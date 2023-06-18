Рейтинг@Mail.ru
Где в Севастополе платные парковки этим летом - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230618/gde-v-sevastopole-platnye-parkovki-etim-letom-1129454855.html
Где в Севастополе платные парковки этим летом
Где в Севастополе платные парковки этим летом - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Где в Севастополе платные парковки этим летом
Платные парковки работают в двух районах Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T08:55
2023-06-18T08:20
севастополь
транспорт
городская среда
балаклава
крым
новости крыма
парковки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/03/1118690019_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_86c8ce253bd9c305011eaa373b2b8015.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Платные парковки работают в двух районах Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Платные парковки в центре города действуют с 8 утра до 8 вечера. Стоимость стоянки в час обойдется в 35 рублей. В выходные дни эти места бесплатны.В Балаклаве час стоянки стоит 50 рублей, и работают такие парковки ежедневно с 8-00 до 22-00.В департаменте транспорта Севастополя напоминают, что оплату можно произвести несколькими способами: через мобильное приложение ruparking, на сайте sevparking.ru в личном кабинете, через СМС на номер 7878 и через платежные терминалы Payberry.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе определились со стоимостью платных парковок В Севастополе расширили сеть платных парковокВ Ялте заработали платные парковки: названы тарифы
севастополь
балаклава
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/03/1118690019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_14016bbdae83ad82d00fbc699074ae56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, транспорт, городская среда, балаклава, крым, новости крыма, парковки
Где в Севастополе платные парковки этим летом

Дептранс Севастополя рассказал о действующих платных парковках в городе

08:55 18.06.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкДорожные знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор"
Дорожные знаки Остановка запрещена и Работает эвакуатор - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Платные парковки работают в двух районах Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"На сегодняшний день в Севастополе функционируют платные парковки в двух районах: в центральной части города и в Балаклаве", – говорится в сообщении.
Платные парковки в центре города действуют с 8 утра до 8 вечера. Стоимость стоянки в час обойдется в 35 рублей. В выходные дни эти места бесплатны.
В Балаклаве час стоянки стоит 50 рублей, и работают такие парковки ежедневно с 8-00 до 22-00.
В департаменте транспорта Севастополя напоминают, что оплату можно произвести несколькими способами: через мобильное приложение ruparking, на сайте sevparking.ru в личном кабинете, через СМС на номер 7878 и через платежные терминалы Payberry.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе определились со стоимостью платных парковок
В Севастополе расширили сеть платных парковок
В Ялте заработали платные парковки: названы тарифы
 
СевастопольТранспортГородская средаБалаклаваКрымНовости КрымаПарковки
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:24Беспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области
08:55Где в Севастополе платные парковки этим летом
08:27Под Анапой обнаружен шлем римского легионера возрастом более 2 тыс. лет
08:01Восстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – эксперт
00:01Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 18 июня
21:52Жертв уже 29: число погибших от затопления на Херсонщине выросло - власти
21:30Зенитчики группировки "Днепр" лишили ВСУ еще одного "Байрактара"
21:16ВСУ семь раз обстреляли Ясиноватую - есть жертвы
20:08Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – Путин
19:59Главные события и заявления дня: 17 июня
19:51Путин: США обманули голодную Африку в зерновой сделке
19:49Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав ОП РФ
19:29ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены дома
19:11В Севастополе ЧФ проведет тренировку по уничтожению подводных ДРГ
18:48Пленный боец ВСУ рассказал, как и почему сдался - видео
18:06Ныряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусов
17:15Контрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели
16:35Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях
16:14Такая разная Сурганова: любовь к Родине, Вселенная и Пушкин
Лента новостейМолния