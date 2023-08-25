https://crimea.ria.ru/20230825/liven-s-grozoy-nakroet-krym-v-blizhayshie-chasy-1130947233.html

Ливень с грозой накроет Крым в ближайшие часы

Ливень с грозой накроет Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Ливень с грозой накроет Крым в ближайшие часы

На Крымском полуострове в ближайшие два часа синоптики ожидают грозу с ливнем и ветром. Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр предупреждают в ГУ МЧС... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T13:40

2023-08-25T13:40

2023-08-25T13:40

штормовое предупреждение

крымская погода

погода

крым

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/13/1124222770_0:186:1601:1086_1920x0_80_0_0_219e270e743f00961462f0ef45bffa1a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. На Крымском полуострове в ближайшие два часа синоптики ожидают грозу с ливнем и ветром. Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр предупреждают в ГУ МЧС России по республике.В спасательном ведомстве напомнили крымчанам и гостям полуострова, что во время штормового предупреждения повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Угроза существует для объектов энергетики и ЖКХ, водителям на дорогах в непогоду также стоит проявлять повышенную бдительность. Кроме того, территории, расположенные возле водных объектов, может подтопить.Пешеходам в городе настоятельно советуют держаться подальше от рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, старых деревьев и линий электропередачи. Путешественникам рекомендуют воздержаться от выхода в горно-лесную местность.“Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни”, - напомнили в ГУ МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с начала года утонули 29 человек – главные причины трагедийВ Алуште двое мужчин не смогли выбраться из бурного моряКраснодар плавится на солнце: побит полувековой температурный рекорд

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, крымская погода, погода, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, крымский гидрометцентр