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Обстановка у Крымского моста: проезд свободен с обеих сторон - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Обстановка у Крымского моста: проезд свободен с обеих сторон
Обстановка у Крымского моста: проезд свободен с обеих сторон - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Обстановка у Крымского моста: проезд свободен с обеих сторон
К вечеру среды проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T20:07
2023-07-26T20:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. К вечеру среды проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Днем со стороны Керчи проезда по мостовому переходу ожидали более 200 автомобилей, с кубанской стороны заторов не было.Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых машин полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: очереди, время ожидания и обстановкаКрымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов"Срок восстановления Крымского моста продлен
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, общество, новости крыма
Обстановка у Крымского моста: проезд свободен с обеих сторон

Проезд на досмотр у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани

20:07 26.07.2023 (обновлено: 20:12 26.07.2023)
 
© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение по Крымскому мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту
© Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. К вечеру среды проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
Днем со стороны Керчи проезда по мостовому переходу ожидали более 200 автомобилей, с кубанской стороны заторов не было.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых машин полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.
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