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Смертельный удар охотничьим ножом: жителю Ялты вынесли приговор

Смертельный удар охотничьим ножом: жителю Ялты вынесли приговор - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Смертельный удар охотничьим ножом: жителю Ялты вынесли приговор

Ссора между жителем Ялты и его гостем закончилась смертью последнего. Обвиняемого приговорили к семи годам и шести месяцам тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T18:38

2023-08-28T18:38

2023-08-28T18:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Ссора между жителем Ялты и его гостем закончилась смертью последнего. Обвиняемого приговорили к семи годам и шести месяцам тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым."Ялтинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Вина подсудимого была доказана, и суд приговорил его к отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у погибшего остались родственники, в пользу которых взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка получила семь лет за убийство сожителя ножом и отверткойЖитель Белогорска зарезал жену – приговор судаТело на дороге и пьяный хабаровчанин с ножом: в Крыму расследуют убийство

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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