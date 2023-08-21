https://crimea.ria.ru/20230821/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-svo-1130861852.html

В Севастополе простились с двумя героями СВО

В Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 21.08.2023

В Севастополе простились с двумя героями СВО

В Севастополе простились с двумя воинами, которые участвовали в специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T19:37

2023-08-21T19:37

2023-08-21T19:37

утраты

подвиги героев

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя воинами, которые участвовали в специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Для Максима Волкова Севастополь – родной город. Здесь он родился, учился в школе, закончил Севастопольский торгово-экономический техникум. Ушел в армию по призыву. По возвращении работал на различных предприятиях не только в своем городе, но в Обнинске. В прошлом году осенью заключил контракт с Минобороны и отправился служить в 126-ую отдельную гвардейскую бригаду береговой обороны. На Херсонском направлении получил ранения и был доставлен в госпиталь. Однако спасти его не удалось.Павел Сурнин родом из Кировской области. Школу он закончил в Москве. А затем большую часть жизни провел в Севастополе, где служил и обзавелся семьей. Он тоже погиб на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцемВ Керчи простились с героем СВО Владимиром НаумкинымВ Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, подвиги героев, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, общество