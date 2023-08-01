https://crimea.ria.ru/20230801/rossiyskaya-pvo-sbila-16-snaryadov-himars-i-21-ukrainskiy-bespilotnik-1130469555.html
Российская ПВО сбила 16 снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник
Российская ПВО сбила 16 снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Российская ПВО сбила 16 снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник
Российские силы ПВО за сутки сбили 16 реактивных снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T15:45
2023-08-01T15:45
2023-08-01T15:45
пво
himars
сво
всу (вооруженные силы украины)
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки сбили 16 реактивных снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5402 беспилотных летательных аппарата, 427 зенитных ракетных комплексов, 11067 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
https://crimea.ria.ru/20230731/pvo-sbila-ukrainskiy-shturmovik-su-25-i-23-bespilotnika-1130449658.html
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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пво, himars, сво, всу (вооруженные силы украины), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
Российская ПВО сбила 16 снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник
Минобороны: российская ПВО сбила 16 снарядов HIMARS и украинские беспилотники