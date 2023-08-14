https://crimea.ria.ru/20230814/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1130697090.html
Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T00:01
2023-08-14T00:01
2023-08-14T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.Море у берегов Феодосии, Черноморского прогрелось до +23, в Севастополе температура морской воды +22, в Евпатории +24, в Алуште и в Азовском море +25 градусов, в Ялте и в Керченском проливе +26.
https://crimea.ria.ru/20230813/v-krym-pridet-rekordnaya-zhara---prognoz-ot-fobos-na-nedelyu-1130694879.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +23, днем +27…+32, в горах +21…+26 градусов", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.
Море у берегов Феодосии, Черноморского прогрелось до +23, в Севастополе температура морской воды +22, в Евпатории +24, в Алуште и в Азовском море +25 градусов, в Ялте и в Керченском проливе +26.