https://crimea.ria.ru/20230806/pik-zhary-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1130514374.html

Пик жары: погода в Крыму в воскресенье

Пик жары: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Пик жары: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму сохранится сухая жаркая погода, обусловленная юго-восточной периферией антициклона и тропической воздушной массы. В центральных, западных, РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T00:01

2023-08-06T00:01

2023-08-06T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 06 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая жаркая погода, обусловленная юго-восточной периферией антициклона и тропической воздушной массы. В центральных, западных, восточных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +34...+36 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +31…+33.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +24...+26 градусов, днем воздух прогреется до +33...+35.В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +24...+26 градусов, днем до +37...+39.Море у берегов Алушты, Феодосии прогрелось до +24, в Евпатории, Севастополе, Черноморском вода +25 градусов, в Ялте, Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +26.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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