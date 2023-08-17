https://crimea.ria.ru/20230817/ekspert-psb-rasskazal-kak-zaschitit-sebya-ot-fishingovykh-skhem-1130789164.html

Эксперт ПСБ рассказал, как защитить себя от фишинговых схем

Эксперт ПСБ рассказал, как защитить себя от фишинговых схем - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Эксперт ПСБ рассказал, как защитить себя от фишинговых схем

Сегодня известны десятки сценариев, по которым злоумышленники заставляют людей перевести деньги или раскрыть личную информацию. Так, в сети фишеров ежегодно... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T15:33

2023-08-17T15:33

2023-08-17T15:33

промсвязьбанк (псб)

мошенничество

общество

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - Пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк". Сегодня известны десятки сценариев, по которым злоумышленники заставляют людей перевести деньги или раскрыть личную информацию. Так, в сети фишеров ежегодно попадают миллионы людей по всему миру. При этом мошенники стали использовать новые фишинговые опросы для кражи денег россиян, рассказал старший вице-президент - директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо."Мошенники — хорошие психологи, умеют наладить контакт и расположить к себе. При этом злоумышленники понимают, что никто не назовет просто так пин-код от банковской карты. Поэтому в ход идут всевозможные ухищрения и приемы", – отметил эксперт.По мнению Миклухо, популярность среди мошенников приобретают опросы, обещающие финансовое вознаграждение или гарантированную выплату. По фишинговой схеме в начале идут вопросы, на которые нужно дать простой ответ, либо выбрать один из пунктов, поэтому у пользователей не возникает сомнений в правильности происходящего.Можно ли уберечься и не стать жертвой мошенничества? Дмитрий Миклухо дал несколько советов, как не попасть в расставленные сети фишеров. В первую очередь, нужно обращать внимание на ресурс, содержащий ссылку на приложение, скачивать приложения из доверенных источников. Также следует внимательно относиться к электронным письмам от неизвестных адресатов. Через такие письма злоумышленники пытаются получить личную информацию. Всегда стоит обращать внимание на адрес электронной почты или домен сайта: мошенники могут использовать адреса и домены, максимально похожие на реально существующие, официальные сайты организаций, различие может заключаться лишь в одном знаке.Эксперт рекомендует установить антивирусное программное обеспечение на свой компьютер и телефон и регулярно обновлять его. Следует использовать более сложные комбинации паролей для доступа к мобильному банку, включить двухфакторную аутентификацию, например, настроить оповещения по электронной почте. И наконец, по мнению эксперта, следует быть крайне осторожным и внимательным при размещении личной информации в социальных сетях.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), мошенничество, общество, новости, безопасность