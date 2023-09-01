https://crimea.ria.ru/20230901/professiya-logist--rabota-s-garantiey-1131099643.html

Профессия логист – работа с гарантией

Профессия логист – работа с гарантией - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Профессия логист – работа с гарантией

Логистика сегодня крайне востребована. Растут "потребительские" аппетиты, а вместе с ними и объемы отрасли. В большей степени это касается развития электронной... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T15:52

2023-09-01T15:52

2023-09-01T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Логистика сегодня крайне востребована. Растут "потребительские" аппетиты, а вместе с ними и объемы отрасли. В большей степени это касается развития электронной коммерции. По данным Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), оборот e-commerce (электронная торговля) в России в 2023 году может достигнуть 6,3-6,6 триллиона рублей. Треть жителей страны ежедневно делает покупки в интернет-магазинах. А помимо этого прирост демонстрирует ритейл, сфера услуг, развлечения, онлайн-доставка и другие. Все это требует от транспортно-логистического рынка буквально "армии" сотрудников, готовых работать в режиме 24/7.И вот тут встает вопрос, где взять столько рабочих рук? В июне текущего года Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) сообщила, что число курьеров в нашей стране уже превысило один миллион. И это не предел. Сфера логистики будет только расти, а значит, нужны еще водители, грузчики, комплектовщики, менеджеры продаж и другие сотрудники.Кроме того, одним из важнейших составляющих успеха ведения бизнеса в сфере доставок является репутация. К примеру, крымский логистический оператор IC Logistics (Ай Си Лоджистикс) формирует свой HR-бренд, который создает ему положительный имидж на рынке труда и позволяет комплектовать штат.Готовы обучать и обучатьсяЛогистика – относительно новая сфера, при этом с достаточно высокими требованиями к специалистам. Логистические компании, будучи озадаченными экономией ресурсов и операционной эффективностью, активно инвестируют в автоматизацию складских операций."Современное оборудование, IT-продукты требуют сразу нескольких компетенций, умений работать с разными программами. И это касается практически каждого работника склада. Ручной труд никуда не делся, но он стал максимально автоматизированным. Если сотруднику не хватает квалификации, мы проводим его обучение силами компании. Для этого создана группа обучения, например, по работе с автоматизированной системой учета товаров на складе. Также мы обучаем менеджеров по продажам, как работать с клиентами, формировать базу. Практикуем и стажировку: так сейчас, в летнее время у нас работают студенты", – отмечает директор по персоналу инвестиционного холдинга IC Group (Ай Си Груп), в состав которого входит логистический оператор, Евгения Копытовская.По ее словам, в IC Logistics поддерживают инициативу сотрудников расти по карьерной лестнице. Ротация кадров выгодна и самой компании, ведь она получает таким образом готового специалиста, знакомого с компанией, с ее философией, ее особенностями, воспитанного в спортивной бизнес-среде.Привлечь со стороныОсновная часть сотрудников компании – крымчане. Это по большей части линейный персонал: специалисты логистического комплекса, менеджеры, грузчики, водители. При этом есть и специалисты, приехавшие из соседних регионов. Среди них – управленческие кадры. Приезжая с материка "готовыми специалистами", они внедряют свой опыт и выступают своеобразными драйверами в развитии и становлении IC Logistics, передают опыт, обогащая знаниями бизнес-среду Крыма. Как результат, всего за несколько месяцев компания вышла в число лидеров в своем секторе на полуострове, а также активно осваивается в южном федеральном округе.Работать на опережениеСегодня штат компании укомплектован полностью. Но это не предел. IC Logistics постоянно расширяет площадь складских объектов, а также внедряет новые услуги. К примеру, сейчас запущен в работу мультитемпературный склад в Симферополе, куда планируется трудоустроить не менее 280 человек. Это и складской персонал, и специалисты направления по работе с заводами-производителями, чья продукция будет реализовываться в Крыму при поддержке IC Logistics. Отдел по работе с персоналом сейчас ведет работу по рекрутингу.Другое направление - транспортные услуги. В этом году компания создала собственное автотранспортное предприятие для доставки грузов как в Крыму, так и по всей России. Сейчас в автопарке есть наемный транспорт, а также собственные большегрузы и автомобили "ГАЗель Next". До конца года компания намерена нарастить автомощности до 35-50 единиц новой техники.Создать HR-брендВ компании постоянно работают над формированием HR-бренда, создавая репутацию достойного работодателя. Это позволяет привлекать качественные кадры. О чем же речь? Во-первых, достойный соцпакет. Трудоустраиваясь, специалисты получают, например, возможность оплаты лечения за счет компании.Еще один приятный бонус – бесплатная корпоративная связь. Она предоставляется тем, кто осуществляет внешние контакты, кому связь нужна функционально.Кроме того, сотрудники обеспечиваются горячим питанием, а также на складах организованы комнаты приема пищи с возможностью охладить и разогреть еду. Обустроены раздевалки с индивидуальными шкафчиками, после смены можно сходить в душевые. И конечно же весь персонал обеспечен рабочей спецодеждой.Холдинг IC Group – это около одной тысячи сотрудников. Для сплочения коллективов проводятся командообразующие мероприятия. Общение в неформальной обстановке налаживает коммуникацию и позволяет ощутить себя частью большой команды и даже "одной семьи". Это спортивные праздники, отдых на природе, походы в горы, развлекательные квесты, участие в благотворительных акциях и волонтерство.Достойно оплачивать трудКонкурентная зарплата - самый важный пункт при трудоустройстве для любого специалиста. Кадры в логистике не только особо востребованы, но и хорошо оплачиваются. Об этом говорят данные сервиса по поиску работы SuperJob. За 2022 год средние рыночные зарплаты в сфере "транспорт, логистика, склад, ВЭД" без учета инфляции увечились более чем на 10%. Так, комплектовщик получает в среднем 60 тысяч рублей, оператор складского учета - в пределах 55 тысяч рублей. К слову, сотрудники IC Logistics также получают достойную конкурентную для Крыма заработную плату. На полуострове сфера логистики входит в топ-10 самых высоких зарплат.Таким образом, инвестируя в персонал, компания обеспечивает себе стабильность и рост. Гарантируют их и вложения в развитие логистической инфраструктуры Крыма – порядка 20 миллиардов в ближайшие два года. Площадь складских объектов планируется увеличить до 350 тысяч квадратных метров.По вопросам трудоустройства обращаться по телефону +7978 666 08 50*рекламаerid: 4CQwVszH9pUkpQQNHH1ООО "АЙСИ ЛОГИСТИК" ИНН 9102290263, https://iclogistics.ru

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

логистика, работа, общество, новости, новости крыма, крым