https://crimea.ria.ru/20230615/rnkb-vydelit-120-mlrd-rubley-skg-park-na-stroitelstvo-krym-nash-park-1129413982.html

РНКБ выделит 120 млрд рублей "СКГ "Парк" на строительство "Крым Наш Парк"

РНКБ выделит 120 млрд рублей "СКГ "Парк" на строительство "Крым Наш Парк" - РИА Новости Крым, 15.06.2023

РНКБ выделит 120 млрд рублей "СКГ "Парк" на строительство "Крым Наш Парк"

РНКБ (входит в Группу ВТБ) предоставит "ООО "СКГ "Парк" 120 миллиардов рублей на строительство объекта туристической инфраструктуры в Крыму "Крым Наш Парк",... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T17:57

2023-06-15T17:57

2023-06-15T17:57

рнкб (пао)

крым

инвестиции

экономика

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости Крым. РНКБ (входит в Группу ВТБ) предоставит "ООО "СКГ "Парк" 120 миллиардов рублей на строительство объекта туристической инфраструктуры в Крыму "Крым Наш Парк", сообщает пресс-служба банка.Соответствующее соглашение в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума подписали вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий и бенефициарный владелец компании Алексей Шацких.Строительство будет осуществляться в рамках федеральной программы "Комплексное развитие территорий". "Крым Наш парк" займет площадь около 200 гектаров и будет расположен на равном расстоянии между Симферополем и Севастополем, примыкая к трассе федерального значения "Таврида". Объем инвестиций первой очереди строительства составит около 40 миллиардов рублей. Первую очередь проекта планируется завершить к концу 2026 года.На территории парка будет построен современный интерактивный музейный комплекс с экспозиционными залами, посвященными истории Крымского полуострова. Также запланировано строительство регионального конгресс-холла и экспоцентра с выставочными павильонами согласно концессионным соглашениям. Кроме этого, будет построена спортивная арена на 35 тысяч посадочных мест, а также колесо обозрения высотой 100 метров, которое станет вторым по величине в России.Для гостей "Крым Наш Парк" будут работать отели с номерным фондом около 1000 номеров, всесезонный аквапарк, океанариум и парк аттракционов, а также "биопарк" с концепцией содержания животных в экосистеме, максимально приближенной к естественной. В парке также появится этническая деревня с торговыми рядами, ремесленными лавками, интерактивными модулями народных развлечений и ресторанами с национальной кухней."Проект такого уровня и масштаба очень важен для туристической сферы Крыма. Мы являемся частью Группы ВТБ и располагаем всеми необходимыми ресурсами и инструментами для финансирования проектов, которые играют большую роль в развитии экономики региона", - сказал Билецкий.В первый год после запуска первой очереди проекта планируется принять не менее 1,5 миллиона посетителей и создать около 5000 рабочих мест.

https://crimea.ria.ru/20230615/v-vostochnom-krymu-sozdadut-turisticheskiy-klaster-za-110-mlrd-rubley-1129403499.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, инвестиции, экономика