https://crimea.ria.ru/20230618/gde-v-sevastopole-platnye-parkovki-etim-letom-1129454855.html
Где в Севастополе платные парковки этим летом
Где в Севастополе платные парковки этим летом - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Где в Севастополе платные парковки этим летом
Платные парковки работают в двух районах Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T08:55
2023-06-18T08:55
2023-06-18T08:20
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Платные парковки работают в двух районах Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Платные парковки в центре города действуют с 8 утра до 8 вечера. Стоимость стоянки в час обойдется в 35 рублей. В выходные дни эти места бесплатны.В Балаклаве час стоянки стоит 50 рублей, и работают такие парковки ежедневно с 8-00 до 22-00.В департаменте транспорта Севастополя напоминают, что оплату можно произвести несколькими способами: через мобильное приложение ruparking, на сайте sevparking.ru в личном кабинете, через СМС на номер 7878 и через платежные терминалы Payberry.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе определились со стоимостью платных парковок В Севастополе расширили сеть платных парковокВ Ялте заработали платные парковки: названы тарифы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, транспорт, городская среда, балаклава, крым, новости крыма, парковки
Где в Севастополе платные парковки этим летом
Дептранс Севастополя рассказал о действующих платных парковках в городе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Платные парковки работают в двух районах Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"На сегодняшний день в Севастополе функционируют платные парковки в двух районах: в центральной части города и в Балаклаве", – говорится в сообщении.
Платные парковки в центре города действуют с 8 утра до 8 вечера. Стоимость стоянки в час обойдется в 35 рублей. В выходные дни эти места бесплатны.
В Балаклаве час стоянки стоит 50 рублей, и работают такие парковки ежедневно с 8-00 до 22-00.
В департаменте транспорта Севастополя напоминают, что оплату можно произвести несколькими способами: через мобильное приложение ruparking, на сайте sevparking.ru в личном кабинете, через СМС на номер 7878 и через платежные терминалы Payberry.
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