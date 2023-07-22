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Погода, ограничения и трафик: все о работе Керченской переправы

Погода, ограничения и трафик: все о работе Керченской переправы - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Погода, ограничения и трафик: все о работе Керченской переправы

Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, паромы и большие десантные корабли перевозят грузовики с приоритетными грузами и пассажиров автобусов. РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T12:17

2023-07-22T12:17

2023-07-22T12:24

керченская паромная переправа

крымский мост

ситуация на керченской переправе

крым

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, паромы и большие десантные корабли перевозят грузовики с приоритетными грузами и пассажиров автобусов. Об этом сообщает Минтранс России.За последние сутки выполнено паромами 13 рейсов.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет.Как сообщалось, движение по Крымскому мосту после теракта было возобновлено в ночь на 18 июля. Оно осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Усилены меры безопасности – досматривают всех пассажиров, автомобили и багаж. Также можно воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:На границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машинКрымский мост снова открыт для автомобилейВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым

крымский мост

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, крымский мост, ситуация на керченской переправе, крым, транспорт