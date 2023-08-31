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Погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Погода в Крыму в четверг

В четверг благодаря влиянию тропических воздушных масс в Крыму сохранится сухая жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T00:01

2023-08-31T00:01

2023-08-31T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В четверг благодаря влиянию тропических воздушных масс в Крыму сохранится сухая жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +32...+34.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градуса.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +23...+25 градусов, днем +30...+32.В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +31...+33.Море у берегов Алушты, Евпатории прогрелось до +25, у берегов Ялты, Феодосии, Севастополя и Черноморского - до +26, в Керченском проливе и в Азовском море +24.В западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в Крыму на неделе ожидается до +35 градусов, местами возможны грозы, однако первый осенний день полуостров встретит солнечной и жаркой погодой.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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