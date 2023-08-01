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Российская ПВО сбила 16 снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Российская ПВО сбила 16 снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник
Российская ПВО сбила 16 снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Российская ПВО сбила 16 снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник
Российские силы ПВО за сутки сбили 16 реактивных снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T15:45
2023-08-01T15:45
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сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки сбили 16 реактивных снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5402 беспилотных летательных аппарата, 427 зенитных ракетных комплексов, 11067 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
https://crimea.ria.ru/20230731/pvo-sbila-ukrainskiy-shturmovik-su-25-i-23-bespilotnika-1130449658.html
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пво, himars, сво, всу (вооруженные силы украины), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
Российская ПВО сбила 16 снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник

Минобороны: российская ПВО сбила 16 снарядов HIMARS и украинские беспилотники

15:45 01.08.2023
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки сбили 16 реактивных снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5402 беспилотных летательных аппарата, 427 зенитных ракетных комплексов, 11067 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Вчера, 17:31
ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 и 23 беспилотника
ПВОHIMARSСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Луганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
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