В Ялте прошел Всероссийский конкурс красоты "Miss Intercontinental Russia" — на короны победительниц претендовала 21 красавица. О том, как это было, смотрите в... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T22:04

2023-09-09T22:04

2023-09-09T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Ялте прошел Всероссийский конкурс красоты "Miss Intercontinental Russia" — на короны победительниц претендовала 21 красавица. О том, как это было, смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.Уточняется, что в Ялту прибыли девушки из Краснодара, Ставрополя, Новокузнецка, Самары, Рязани, Ростова-на-Дону, Донецка, Белой Калитвы, Казани, Нижнекамска, а также 11 красавиц представляли Республику Крым.Одним из членов жюри стала российская певица, экс солистка группы "Виа Гра" Меседа Багаудинова. Ведущим вечера был популярный российский телеведущий Виктор Васильев, а специальным гостем конкурса – солистка группы "Рефлекс" Ирина Нельсон.В этом году победительницы были награждены коронами с полудрагоценными камнями, таких украшений в мире насчитывается не более 15 экземпляров."Конкурс "Miss Intercontinental" проводится в мире уже 51 год. Обладателем лицензии на проведение конкурса в России является ООО Мисс Интерконтиненталь в лице директора Юлии Кондратьевой", - говорится в сообщении.Международный конкурс красоты "Miss Intercontinental" пройдет в этом году 15 декабря в Шарм Эль Шейхе. Планируется участие 80 стран.

https://crimea.ria.ru/20230906/v-yalte-poyavitsya-novyy-muzey-1131193095.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, крым, общество, культура, новости крыма, фото, всероссийский конкурс красоты "мисс интерконтиненталь россия крым-2023"