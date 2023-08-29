https://crimea.ria.ru/20230829/rnkb-vozglavil-reyting-samykh-vygodnykh-avtokreditov-nalichnymi-v-2023-godu-1131022867.html

РНКБ возглавил рейтинг самых выгодных автокредитов наличными в 2023 году

РНКБ возглавил рейтинг самых выгодных автокредитов наличными в 2023 году - РИА Новости Крым, 29.08.2023

РНКБ возглавил рейтинг самых выгодных автокредитов наличными в 2023 году

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, возглавил рейтинг наиболее выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса в 2023 году, подготовленный Банки.ру;... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T16:32

2023-08-29T16:32

2023-08-29T16:32

рнкб (пао)

кредит

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, возглавил рейтинг наиболее выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса в 2023 году, подготовленный Банки.ру; первое место среди всех российских банков в нем заняла программа РНКБ "Автокредит наличными", которая была запущена весной этого года, сообщает пресс-служба банка.Для составления рейтинга экспертами Аналитического центра Банки.ру были выбраны следующие параметры – условия кредитования, обязательные к публикации на официальных сайтах банков в соответствии с требованиями ФЗ "О потребительском кредите (займе)", а также прочие важные критерии, позволяющие потенциальному заемщику получить максимально полное представление о процессе получения автокредита наличными в конкретном банке, в том числе его доступности и прозрачности, а также о выгодности условий продукта, говорится в сообщении.Новая программа банка "Автокредит наличными" позволяет приобрести авто с пробегом или без, у физлица или в любом автосалоне, на интернет-площадке или аукционе на территории России. Первоначальный взнос не требуется, пояснили в пресс-службе.Банк РНКБ активно развивает направление автокредитования и является активным участником государственной программы льготного автокредитования. С начала 2023 года РНКБ выдал около 2,5 миллиардов рублей кредитов на покупку автомобилей, добавили в пресс-службе.Там пояснили, что ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита на приобретение автомобиля, можно без посещения операционного офиса с помощью онлайн-заявки на официальном сайте банка или в мобильном приложении "РНКБ 24/7".* Рекламаerid: 4CQwVszH9pUkKkLrSqMРНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460, www.rncb.ru

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), кредит, транспорт, банк, экономика, общество