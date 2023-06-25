https://crimea.ria.ru/20230625/nezabyvaemyy-sharikov-i-khottabych-vladimiru-tolokonnikovu-80-let-1129611857.html

Незабываемый Шариков и Хоттабыч: Владимиру Толоконникову 80 лет

Незабываемый Шариков и Хоттабыч: Владимиру Толоконникову 80 лет - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Незабываемый Шариков и Хоттабыч: Владимиру Толоконникову 80 лет

Владимиру Толоконникову сегодня исполнилось бы 80 лет. Он ушел из жизни на 75 ее году. Первая роль, которая прославила его на весь мир, была им сыграна в 45... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T12:13

2023-06-25T12:13

2023-06-25T12:13

владимир толоконников

культура

россия

кино

театр

общество

юбилей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/19/1129610329_527:222:2827:1516_1920x0_80_0_0_2aabd385845c40f8ee098ec865dc83c0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня - РИА Новости Крым, Алла Дружинович. Владимиру Толоконникову сегодня исполнилось бы 80 лет. Он ушел из жизни на 75 ее году. Первая роль, которая прославила его на весь мир, была им сыграна в 45 лет. В 1988 году вышла экранизация повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" режиссера Владимира Бортко. Центральный образ - премилого пса Шарика, который не может стать таким же милым человеком, воплотил Толоконников. И сделал это поистине гениально. Весь актерский ансамбль сыграл точно и мощно. Евгений Евстигнеев и Борис Плотников, Нина Русланова... Толоконников не растерялся в звездном ансамбле и не потерялся в нем. Потом вспоминал, что "крепко передружились" все на площадке. А ведь его роль - самая сложная - Шариков - символ русского народа, из которого путем революции пытаются в мгновение ока сделать сверхчеловека, чистого и прекрасного. Но выходит не сразу и не очень.Толоконниковский Шариков полон драматизма и глубины. Он не только хам, неблагодарный дебошир, обезьяна не с гранатой - с маузером, легко примеряющая на себя превосходство силы. Еще он стоит у зеркала со свечой, вглядываясь в свое отражение и в себя, пытается понять, чем является на самом деле. На счету Владимира Толоконникова - десятки ролей в кино и театре. Но эта, конечно, самая яркая. За нее он отмечен Государственно премией РСФСР им. братьев Васильевых.Еще один очень яркий образ - сентиментальный Хоттабыч в одноименной картине Петра Точилина. Харизматичный и яркий джинн был отмечен кинонаградой MTV за лучшую комедийную роль в 2007 году.А сколько их было - самых разных ролей - от театральных постановок чеховских пьес до сериалов "Убойная сила" и "Участок"...Признание к Владимиру Толоконникову пришло поздно, но в памяти нескольких поколений он остался навсегда, как и в русской культуре.Читайте также на РИА Новости Крым: Кубанская Ноябрина: с любовью о Нонне МордюковойИскусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову - шестьдесят дваМосква слезам не верит - Главный фильм Меньшова: "о нас с тобою"

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир толоконников, культура, россия, кино, театр, общество, юбилей, фото