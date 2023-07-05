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Устроивший взрывы в суде Киева неонацист подорвал себя - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Устроивший взрывы в суде Киева неонацист подорвал себя
Устроивший взрывы в суде Киева неонацист подорвал себя - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Устроивший взрывы в суде Киева неонацист подорвал себя
Украинский неонацист, который в среду взорвал три гранаты и захватил в заложники конвоира в здании Шевченковского районного суда Киева, подорвался на взрывном... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T20:49
2023-07-05T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Украинский неонацист, который в среду взорвал три гранаты и захватил в заложники конвоира в здании Шевченковского районного суда Киева, подорвался на взрывном устройстве. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.Ранее украинские СМИ сообщили, что активист украинской неонацистской партии "Свобода" Игорь Гуменюк, который является обвиняемым по делу о гибели нацгвардейцев под Верховной радой в 2015 году, предпринял попытку побега из-под стражи - он взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял заложникПо информации ведомства, обвиняемый, которого доставили в суд для участия в судебном заседании, находясь в туалете, попытался бежать, при этом он использовал неустановленное взрывное устройство.По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, это был самоподрыв.Указывается, что по факту попытки бегства из-под стражи, совершенной общеопасным способом, начато досудебное расследование. 31 августа 2015 года во время акции под зданием Верховной рады, организованной неонацистской партией "Свобода" против внесения в конституцию Украины изменений об особом статусе Донбасса, один из участников митинга бросил боевую гранату в правоохранителей.В результате теракта погибли четверо солдат срочной службы Нацгвардии, еще около 140 человек получили ранения. По обвинению в совершении преступления был задержан свободовец Игорь Гуменюк.Читайте также на РИА Новости Крым:Неонацист взорвал гранаты и захватил заложника в суде КиеваДевять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзовНаркотики, окопы и нехватка еды, или Как австралийский неонацист в ДНР воевал
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украина, киев, происшествия, новости, общество, в мире, новости
Устроивший взрывы в суде Киева неонацист подорвал себя

Украинский неонацист подорвал себя при попытке бегства из-под стражи в суде Киева

20:49 05.07.2023 (обновлено: 20:54 05.07.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль сотрудников Украинской полиции в Киеве
Автомобиль сотрудников Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Украинский неонацист, который в среду взорвал три гранаты и захватил в заложники конвоира в здании Шевченковского районного суда Киева, подорвался на взрывном устройстве. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.
Ранее украинские СМИ сообщили, что активист украинской неонацистской партии "Свобода" Игорь Гуменюк, который является обвиняемым по делу о гибели нацгвардейцев под Верховной радой в 2015 году, предпринял попытку побега из-под стражи - он взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял заложник
По информации ведомства, обвиняемый, которого доставили в суд для участия в судебном заседании, находясь в туалете, попытался бежать, при этом он использовал неустановленное взрывное устройство.
"Обвиняемый во время повторной попытки использовать взрывное устройство погиб на месте", - сказано в сообщении украинского ведомства в Telegram.
По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, это был самоподрыв.
"Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, подорвал себя. Во время штурма помещения ранены двое бойцов спецподразделения. Их жизни спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы", - написал Клименко в своем Telegram-канале.
Указывается, что по факту попытки бегства из-под стражи, совершенной общеопасным способом, начато досудебное расследование.
31 августа 2015 года во время акции под зданием Верховной рады, организованной неонацистской партией "Свобода" против внесения в конституцию Украины изменений об особом статусе Донбасса, один из участников митинга бросил боевую гранату в правоохранителей.
В результате теракта погибли четверо солдат срочной службы Нацгвардии, еще около 140 человек получили ранения. По обвинению в совершении преступления был задержан свободовец Игорь Гуменюк.
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