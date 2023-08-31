https://crimea.ria.ru/20230831/kreditnaya-karta-pomosch-i-vygoda-glavnoe---vovremya-popolnyat-1131067533.html

Кредитная карта: помощь и выгода, главное - вовремя пополнять

Кредитная карта: помощь и выгода, главное - вовремя пополнять - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Кредитная карта: помощь и выгода, главное - вовремя пополнять

Многие сегодня пользуются кредитными картами, но далеко не все знают, что кредитка – это не только возможность покрыть, например, экстренные расходы в сложный... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T11:49

2023-08-31T11:49

2023-08-31T11:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Многие сегодня пользуются кредитными картами, но далеко не все знают, что кредитка – это не только возможность покрыть, например, экстренные расходы в сложный период, но еще и инструмент более грамотного использования финансов. Кэшбэки и бонусы от банков и их партнеров, рассрочка, а также возможность получения дополнительных процентов на средства дебетовой карты или накопительного счета – все это делает кредитку выгодным и удобным платежным средством.ЧТО ТАКОЕ СОВРЕМЕННАЯ КРЕДИТКАКредитная карта сегодня - один из самых популярных банковских продуктов. В отличие от потребительского кредита она позволяет пользоваться средствами банка без комиссии и процентов в рамках льготного периода, который у каждого банка свой.Сегодня у большинства ведущих российских банков льготный период по выпускаемым кредиткам, как правило, составляет 100 и более дней. Обычно льгота распространяется на оплату товаров и услуг, а за снятие наличных и переводы с кредитки, как правило, банками взимается комиссия. В банке РНКБ льготный период распространяется на все виды операций по кредитной карте.Также по большинству современных кредитных карт предусмотрен кэшбэк как от самого банка-эмитента, так и от его партнеров, у которых совершается покупка товаров или услуг на определенную сумму.Для абсолютного большинства кредитных карт ведущих российских банков выпуск и обслуживание являются бесплатными. Оплата обычно предусмотрена только за смс-оповещения о проведенных операциях по карте. Также по кредитной карте возможно повышение лимита средств, предоставляемых банком, если задолженность погашается регулярно и вовремя.Как и дебетовая карта, кредитка может быть физической и виртуальной, которая работает через приложение банка. Виртуальной картой можно расплачиваться в интернете или в обычных магазинах, приложив телефон к терминалу (при наличии в гаджете технологии NFC).СЭКОНОМИТЬ И ЗАРАБОТАТЬКредитная карта – это не просто палочка-выручалочка, но и возможность сэкономить и даже заработать деньги. Самый простой пример экономии - когда вы покупаете на кредитку нужный товар сегодня, зная, что цена на него вырастет к тому времени, когда вы сможете накопить необходимые средства. При этом вы не только покупаете товар дешевле, но и пользуетесь рассрочкой – льготный период, составляющий 3-12 месяцев, дает возможность погашать долг по частям с каждой зарплаты. Таким образом, через кредитную карту вы пользуетесь беспроцентным кредитом с рассрочкой платежа.В некоторых банках по кредитной карте предусмотрена специальная рассрочка, которая позволяет распределить погашение суммы покупки на еще более длительный период и при этом не платить проценты. Эта услуга оформляется отдельно на каждую покупку и предполагает при первом платеже выплату незначительной комиссии.Банковские специалисты также объяснили, как можно получить дополнительный доход, используя кредитную карту."Для этого оставляете зарплату (или иной регулярный доход) на дебетовой карте, где начисляется процент на остаток, или же переводите свои доходы на накопительный счет, где проценты, как правило, еще выше. При этом все расходы совершаете по кредитной карте, погашая долг с дебетовой карты в конце льготного периода. Такая тактика поможет получить максимальный кэшбэк и бонусы по кредитке, а также проценты по накопительному счету или остатку по дебетовой карте", - указали в РНКБ.КЭШБЭКИ И БОНУСЫКэшбэк - это процент от потраченных средств, который возвращается обратно на счет покупателя. Он предоставляется банком за осуществление покупок по карте, причем банк может определять минимальную сумму покупок, а также категории покупок, за которые идет возврат части средств.Также кредитная карта может приносить различные бонусы, которые формируются за счет партнерских организаций банка. Это могут быть супермаркеты, автозаправки, отели, туроператоры, интернет-магазины и так далее."Программы от партнеров доводят уровень бонусов по отдельным категориям товаров до 20%. Так, партнерскую программу РНКБ поддерживают около 400 компаний самых разных сфер деятельности: от супермаркетов и кофеен до отелей и ветеринарных клиник", - рассказывают специалисты ведущего крымского банка.Чтобы стать участником программы лояльности нужно иметь кредитную карту, установленное на телефоне мобильное приложение банка, подключенные уведомления о зачислениях и списания, оформленную услугу "Защита карты", а также не иметь просрочек по кредитным продуктам данного банка. Также банки, как правило, определяют ежемесячную сумму, на которую необходимо делать покупки. Часто программы лояльности дополнительно позволяют заемщикам получить скидку к ставке по кредитному продукту или надбавку к ставке по вкладу.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖБольшинство банков предусматривают по кредитной карте так называемый обязательный платеж, который нужно вносить ежемесячно после определенной даты (дата активации карты или дата совершения первой покупки). Как правило, обязательный платеж составляет 5-10% от суммы задолженности за месяц. Размер минимального платежа выбирается для оптимального срока погашения кредита и подтверждения платёжеспособности клиента.Обязательный платеж вносится даже во время беспроцентного периода. Это не является дополнительной платой или процентами, а просто возвратом банку части израсходованных средств, которая полностью идёт в погашение задолженности по кредитной карте, то есть уменьшает сумму долга.Если клиент не внес обязательный платёж, условие льготного периода не будет выполнено и на задолженность начислят проценты за весь срок пользования кредитными средствами. Кроме того, вся сумма обязательного платежа будет вынесена на просроченную задолженность, на которую банк ежедневно начисляет пени. Поэтому нужно постараться как можно скорее внести пропущенный платёж на карту.КАК ПОЛУЧИТЬ КАРТУЗаявку на получение кредитной карты в большинстве банков сегодня можно подать онлайн. Для этого нужно заполнить анкету на сайте банка или в мобильном приложении. После получения положительного решения нужно прийти в любое отделение банка и получить карту.Требования к заемщику в разных банках могут отличаться, но главные из них такие: наличие гражданства РФ, трудоустройство на текущем месте работы не менее трех месяцев, наличие регулярного дохода. Также учитывается возраст – кредитные карты обычно выдаются гражданам в возрасте от 21 года до 65-67 лет. Отдельные условия предусмотрены для заемщиков, имеющих карту данного банка на которую зачисляется заработная плата или пенсия – им для оформления карты достаточно предъявить только паспорт.

https://crimea.ria.ru/20230824/rnkb-predostavit-rassrochku-dlya-pokupok-po-kreditnym-kartam-1130931472.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), кредит, общество, крым, новости крыма