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Открыт прием заявок на международную премию для военкоров - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Открыт прием заявок на международную премию для военкоров
Открыт прием заявок на международную премию для военкоров - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Открыт прием заявок на международную премию для военкоров
Телеканал RT открывает прием заявок на участие в ежегодной международной премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards, которая вручается журналистам за... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Телеканал RT открывает прием заявок на участие в ежегодной международной премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards, которая вручается журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях:Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2023 получат 200 тысяч рублей.Подать заявку можно на сайте. Работы принимаются в письменной форме и видеоформате.В первый год награды были вручены представителям Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали конкурсанты из России, США, Италии и Индии. В 2020 году премию получили военкоры из России, Сирии и Индии. Победителями премии RT 2021 года стали военные корреспонденты из России, США и Йемена. В прошлом году принимались работы о спецоперации на Украине, победителями стали военкоры "Известий" и "Комсомольской правды", студии "ТОК" и РИА Новости.Премия учреждена телеканалом в память о журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб под ракетным обстрелом боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была передана его семье на первой церемонии вручения премии.
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4.7
96
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60
новости, общество, культура, rt, в мире, россия
Открыт прием заявок на международную премию для военкоров

Телеканал RT открывает прием заявок на участие в международной премии для военкоров

10:21 09.08.2023 (обновлено: 10:34 09.08.2023)
 
© RTМеждународная премия Khaled Alkhateb International Memorial Awards
Международная премия Khaled Alkhateb International Memorial Awards
© RT
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Телеканал RT открывает прием заявок на участие в ежегодной международной премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards, которая вручается журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.
Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях:
  • "Лучшая работа из зоны конфликта" — материалы о вооруженных конфликтах и об их последствиях;
  • "Лучшая работа: гуманитарная миссия" — истории о людях, находящихся в зоне конфликта, помощи гражданскому населению и беженцам. Работы о восстановлении городов и возвращении к мирной жизни.
Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2023 получат 200 тысяч рублей.
Подать заявку можно на сайте. Работы принимаются в письменной форме и видеоформате.
В первый год награды были вручены представителям Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали конкурсанты из России, США, Италии и Индии. В 2020 году премию получили военкоры из России, Сирии и Индии. Победителями премии RT 2021 года стали военные корреспонденты из России, США и Йемена. В прошлом году принимались работы о спецоперации на Украине, победителями стали военкоры "Известий" и "Комсомольской правды", студии "ТОК" и РИА Новости.
Премия учреждена телеканалом в память о журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб под ракетным обстрелом боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была передана его семье на первой церемонии вручения премии.
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