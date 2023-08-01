https://crimea.ria.ru/20230801/rossiyskaya-pvo-sbila-16-snaryadov-himars-i-21-ukrainskiy-bespilotnik-1130469555.html

Российская ПВО сбила 16 снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник

Российская ПВО сбила 16 снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Российская ПВО сбила 16 снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник

Российские силы ПВО за сутки сбили 16 реактивных снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T15:45

2023-08-01T15:45

2023-08-01T15:45

пво

himars

сво

всу (вооруженные силы украины)

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки сбили 16 реактивных снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5402 беспилотных летательных аппарата, 427 зенитных ракетных комплексов, 11067 танков и другие виды боевой техники и вооружения.

https://crimea.ria.ru/20230731/pvo-sbila-ukrainskiy-shturmovik-su-25-i-23-bespilotnika-1130449658.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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2023

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пво, himars, сво, всу (вооруженные силы украины), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)