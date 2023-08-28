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Смертельный удар охотничьим ножом: жителю Ялты вынесли приговор - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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Смертельный удар охотничьим ножом: жителю Ялты вынесли приговор
Смертельный удар охотничьим ножом: жителю Ялты вынесли приговор - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Смертельный удар охотничьим ножом: жителю Ялты вынесли приговор
Ссора между жителем Ялты и его гостем закончилась смертью последнего. Обвиняемого приговорили к семи годам и шести месяцам тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T18:38
2023-08-28T18:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Ссора между жителем Ялты и его гостем закончилась смертью последнего. Обвиняемого приговорили к семи годам и шести месяцам тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым."Ялтинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Вина подсудимого была доказана, и суд приговорил его к отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у погибшего остались родственники, в пользу которых взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка получила семь лет за убийство сожителя ножом и отверткойЖитель Белогорска зарезал жену – приговор судаТело на дороге и пьяный хабаровчанин с ножом: в Крыму расследуют убийство
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4.7
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приговор, ялта, новости крыма, закон и право, крым в истории: секреты, факты, фото, прокуратура республики крым, общество
Смертельный удар охотничьим ножом: жителю Ялты вынесли приговор

Житель Ялты получил семь лет за смертельный удар охотничьим ножом

18:38 28.08.2023
 
© РИА Новости . Илья ГорбуновСледственный изолятор. Архивное фото
Следственный изолятор. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости . Илья Горбунов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Ссора между жителем Ялты и его гостем закончилась смертью последнего. Обвиняемого приговорили к семи годам и шести месяцам тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
"Ялтинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Суд установил, что в мае этого года к жителю Ялты в гости пришел знакомый. Между ними завязался конфликт. В итоге хозяин нашел охотничий нож и ударил им оппонента. Раненый покинул квартиру и дошел до ближайшего магазина. Оттуда его доставили в больницу. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.
Вина подсудимого была доказана, и суд приговорил его к отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у погибшего остались родственники, в пользу которых взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн рублей.
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ПриговорЯлтаНовости КрымаЗакон и правоКрым в истории: секреты, факты, фотоПрокуратура Республики КрымОбщество
 
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