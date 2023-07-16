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Рисунки на память: норвежец ищет родных советского солдата из Ялты

Рисунки на память: норвежец ищет родных советского солдата из Ялты - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Рисунки на память: норвежец ищет родных советского солдата из Ялты

РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T08:01

2023-07-16T08:01

2023-07-16T08:01

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Норвежец Свейн Сивертвен уже давно собирает материалы о лагерях советских военнопленных, которые до 1945 года существовали в его стране. Об одном — "Коде" у городка Листа - даже снят небольшой документальный фильм. На очереди книга. В архиве Сивертсен отыскал список с именами и фамилиями тех, кто выжил в том лагере и вернулся на Родину. Был среди них и уроженец Ялты.Вместе со списками освобожденных в руки Свейна попало несколько карандашных рисунков. На них — лес, река, каменные уступы, с которых бежит вода. Рисунки сделаны рукой любителя. И на них подпись латиницей: "Peter Sidorov", а вот дата значится в русском варианте: 31/ок. 1944 г.В списке отправленных в Советский Союз из лагеря "Коде" значатся сразу два Петра Сидорова. Один из Татарстана, другой — из Ялты. Кто из них художник, неизвестно. По собранным Сивертсоном воспоминаниям старожилов, местные жители носили в лагерь продукты — то, что могли оторвать от своего скудного военного пайка. А один из советских солдат в благодарность за помощь рисовал и дарил им картинки...В электронной базе данных Минобороны РФ "Мемориал" значится множество Сидоровых Петров Михайловичей. Но именно такого — 1907 года рождения, призванного из Ялты, нет. Из "кандидатов" — единственный вариант: красноармеец 256 стрелковой дивизии без даты рождения и места призыва, пропавший без вести в июле 1942 года под Смоленском. Но есть вероятность, что ялтинский Сидоров в базу просто не попал.Подлинность найденного в норвежском архиве списка подтверждается тем, что другие перечисленные в нем военнопленные значатся в донесениях о безвозвратных потерях. Все они в разное время и в разных местах пропали без вести.КстатиВ Норвегию военнопленных отправляли из разных лагерей. Как пример можно привести долгий путь рядового 502-й автороты 368-й стрелковой дивизии Николая Катаева. Водитель, возивший раненых и стройматериалы для строительства укреплений в Севастополе, был ранен и попал в плен у 35-й батареи. Маршрут его оказался таким: неизвестные временные лагеря под Севастополем, в деревне Шули, в Бахчисарае. Потом — Симферополь, Херсон, Николаев. Оттуда — "путешествие" по лагерям в Германии: Люксемвальс, Гамерштейн, потом — лагерь у города Эрвенец в Норвегии. Военнопленного потом переводили в лагеря Альта, Тромсе, Шторштайнс.Каким был путь в Норвегию ялтинца Петра Михайловича Сидорова 1907 года рождения, откуда он начался, неизвестно. Но зато в перечне отправляющихся в СССР военнопленных значится адрес: КрымАССР, Ялта, ул. Верхне-Слободская, 10, кв. 10.СправкаВо время Великой Отечественной войны в Норвегии находилось около 100 тысяч советских военнопленных. Они размещались в 212 лагерях. Использовали их на строительстве железной дороги, автотрасс, для работы в шахтах и на рудниках. Их руками возводились укрепительные военные сооружения, аэродромы. Военнопленных регулярно перемещали из одних лагерей в другие. Погибли от истощения, болезней, изнурительного труда, были расстреляны за неподчинение, по самым скромным данным, не менее 15 тысяч человек. Летом 1945 года советских военнопленных из Норвегии отправили в СССР.

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2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крым, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, история, общество, ветераны, авторы