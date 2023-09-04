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Владельцы "детских" карт РНКБ потратили более 5 млн рублей в День знаний - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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Владельцы "детских" карт РНКБ потратили более 5 млн рублей в День знаний
Владельцы "детских" карт РНКБ потратили более 5 млн рублей в День знаний - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Владельцы "детских" карт РНКБ потратили более 5 млн рублей в День знаний
За 1 сентября более 20 тысяч юных крымчан и севастопольцев совершили платежи "детскими" картами РНКБ на общую сумму около 5,6 миллиона рублей, самая дорогая... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T16:51
2023-09-04T16:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. За 1 сентября более 20 тысяч юных крымчан и севастопольцев совершили платежи "детскими" картами РНКБ на общую сумму около 5,6 миллиона рублей, самая дорогая покупка по "детской" карте в День знаний составила 23 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.В августе среднедневное количество оформленных детских карт по сравнению с июлем увеличилось примерно в 2,3 раза, до 323 карт в среднем в день. При этом 1 сентября в офисах РНКБ было оформлено ровно 874 "детских" карты.Всего за четыре года клиенты банка РНКБ, входящего в группу ВТБ, оформили более 180 тысяч бесконтактных карт национальной платежной системы "Мир", которыми пользуются дети от 6 до 18 лет.
https://crimea.ria.ru/20230901/rnkb-poluchil-okolo-1-tysyachi-zayavok-na-poluchenie-obrazovatelnogo-kredita-1131092582.html
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рнкб (пао), общество, дети, экономика, новости, крым, новости крыма, севастополь

Владельцы "детских" карт РНКБ потратили более 5 млн рублей в День знаний

16:51 04.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. За 1 сентября более 20 тысяч юных крымчан и севастопольцев совершили платежи "детскими" картами РНКБ на общую сумму около 5,6 миллиона рублей, самая дорогая покупка по "детской" карте в День знаний составила 23 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В топ-5 населенных пунктов Крыма, где было зафиксировано максимальное количество платежей по "детским" картам, вошли Симферополь, Керчь, Ялта, Евпатория и Алушта. Более 20 тысяч поездок в общественном транспорте в День знаний было совершено с использованием детских карт.
В августе среднедневное количество оформленных детских карт по сравнению с июлем увеличилось примерно в 2,3 раза, до 323 карт в среднем в день. При этом 1 сентября в офисах РНКБ было оформлено ровно 874 "детских" карты.
Всего за четыре года клиенты банка РНКБ, входящего в группу ВТБ, оформили более 180 тысяч бесконтактных карт национальной платежной системы "Мир", которыми пользуются дети от 6 до 18 лет.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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РНКБ (ПАО)ОбществодетиЭкономикаНовостиКрымНовости КрымаСевастополь
 
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