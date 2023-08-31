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Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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Погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Погода в Крыму в четверг
В четверг благодаря влиянию тропических воздушных масс в Крыму сохранится сухая жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В четверг благодаря влиянию тропических воздушных масс в Крыму сохранится сухая жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +32...+34.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градуса.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +23...+25 градусов, днем +30...+32.В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +31...+33.Море у берегов Алушты, Евпатории прогрелось до +25, у берегов Ялты, Феодосии, Севастополя и Черноморского - до +26, в Керченском проливе и в Азовском море +24.В западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в Крыму на неделе ожидается до +35 градусов, местами возможны грозы, однако первый осенний день полуостров встретит солнечной и жаркой погодой.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 31.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В четверг благодаря влиянию тропических воздушных масс в Крыму сохранится сухая жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Температура воздуха составит: ночью +16…+21, на побережье до 25 градсов, днем +30…+34, в горах +23…+28 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +32...+34.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градуса.
В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +23...+25 градусов, днем +30...+32.
В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +31...+33.
Море у берегов Алушты, Евпатории прогрелось до +25, у берегов Ялты, Феодосии, Севастополя и Черноморского - до +26, в Керченском проливе и в Азовском море +24.
В западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в Крыму на неделе ожидается до +35 градусов, местами возможны грозы, однако первый осенний день полуостров встретит солнечной и жаркой погодой.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
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