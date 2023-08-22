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Звуки взрывов в разных районах Крыма – в чем причина
Звуки взрывов в разных районах Крыма – в чем причина - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Звуки взрывов в разных районах Крыма – в чем причина
Громкие звуки взрывов, которые могут слышать во вторник жители Керчи, Старого Крыма и еще трех населенных пунктов полуострова, связаны с утилизацией... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T08:11
2023-08-22T08:11
2023-08-22T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать во вторник жители Керчи, Старого Крыма и еще трех населенных пунктов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. Так, плановая утилизация в селе Вольное пройдет с 13.00 до 17.00, в поселке Октябрьское - с 13.00 до 15.00, в Старом Крыму с 11.00 до 13.00, в селе Багерово и Керчи - с 10.00 до 17.00. Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации. В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Накануне боеприпасы утилизировали в населенных пунктах трех районов полуострова.
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взрыв, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, олег крючков, новости крыма, новости
Звуки взрывов в разных районах Крыма – в чем причина
В Керчи, Старом Крыму и трех селах Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы
08:11 22.08.2023 (обновлено: 08:22 22.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать во вторник жители Керчи, Старого Крыма и еще трех населенных пунктов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов", - написал он в своем Telegram-канале.
Так, плановая утилизация в селе Вольное пройдет с 13.00 до 17.00, в поселке Октябрьское - с 13.00 до 15.00, в Старом Крыму с 11.00 до 13.00, в селе Багерово и Керчи - с 10.00 до 17.00.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах.
Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Накануне боеприпасы утилизировали в населенных пунктах трех районов полуострова.