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Пик жары: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 06.08.2023
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Пик жары: погода в Крыму в воскресенье
Пик жары: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Пик жары: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму сохранится сухая жаркая погода, обусловленная юго-восточной периферией антициклона и тропической воздушной массы. В центральных, западных, РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T00:01
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крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 06 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая жаркая погода, обусловленная юго-восточной периферией антициклона и тропической воздушной массы. В центральных, западных, восточных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +34...+36 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +31…+33.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +24...+26 градусов, днем воздух прогреется до +33...+35.В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +24...+26 градусов, днем до +37...+39.Море у берегов Алушты, Феодосии прогрелось до +24, в Евпатории, Севастополе, Черноморском вода +25 градусов, в Ялте, Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +26.
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Пик жары: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму сухо и жарко

00:01 06.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 06 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая жаркая погода, обусловленная юго-восточной периферией антициклона и тропической воздушной массы. В центральных, западных, восточных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер ночью восточный, днем юго-восточный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, на побережье до +26, днем +31…+36 градусов, в степных и предгорных районах сильная жара +38…+40, в горах +25…+30 градусов", — говорится в прогнозе.

В Симферополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +34...+36 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +31…+33.
В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +24...+26 градусов, днем воздух прогреется до +33...+35.
В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +24...+26 градусов, днем до +37...+39.
Море у берегов Алушты, Феодосии прогрелось до +24, в Евпатории, Севастополе, Черноморском вода +25 градусов, в Ялте, Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +26.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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