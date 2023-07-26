https://crimea.ria.ru/20230726/obstanovka-u-krymskogo-mosta-proezd-svoboden-s-obeikh-storon-1130318754.html

Обстановка у Крымского моста: проезд свободен с обеих сторон

Обстановка у Крымского моста: проезд свободен с обеих сторон - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Обстановка у Крымского моста: проезд свободен с обеих сторон

К вечеру среды проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T20:07

2023-07-26T20:07

2023-07-26T20:12

крым

крымский мост

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керчь

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краснодарский край

логистика

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. К вечеру среды проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Днем со стороны Керчи проезда по мостовому переходу ожидали более 200 автомобилей, с кубанской стороны заторов не было.Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых машин полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: очереди, время ожидания и обстановкаКрымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов"Срок восстановления Крымского моста продлен

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, общество, новости крыма