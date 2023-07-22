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Погода, ограничения и трафик: все о работе Керченской переправы - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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Погода, ограничения и трафик: все о работе Керченской переправы
Погода, ограничения и трафик: все о работе Керченской переправы - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Погода, ограничения и трафик: все о работе Керченской переправы
Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, паромы и большие десантные корабли перевозят грузовики с приоритетными грузами и пассажиров автобусов. РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T12:17
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керченская паромная переправа
крымский мост
ситуация на керченской переправе
крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, паромы и большие десантные корабли перевозят грузовики с приоритетными грузами и пассажиров автобусов. Об этом сообщает Минтранс России.За последние сутки выполнено паромами 13 рейсов.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет.Как сообщалось, движение по Крымскому мосту после теракта было возобновлено в ночь на 18 июля. Оно осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Усилены меры безопасности – досматривают всех пассажиров, автомобили и багаж. Также можно воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:На границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машинКрымский мост снова открыт для автомобилейВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
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керченская паромная переправа, крымский мост, ситуация на керченской переправе, крым, транспорт
Погода, ограничения и трафик: все о работе Керченской переправы

Керченская переправа работает штатно – паромы и два БДК перевозят грузовики и людей

12:17 22.07.2023 (обновлено: 12:24 22.07.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобили в очереди на Керченскую паромную переправу
Автомобили в очереди на Керченскую паромную переправу - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, паромы и большие десантные корабли перевозят грузовики с приоритетными грузами и пассажиров автобусов. Об этом сообщает Минтранс России.
За последние сутки выполнено паромами 13 рейсов.
"Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 208 724 пассажира, 162 415 грузовиков и 174 легковых автомобиля. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 4 875 рейсов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 22 июля ветер северо-восточный, вечером южный 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +29…31 градус", - проинформировали в Минтрансе.
Как сообщалось, движение по Крымскому мосту после теракта было возобновлено в ночь на 18 июля. Оно осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Усилены меры безопасности – досматривают всех пассажиров, автомобили и багаж. Также можно воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через новые регионы.
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Керченская паромная переправаКрымский мостСитуация на Керченской переправеКрымТранспорт
 
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