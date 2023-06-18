https://crimea.ria.ru/20230618/prognoz-pogody-v-krymu-na-voskresene-1129451911.html

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

В Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T00:01

2023-06-18T00:01

2023-06-18T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/59/1118475951_0:12:1491:851_1920x0_80_0_0_91d1477981eae7ff61b51609ff527828.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +25...27 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +25…27 градусов.В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке ночью переменная облачность, без осадков. Днем местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит + 18...+20, днем +25...+27 градусов. В Евпатории днем будет немного прохладнее: +23...25 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда из Крыма уйдут дожди - прогноз погоды на неделю от ФОБОСГде самое теплое море в КрымуКак падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, крымский гидрометцентр