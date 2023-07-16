https://crimea.ria.ru/20230716/risunki-na-pamyat-norvezhets-ischet-rodnykh-sovetskogo-soldata-iz-yalty-1130061846.html
Рисунки на память: норвежец ищет родных советского солдата из Ялты
Рисунки на память: норвежец ищет родных советского солдата из Ялты - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Рисунки на память: норвежец ищет родных советского солдата из Ялты
РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T08:01
2023-07-16T08:01
2023-07-16T08:01
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Норвежец Свейн Сивертвен уже давно собирает материалы о лагерях советских военнопленных, которые до 1945 года существовали в его стране. Об одном — "Коде" у городка Листа - даже снят небольшой документальный фильм. На очереди книга. В архиве Сивертсен отыскал список с именами и фамилиями тех, кто выжил в том лагере и вернулся на Родину. Был среди них и уроженец Ялты.Вместе со списками освобожденных в руки Свейна попало несколько карандашных рисунков. На них — лес, река, каменные уступы, с которых бежит вода. Рисунки сделаны рукой любителя. И на них подпись латиницей: "Peter Sidorov", а вот дата значится в русском варианте: 31/ок. 1944 г.В списке отправленных в Советский Союз из лагеря "Коде" значатся сразу два Петра Сидорова. Один из Татарстана, другой — из Ялты. Кто из них художник, неизвестно. По собранным Сивертсоном воспоминаниям старожилов, местные жители носили в лагерь продукты — то, что могли оторвать от своего скудного военного пайка. А один из советских солдат в благодарность за помощь рисовал и дарил им картинки...В электронной базе данных Минобороны РФ "Мемориал" значится множество Сидоровых Петров Михайловичей. Но именно такого — 1907 года рождения, призванного из Ялты, нет. Из "кандидатов" — единственный вариант: красноармеец 256 стрелковой дивизии без даты рождения и места призыва, пропавший без вести в июле 1942 года под Смоленском. Но есть вероятность, что ялтинский Сидоров в базу просто не попал.Подлинность найденного в норвежском архиве списка подтверждается тем, что другие перечисленные в нем военнопленные значатся в донесениях о безвозвратных потерях. Все они в разное время и в разных местах пропали без вести.КстатиВ Норвегию военнопленных отправляли из разных лагерей. Как пример можно привести долгий путь рядового 502-й автороты 368-й стрелковой дивизии Николая Катаева. Водитель, возивший раненых и стройматериалы для строительства укреплений в Севастополе, был ранен и попал в плен у 35-й батареи. Маршрут его оказался таким: неизвестные временные лагеря под Севастополем, в деревне Шули, в Бахчисарае. Потом — Симферополь, Херсон, Николаев. Оттуда — "путешествие" по лагерям в Германии: Люксемвальс, Гамерштейн, потом — лагерь у города Эрвенец в Норвегии. Военнопленного потом переводили в лагеря Альта, Тромсе, Шторштайнс.Каким был путь в Норвегию ялтинца Петра Михайловича Сидорова 1907 года рождения, откуда он начался, неизвестно. Но зато в перечне отправляющихся в СССР военнопленных значится адрес: КрымАССР, Ялта, ул. Верхне-Слободская, 10, кв. 10.СправкаВо время Великой Отечественной войны в Норвегии находилось около 100 тысяч советских военнопленных. Они размещались в 212 лагерях. Использовали их на строительстве железной дороги, автотрасс, для работы в шахтах и на рудниках. Их руками возводились укрепительные военные сооружения, аэродромы. Военнопленных регулярно перемещали из одних лагерей в другие. Погибли от истощения, болезней, изнурительного труда, были расстреляны за неподчинение, по самым скромным данным, не менее 15 тысяч человек. Летом 1945 года советских военнопленных из Норвегии отправили в СССР.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, история, общество, ветераны, авторы
Рисунки на память: норвежец ищет родных советского солдата из Ялты
Норвежский исследователь ищет родных военнопленного из Ялты
Норвежец Свейн Сивертвен уже давно собирает материалы о лагерях советских военнопленных, которые до 1945 года существовали в его стране. Об одном — "Коде" у городка Листа - даже снят небольшой документальный фильм. На очереди книга. В архиве Сивертсен отыскал список с именами и фамилиями тех, кто выжил в том лагере и вернулся на Родину. Был среди них и уроженец Ялты.
