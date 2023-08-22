https://crimea.ria.ru/20230822/zvuki-vzryvov-v-raznykh-rayonakh-kryma--v-chem-prichina-1130865786.html

Звуки взрывов в разных районах Крыма – в чем причина

Звуки взрывов в разных районах Крыма – в чем причина - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Звуки взрывов в разных районах Крыма – в чем причина

Громкие звуки взрывов, которые могут слышать во вторник жители Керчи, Старого Крыма и еще трех населенных пунктов полуострова, связаны с утилизацией... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T08:11

2023-08-22T08:11

2023-08-22T08:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать во вторник жители Керчи, Старого Крыма и еще трех населенных пунктов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. Так, плановая утилизация в селе Вольное пройдет с 13.00 до 17.00, в поселке Октябрьское - с 13.00 до 15.00, в Старом Крыму с 11.00 до 13.00, в селе Багерово и Керчи - с 10.00 до 17.00. Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации. В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Накануне боеприпасы утилизировали в населенных пунктах трех районов полуострова.

https://crimea.ria.ru/20230822/su-30sm-unichtozhil-kater-vsu-u-gazodobyvayuschikh-ustanovok-v-chernom-more-1130865197.html

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взрыв, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, олег крючков, новости крыма, новости