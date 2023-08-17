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Эксперт ПСБ рассказал, как защитить себя от фишинговых схем - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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Эксперт ПСБ рассказал, как защитить себя от фишинговых схем
Эксперт ПСБ рассказал, как защитить себя от фишинговых схем - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Эксперт ПСБ рассказал, как защитить себя от фишинговых схем
Сегодня известны десятки сценариев, по которым злоумышленники заставляют людей перевести деньги или раскрыть личную информацию. Так, в сети фишеров ежегодно... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T15:33
2023-08-17T15:33
промсвязьбанк (псб)
мошенничество
общество
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - Пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк". Сегодня известны десятки сценариев, по которым злоумышленники заставляют людей перевести деньги или раскрыть личную информацию. Так, в сети фишеров ежегодно попадают миллионы людей по всему миру. При этом мошенники стали использовать новые фишинговые опросы для кражи денег россиян, рассказал старший вице-президент - директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо."Мошенники — хорошие психологи, умеют наладить контакт и расположить к себе. При этом злоумышленники понимают, что никто не назовет просто так пин-код от банковской карты. Поэтому в ход идут всевозможные ухищрения и приемы", – отметил эксперт.По мнению Миклухо, популярность среди мошенников приобретают опросы, обещающие финансовое вознаграждение или гарантированную выплату. По фишинговой схеме в начале идут вопросы, на которые нужно дать простой ответ, либо выбрать один из пунктов, поэтому у пользователей не возникает сомнений в правильности происходящего.Можно ли уберечься и не стать жертвой мошенничества? Дмитрий Миклухо дал несколько советов, как не попасть в расставленные сети фишеров. В первую очередь, нужно обращать внимание на ресурс, содержащий ссылку на приложение, скачивать приложения из доверенных источников. Также следует внимательно относиться к электронным письмам от неизвестных адресатов. Через такие письма злоумышленники пытаются получить личную информацию. Всегда стоит обращать внимание на адрес электронной почты или домен сайта: мошенники могут использовать адреса и домены, максимально похожие на реально существующие, официальные сайты организаций, различие может заключаться лишь в одном знаке.Эксперт рекомендует установить антивирусное программное обеспечение на свой компьютер и телефон и регулярно обновлять его. Следует использовать более сложные комбинации паролей для доступа к мобильному банку, включить двухфакторную аутентификацию, например, настроить оповещения по электронной почте. И наконец, по мнению эксперта, следует быть крайне осторожным и внимательным при размещении личной информации в социальных сетях.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
промсвязьбанк (псб), мошенничество, общество, новости, безопасность

Эксперт ПСБ рассказал, как защитить себя от фишинговых схем

15:33 17.08.2023
 
© Fotolia / fantom_rdНоутбук
Ноутбук
© Fotolia / fantom_rd
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - Пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк". Сегодня известны десятки сценариев, по которым злоумышленники заставляют людей перевести деньги или раскрыть личную информацию. Так, в сети фишеров ежегодно попадают миллионы людей по всему миру. При этом мошенники стали использовать новые фишинговые опросы для кражи денег россиян, рассказал старший вице-президент - директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.
"Мошенники — хорошие психологи, умеют наладить контакт и расположить к себе. При этом злоумышленники понимают, что никто не назовет просто так пин-код от банковской карты. Поэтому в ход идут всевозможные ухищрения и приемы", – отметил эксперт.
По мнению Миклухо, популярность среди мошенников приобретают опросы, обещающие финансовое вознаграждение или гарантированную выплату. По фишинговой схеме в начале идут вопросы, на которые нужно дать простой ответ, либо выбрать один из пунктов, поэтому у пользователей не возникает сомнений в правильности происходящего.
Однако, при ответе на последние вопросы фишинговый ресурс просит указать ФИО, номер телефона и номер платежной карты, на которую якобы будет направлено вознаграждение за прохождение опроса. После указания личных данных, которые мошенники используют для входа в личный кабинет, денежные средства списываются со счета пользователя.
Можно ли уберечься и не стать жертвой мошенничества? Дмитрий Миклухо дал несколько советов, как не попасть в расставленные сети фишеров. В первую очередь, нужно обращать внимание на ресурс, содержащий ссылку на приложение, скачивать приложения из доверенных источников. Также следует внимательно относиться к электронным письмам от неизвестных адресатов. Через такие письма злоумышленники пытаются получить личную информацию. Всегда стоит обращать внимание на адрес электронной почты или домен сайта: мошенники могут использовать адреса и домены, максимально похожие на реально существующие, официальные сайты организаций, различие может заключаться лишь в одном знаке.
Эксперт рекомендует установить антивирусное программное обеспечение на свой компьютер и телефон и регулярно обновлять его. Следует использовать более сложные комбинации паролей для доступа к мобильному банку, включить двухфакторную аутентификацию, например, настроить оповещения по электронной почте. И наконец, по мнению эксперта, следует быть крайне осторожным и внимательным при размещении личной информации в социальных сетях.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
Промсвязьбанк (ПСБ)МошенничествоОбществоНовостиБезопасность
 
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