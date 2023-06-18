https://crimea.ria.ru/20230618/gde-v-sevastopole-platnye-parkovki-etim-letom-1129454855.html

Где в Севастополе платные парковки этим летом

Где в Севастополе платные парковки этим летом - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Где в Севастополе платные парковки этим летом

Платные парковки работают в двух районах Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T08:55

2023-06-18T08:55

2023-06-18T08:20

севастополь

транспорт

городская среда

балаклава

крым

новости крыма

парковки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/03/1118690019_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_86c8ce253bd9c305011eaa373b2b8015.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Платные парковки работают в двух районах Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Платные парковки в центре города действуют с 8 утра до 8 вечера. Стоимость стоянки в час обойдется в 35 рублей. В выходные дни эти места бесплатны.В Балаклаве час стоянки стоит 50 рублей, и работают такие парковки ежедневно с 8-00 до 22-00.В департаменте транспорта Севастополя напоминают, что оплату можно произвести несколькими способами: через мобильное приложение ruparking, на сайте sevparking.ru в личном кабинете, через СМС на номер 7878 и через платежные терминалы Payberry.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе определились со стоимостью платных парковок В Севастополе расширили сеть платных парковокВ Ялте заработали платные парковки: названы тарифы

севастополь

балаклава

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, городская среда, балаклава, крым, новости крыма, парковки