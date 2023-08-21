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В Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 21.08.2023
В Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе простились с двумя воинами, которые участвовали в специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T19:37
2023-08-21T19:37
2023-08-21T19:37
утраты
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севастополь
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя воинами, которые участвовали в специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Для Максима Волкова Севастополь – родной город. Здесь он родился, учился в школе, закончил Севастопольский торгово-экономический техникум. Ушел в армию по призыву. По возвращении работал на различных предприятиях не только в своем городе, но в Обнинске. В прошлом году осенью заключил контракт с Минобороны и отправился служить в 126-ую отдельную гвардейскую бригаду береговой обороны. На Херсонском направлении получил ранения и был доставлен в госпиталь. Однако спасти его не удалось.Павел Сурнин родом из Кировской области. Школу он закончил в Москве. А затем большую часть жизни провел в Севастополе, где служил и обзавелся семьей. Он тоже погиб на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцемВ Керчи простились с героем СВО Владимиром НаумкинымВ Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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утраты, подвиги героев, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, общество
В Севастополе простились с двумя героями СВО
Двое жителей Севастополя погибли при выполнении воинского долга на Херсонском направлении
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя воинами, которые участвовали в специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь двух наших воинов: гвардии рядового Максима Волкова и заместителя командира взвода, командира отделения полка радиационной, химической и биологической защиты Павла Сурнина", - написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Для Максима Волкова Севастополь – родной город. Здесь он родился, учился в школе, закончил Севастопольский торгово-экономический техникум. Ушел в армию по призыву. По возвращении работал на различных предприятиях не только в своем городе, но в Обнинске. В прошлом году осенью заключил контракт с Минобороны и отправился служить в 126-ую отдельную гвардейскую бригаду береговой обороны. На Херсонском направлении получил ранения и был доставлен в госпиталь. Однако спасти его не удалось.
Павел Сурнин родом из Кировской области. Школу он закончил в Москве. А затем большую часть жизни провел в Севастополе, где служил и обзавелся семьей. Он тоже погиб на Херсонском направлении.
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