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Незабываемый Шариков и Хоттабыч: Владимиру Толоконникову 80 лет - РИА Новости Крым, 25.06.2023
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Незабываемый Шариков и Хоттабыч: Владимиру Толоконникову 80 лет
Незабываемый Шариков и Хоттабыч: Владимиру Толоконникову 80 лет - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Незабываемый Шариков и Хоттабыч: Владимиру Толоконникову 80 лет
Владимиру Толоконникову сегодня исполнилось бы 80 лет. Он ушел из жизни на 75 ее году. Первая роль, которая прославила его на весь мир, была им сыграна в 45... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T12:13
2023-06-25T12:13
владимир толоконников
культура
россия
кино
театр
общество
юбилей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня - РИА Новости Крым, Алла Дружинович. Владимиру Толоконникову сегодня исполнилось бы 80 лет. Он ушел из жизни на 75 ее году. Первая роль, которая прославила его на весь мир, была им сыграна в 45 лет. В 1988 году вышла экранизация повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" режиссера Владимира Бортко. Центральный образ - премилого пса Шарика, который не может стать таким же милым человеком, воплотил Толоконников. И сделал это поистине гениально. Весь актерский ансамбль сыграл точно и мощно. Евгений Евстигнеев и Борис Плотников, Нина Русланова... Толоконников не растерялся в звездном ансамбле и не потерялся в нем. Потом вспоминал, что "крепко передружились" все на площадке. А ведь его роль - самая сложная - Шариков - символ русского народа, из которого путем революции пытаются в мгновение ока сделать сверхчеловека, чистого и прекрасного. Но выходит не сразу и не очень.Толоконниковский Шариков полон драматизма и глубины. Он не только хам, неблагодарный дебошир, обезьяна не с гранатой - с маузером, легко примеряющая на себя превосходство силы. Еще он стоит у зеркала со свечой, вглядываясь в свое отражение и в себя, пытается понять, чем является на самом деле. На счету Владимира Толоконникова - десятки ролей в кино и театре. Но эта, конечно, самая яркая. За нее он отмечен Государственно премией РСФСР им. братьев Васильевых.Еще один очень яркий образ - сентиментальный Хоттабыч в одноименной картине Петра Точилина. Харизматичный и яркий джинн был отмечен кинонаградой MTV за лучшую комедийную роль в 2007 году.А сколько их было - самых разных ролей - от театральных постановок чеховских пьес до сериалов "Убойная сила" и "Участок"...Признание к Владимиру Толоконникову пришло поздно, но в памяти нескольких поколений он остался навсегда, как и в русской культуре.Читайте также на РИА Новости Крым: Кубанская Ноябрина: с любовью о Нонне МордюковойИскусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову - шестьдесят дваМосква слезам не верит - Главный фильм Меньшова: "о нас с тобою"
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владимир толоконников, культура, россия, кино, театр, общество, юбилей, фото
Незабываемый Шариков и Хоттабыч: Владимиру Толоконникову 80 лет

80 лет со дня рождения актера Владимира Толоконникова - лучшие роли

12:13 25.06.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня - РИА Новости Крым, Алла Дружинович. Владимиру Толоконникову сегодня исполнилось бы 80 лет. Он ушел из жизни на 75 ее году. Первая роль, которая прославила его на весь мир, была им сыграна в 45 лет. В 1988 году вышла экранизация повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" режиссера Владимира Бортко. Центральный образ - премилого пса Шарика, который не может стать таким же милым человеком, воплотил Толоконников. И сделал это поистине гениально.
Весь актерский ансамбль сыграл точно и мощно. Евгений Евстигнеев и Борис Плотников, Нина Русланова... Толоконников не растерялся в звездном ансамбле и не потерялся в нем. Потом вспоминал, что "крепко передружились" все на площадке. А ведь его роль - самая сложная - Шариков - символ русского народа, из которого путем революции пытаются в мгновение ока сделать сверхчеловека, чистого и прекрасного. Но выходит не сразу и не очень.
Толоконниковский Шариков полон драматизма и глубины. Он не только хам, неблагодарный дебошир, обезьяна не с гранатой - с маузером, легко примеряющая на себя превосходство силы. Еще он стоит у зеркала со свечой, вглядываясь в свое отражение и в себя, пытается понять, чем является на самом деле.
На счету Владимира Толоконникова - десятки ролей в кино и театре. Но эта, конечно, самая яркая. За нее он отмечен Государственно премией РСФСР им. братьев Васильевых.
© Киностудия "Ленфильм"

Актер Владимир Толоконников в фильме "Собачье сердце". Эта роль вызвала у зрителя целый спектр эмоций - от сострадания до ненависти. Одна из самых сложных и самая запомнившаяся в судьбе артиста.

Актер Владимир Толоконников в фильме Собачье сердце. Архивное фото
1 из 5

Актер Владимир Толоконников в фильме "Собачье сердце". Эта роль вызвала у зрителя целый спектр эмоций - от сострадания до ненависти. Одна из самых сложных и самая запомнившаяся в судьбе артиста.

© Киностудия "Ленфильм"
© РИА Новости . Андрей Луковский / Перейти в фотобанк

Актер Владимир Толоконников с дипломом XII Шукшинского кинофестиваля "За самобытный актерский талант".

Актер Владимир Толоконников
2 из 5

Актер Владимир Толоконников с дипломом XII Шукшинского кинофестиваля "За самобытный актерский талант".

© РИА Новости . Андрей Луковский
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© РИА Новости . Андрей Луковский / Перейти в фотобанк

Признание пришло поздно, но в памяти нескольких поколений он остался навсегда, как и в русской культуре.

Актер Владимир Толоконников
3 из 5

Признание пришло поздно, но в памяти нескольких поколений он остался навсегда, как и в русской культуре.

© РИА Новости . Андрей Луковский
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© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Актер Владимир Толоконников на премьере фильма "Супер Бобровы".

Актер Владимир Толоконников
4 из 5

Актер Владимир Толоконников на премьере фильма "Супер Бобровы".

© РИА Новости . Евгений Одиноков
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© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Артист скончался на 75-м году жизни, во время съемок.

Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
5 из 5

Артист скончался на 75-м году жизни, во время съемок.

© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Еще один очень яркий образ - сентиментальный Хоттабыч в одноименной картине Петра Точилина. Харизматичный и яркий джинн был отмечен кинонаградой MTV за лучшую комедийную роль в 2007 году.
А сколько их было - самых разных ролей - от театральных постановок чеховских пьес до сериалов "Убойная сила" и "Участок"...
Признание к Владимиру Толоконникову пришло поздно, но в памяти нескольких поколений он остался навсегда, как и в русской культуре.
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