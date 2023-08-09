https://crimea.ria.ru/20230809/otkryt-priem-zayavok-na-mezhdunarodnuyu-premiyu-dlya-voenkorov-1130618625.html

Открыт прием заявок на международную премию для военкоров

Открыт прием заявок на международную премию для военкоров - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Открыт прием заявок на международную премию для военкоров

Телеканал RT открывает прием заявок на участие в ежегодной международной премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards, которая вручается журналистам за... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T10:21

2023-08-09T10:21

2023-08-09T10:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Телеканал RT открывает прием заявок на участие в ежегодной международной премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards, которая вручается журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях:Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2023 получат 200 тысяч рублей.Подать заявку можно на сайте. Работы принимаются в письменной форме и видеоформате.В первый год награды были вручены представителям Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали конкурсанты из России, США, Италии и Индии. В 2020 году премию получили военкоры из России, Сирии и Индии. Победителями премии RT 2021 года стали военные корреспонденты из России, США и Йемена. В прошлом году принимались работы о спецоперации на Украине, победителями стали военкоры "Известий" и "Комсомольской правды", студии "ТОК" и РИА Новости.Премия учреждена телеканалом в память о журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб под ракетным обстрелом боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была передана его семье на первой церемонии вручения премии.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, культура, rt, в мире, россия