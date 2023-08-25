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Ливень с грозой накроет Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Ливень с грозой накроет Крым в ближайшие часы
Ливень с грозой накроет Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Ливень с грозой накроет Крым в ближайшие часы
На Крымском полуострове в ближайшие два часа синоптики ожидают грозу с ливнем и ветром. Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр предупреждают в ГУ МЧС... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T13:40
2023-08-25T13:40
штормовое предупреждение
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. На Крымском полуострове в ближайшие два часа синоптики ожидают грозу с ливнем и ветром. Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр предупреждают в ГУ МЧС России по республике.В спасательном ведомстве напомнили крымчанам и гостям полуострова, что во время штормового предупреждения повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Угроза существует для объектов энергетики и ЖКХ, водителям на дорогах в непогоду также стоит проявлять повышенную бдительность. Кроме того, территории, расположенные возле водных объектов, может подтопить.Пешеходам в городе настоятельно советуют держаться подальше от рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, старых деревьев и линий электропередачи. Путешественникам рекомендуют воздержаться от выхода в горно-лесную местность.“Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни”, - напомнили в ГУ МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с начала года утонули 29 человек – главные причины трагедийВ Алуште двое мужчин не смогли выбраться из бурного моряКраснодар плавится на солнце: побит полувековой температурный рекорд
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РИА Новости Крым
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Ливень с грозой накроет Крым в ближайшие часы

На Крым в ближайшее время обрушится ливень с грозой

13:40 25.08.2023
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. На Крымском полуострове в ближайшие два часа синоптики ожидают грозу с ливнем и ветром. Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр предупреждают в ГУ МЧС России по республике.
По данным синоптиков, непогода может разразиться над полуостровом в ближайшие пару часов и затянуться до вечера 25 августа. В гидрометцентре ожидают местами сильные ливни, грозы, град и шквал до 15-20 м/с.
В спасательном ведомстве напомнили крымчанам и гостям полуострова, что во время штормового предупреждения повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Угроза существует для объектов энергетики и ЖКХ, водителям на дорогах в непогоду также стоит проявлять повышенную бдительность. Кроме того, территории, расположенные возле водных объектов, может подтопить.
Пешеходам в городе настоятельно советуют держаться подальше от рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, старых деревьев и линий электропередачи. Путешественникам рекомендуют воздержаться от выхода в горно-лесную местность.
“Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни”, - напомнили в ГУ МЧС.
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