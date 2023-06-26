Человек, вернувший России имя в мире: памяти академика Примакова

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. К 1990 году он сделал головокружительную карьеру журналиста (работал собкором "Правды" на Ближнем Востоке), ученого-востоковеда, возглавляя два института Академии наук СССР, а в 1989-1990 был спикером нижней палаты советского парламента.
Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. К 1990 году он сделал головокружительную карьеру журналиста (работал собкором "Правды" на Ближнем Востоке), ученого-востоковеда, возглавляя два института Академии наук СССР, а в 1989-1990 был спикером нижней палаты советского парламента.
В судьбоносном для СССР 1991 году академик Примаков был членом Президентского Совета и входил в ближайшее окружение Михаила Горбачева. Он выступил против ГКЧП и был одним из тех, кто 22 августа забирал президента СССР из Крыма.
На фото - Михаил Горбачев и Евгений Примаков на встрече с министром финансов Франции Пьером Береговуа.
В судьбоносном для СССР 1991 году академик Примаков был членом Президентского Совета и входил в ближайшее окружение Михаила Горбачева. Он выступил против ГКЧП и был одним из тех, кто 22 августа забирал президента СССР из Крыма.
На фото - Михаил Горбачев и Евгений Примаков на встрече с министром финансов Франции Пьером Береговуа.
Сразу после ГКЧП Евгений Примаков возглавил внешнюю разведку СССР, а после - России. Отказавшись от генеральского звания, он стал первым гражданским руководителем ведомства. Уже будучи главой СВР он в непростое время сохранил разведку, и одним из первых в своем аналитическом докладе заявил: у России есть национальные интересы и она их будет отстаивать.
На фото: визит директора ЦРУ в Россию.
Сразу после ГКЧП Евгений Примаков возглавил внешнюю разведку СССР, а после - России. Отказавшись от генеральского звания, он стал первым гражданским руководителем ведомства. Уже будучи главой СВР он в непростое время сохранил разведку, и одним из первых в своем аналитическом докладе заявил: у России есть национальные интересы и она их будет отстаивать.
На фото: визит директора ЦРУ в Россию.
Академик Примаков перешел из СВР в Министерство иностранных дел России, где продолжил отстаивать интересы страны с присущей ему твердостью, столкнувшись с расширением НАТО на Восток, последствиями слома биполярной системы мира...
На фото: глава МИД РФ Сергей Лавров и бывшие министры иностранных дел Евгений Примаков и Игорь Иванов (слева направо) во время приема по случаю Дня дипломатического работника.
Академик Примаков перешел из СВР в Министерство иностранных дел России, где продолжил отстаивать интересы страны с присущей ему твердостью, столкнувшись с расширением НАТО на Восток, последствиями слома биполярной системы мира...
На фото: глава МИД РФ Сергей Лавров и бывшие министры иностранных дел Евгений Примаков и Игорь Иванов (слева направо) во время приема по случаю Дня дипломатического работника.
... но самый знаменитый свой внешнеполитический жест Евгений Примаков совершил будучи уже премьер-министром РФ: 24 марта 1999 года направляясь с официальным визитом в США, и узнав о решении НАТО бомбить Югославию, Примаков распорядился развернуть самолет, уже находившийся над Атлантическим океаном, и вернулся в Москву. Это событие, согласно распространенным оценкам политологов, вошло в историю как "поворот России к многовекторной внешней политике" и "начало возрождения российской государственности и первая демонстрация миру того, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы".
... но самый знаменитый свой внешнеполитический жест Евгений Примаков совершил будучи уже премьер-министром РФ: 24 марта 1999 года направляясь с официальным визитом в США, и узнав о решении НАТО бомбить Югославию, Примаков распорядился развернуть самолет, уже находившийся над Атлантическим океаном, и вернулся в Москву. Это событие, согласно распространенным оценкам политологов, вошло в историю как "поворот России к многовекторной внешней политике" и "начало возрождения российской государственности и первая демонстрация миру того, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы".
Евгений Примаков был главой правительства России чуть больше девяти месяцев, возглавив его в самый тяжелый период после дефолта 1998 года, в разгар парламентского кризиса, и, сумев за короткий период вывести страну из кризисной ситуации. По оценкам историков и политологов, ему удалось удержать страну от развала и гражданской войны.
На фото: премьер-министр РФ Евгений Примаков у могилы Неизвестного солдата во время возложения венков за несколько дней до отставки.
Евгений Примаков был главой правительства России чуть больше девяти месяцев, возглавив его в самый тяжелый период после дефолта 1998 года, в разгар парламентского кризиса, и, сумев за короткий период вывести страну из кризисной ситуации. По оценкам историков и политологов, ему удалось удержать страну от развала и гражданской войны.
На фото: премьер-министр РФ Евгений Примаков у могилы Неизвестного солдата во время возложения венков за несколько дней до отставки.
После отставки с поста премьера Примаков возглавил блок "Отечество - вся Россия", ставший в будущем основой "Единой России". Недолгое время он был главой фракции в Госдуме третьего созыва.
Справа от Примакова соратник по блоку и нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин.
После отставки с поста премьера Примаков возглавил блок "Отечество - вся Россия", ставший в будущем основой "Единой России". Недолгое время он был главой фракции в Госдуме третьего созыва.
Справа от Примакова соратник по блоку и нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Его называли одним из главных претендентов на пост президента страны, от чего он в последствии отказался. А в 2001 году он возглавил Торгово-промышленную палату РФ.
Его называли одним из главных претендентов на пост президента страны, от чего он в последствии отказался. А в 2001 году он возглавил Торгово-промышленную палату РФ.
10 лет возглавляя ТПП, он мастерски использовал во благо страны свой богатый опыт политика, экономиста, дипломата и патриота.
На фото: подписание межправительственного соглашения - Меморандума о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой России и Советом торгово-промышленных палат Саудовской Аравии.
10 лет возглавляя ТПП, он мастерски использовал во благо страны свой богатый опыт политика, экономиста, дипломата и патриота.
На фото: подписание межправительственного соглашения - Меморандума о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой России и Советом торгово-промышленных палат Саудовской Аравии.
И после отставки с поста президента ТПП, опыт Евгения Примакова был востребован в российском политикуме. Его ежегодные доклады в созданном им же дискуссионном "Меркурий-клубе" всегда были актуальны и собирали весь цвет российской политики.
И после отставки с поста президента ТПП, опыт Евгения Примакова был востребован в российском политикуме. Его ежегодные доклады в созданном им же дискуссионном "Меркурий-клубе" всегда были актуальны и собирали весь цвет российской политики.
Евгений Примаков ушел из жизни 26 июня 2015 года после продолжительной болезни. Ему было 85 лет...
На фото: открытие памятника политику и ученому Евгению Примакову на Новодевичьем кладбище в Москве.
Евгений Примаков ушел из жизни 26 июня 2015 года после продолжительной болезни. Ему было 85 лет...
На фото: открытие памятника политику и ученому Евгению Примакову на Новодевичьем кладбище в Москве.
... но его идеи и мнение были востребованным всегда, таковыми остаются и по сей день.
На фото: президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Примаковские чтения" в Москве.
... но его идеи и мнение были востребованным всегда, таковыми остаются и по сей день.
На фото: президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Примаковские чтения" в Москве.