https://crimea.ria.ru/20230814/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1130697090.html

Погода в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Погода в Крыму в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T00:01

2023-08-14T00:01

2023-08-14T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110082/31/1100823139_0:192:3134:1956_1920x0_80_0_0_cd5bdada50947786492bd71b0407d39e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.Море у берегов Феодосии, Черноморского прогрелось до +23, в Севастополе температура морской воды +22, в Евпатории +24, в Алуште и в Азовском море +25 градусов, в Ялте и в Керченском проливе +26.

https://crimea.ria.ru/20230813/v-krym-pridet-rekordnaya-zhara---prognoz-ot-fobos-na-nedelyu-1130694879.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр