https://crimea.ria.ru/20230901/silnye-livni-s-gradom-grozy-shkvalistyy-veter-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1131055046.html

Сильные ливни с градом, грозы, шквалистый ветер: погода в Крыму в пятницу

Сильные ливни с градом, грозы, шквалистый ветер: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Сильные ливни с градом, грозы, шквалистый ветер: погода в Крыму в пятницу

В пятницу атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, местами сильные ливни с градом, грозы, при грозе шквалистое усиление... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T00:01

2023-09-01T00:01

2023-09-01T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В пятницу атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, местами сильные ливни с градом, грозы, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +28...+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью южный, днем западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +28…+30.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +23...+25 градусов, днем +29...+31.В Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +29...+31.Вода у берегов Крыма и в Азовском море прогрелась до +26, в Керченском проливе температура морской воды +25.В западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

симферополь

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судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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