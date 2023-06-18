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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
В Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T00:01
2023-06-18T00:01
2023-06-18T00:01
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крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +25...27 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +25…27 градусов.В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке ночью переменная облачность, без осадков. Днем местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит + 18...+20, днем +25...+27 градусов. В Евпатории днем будет немного прохладнее: +23...25 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда из Крыма уйдут дожди - прогноз погоды на неделю от ФОБОСГде самое теплое море в КрымуКак падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае
симферополь
севастополь
ялта
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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье, 18 июня
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночью преимущественно без осадков; днем пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +16…21 градус, в горах +12…15; днем +23…28, в горах +17…22 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +25...27 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +25…27 градусов.
В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке ночью переменная облачность, без осадков. Днем местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит + 18...+20, днем +25...+27 градусов. В Евпатории днем будет немного прохладнее: +23...25 градусов.
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