Вместе со списками освобожденных в руки Свейна попало несколько карандашных рисунков. На них — лес, река, каменные уступы, с которых бежит вода. Рисунки сделаны рукой любителя. И на них подпись латиницей: "Peter Sidorov", а вот дата значится в русском варианте: 31/ок. 1944 г.
В списке отправленных в Советский Союз из лагеря "Коде" значатся сразу два Петра Сидорова. Один из Татарстана, другой — из Ялты. Кто из них художник, неизвестно. По собранным Сивертсоном воспоминаниям старожилов, местные жители носили в лагерь продукты — то, что могли оторвать от своего скудного военного пайка. А один из советских солдат в благодарность за помощь рисовал и дарил им картинки...
Как сложилась судьба Петра Сидорова, дождались ли его в Ялте родные, где живут дети, внуки, правнуки? Ответы на эти вопросы хотел бы получить норвежский исследователь. Возможно, они захотят принять на память копию тех картинок, которые, возможно, именно их родственник оставил людям за доброту и сочувствие.
В электронной базе данных Минобороны РФ "Мемориал" значится множество Сидоровых Петров Михайловичей. Но именно такого — 1907 года рождения, призванного из Ялты, нет. Из "кандидатов" — единственный вариант: красноармеец 256 стрелковой дивизии без даты рождения и места призыва, пропавший без вести в июле 1942 года под Смоленском. Но есть вероятность, что ялтинский Сидоров в базу просто не попал.
Подлинность найденного в норвежском архиве списка подтверждается тем, что другие перечисленные в нем военнопленные значатся в донесениях о безвозвратных потерях. Все они в разное время и в разных местах пропали без вести.
В Норвегию военнопленных отправляли из разных лагерей. Как пример можно привести долгий путь рядового 502-й автороты 368-й стрелковой дивизии Николая Катаева. Водитель, возивший раненых и стройматериалы для строительства укреплений в Севастополе, был ранен и попал в плен у 35-й батареи. Маршрут его оказался таким: неизвестные временные лагеря под Севастополем, в деревне Шули, в Бахчисарае. Потом — Симферополь, Херсон, Николаев. Оттуда — "путешествие" по лагерям в Германии: Люксемвальс, Гамерштейн, потом — лагерь у города Эрвенец в Норвегии. Военнопленного потом переводили в лагеря Альта, Тромсе, Шторштайнс.
Каким был путь в Норвегию ялтинца Петра Михайловича Сидорова 1907 года рождения, откуда он начался, неизвестно. Но зато в перечне отправляющихся в СССР военнопленных значится адрес: КрымАССР, Ялта, ул. Верхне-Слободская, 10, кв. 10.
Этот дом 1917 года постройки, и сейчас стоит на месте. Наивно, конечно, было бы верить, что в той самой квартире по сей день живут потомки солдата Петра Сидорова. Но, возможно, его помнят старожилы, знают, остались ли в городе дети и внуки, или куда уехали, какие фамилии теперь носят.
Во время Великой Отечественной войны в Норвегии находилось около 100 тысяч советских военнопленных. Они размещались в 212 лагерях. Использовали их на строительстве железной дороги, автотрасс, для работы в шахтах и на рудниках. Их руками возводились укрепительные военные сооружения, аэродромы. Военнопленных регулярно перемещали из одних лагерей в другие. Погибли от истощения, болезней, изнурительного труда, были расстреляны за неподчинение, по самым скромным данным, не менее 15 тысяч человек. Летом 1945 года советских военнопленных из Норвегии отправили в СССР.