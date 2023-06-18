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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 18.06.2023
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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
В Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T00:01
2023-06-18T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +25...27 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +25…27 градусов.В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке ночью переменная облачность, без осадков. Днем местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит + 18...+20, днем +25...+27 градусов. В Евпатории днем будет немного прохладнее: +23...25 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда из Крыма уйдут дожди - прогноз погоды на неделю от ФОБОСГде самое теплое море в КрымуКак падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, крымский гидрометцентр
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье, 18 июня

00:01 18.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Анна КовальчукДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости Крым . Анна Ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

"Ночью преимущественно без осадков; днем пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +16…21 градус, в горах +12…15; днем +23…28, в горах +17…22 градусов", - говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +25...27 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +25…27 градусов.
В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке ночью переменная облачность, без осадков. Днем местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит + 18...+20, днем +25...+27 градусов. В Евпатории днем будет немного прохладнее: +23...25 градусов.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 18 июня
21:52Жертв уже 29: число погибших от затопления на Херсонщине выросло - власти
21:30Зенитчики группировки "Днепр" лишили ВСУ еще одного "Байрактара"
21:16ВСУ семь раз обстреляли Ясиноватую - есть жертвы
20:08Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – Путин
19:59Главные события и заявления дня: 17 июня
19:51Путин: США обманули голодную Африку в зерновой сделке
19:49Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав ОП РФ
19:29ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены дома
19:11В Севастополе ЧФ проведет тренировку по уничтожению подводных ДРГ
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18:06Ныряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусов
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16:35Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях
16:14Такая разная Сурганова: любовь к Родине, Вселенная и Пушкин
15:50Армия России нанесла групповой удар по центру принятия решений ВСУ
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14:31С затопленных территорий Херсонщины вывезли около 8 тысяч человек
13:42Крым намерен наладить прямое морское сообщение с Алжиром – власти
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