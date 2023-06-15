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Какой сегодня праздник: 15 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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Какой сегодня праздник: 15 июня
Какой сегодня праздник: 15 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Какой сегодня праздник: 15 июня
Сегодня исполняется 156 лет со дня рождения поэта Константина Бальмонта и 69 лет со дня учреждения УЕФА. В этот день родился генсек ЦК КПСС Юрий Андропов,... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Сегодня исполняется 156 лет со дня рождения поэта Константина Бальмонта и 69 лет со дня учреждения УЕФА. В этот день родился генсек ЦК КПСС Юрий Андропов, боровшийся с тунеядством (но недолго). А еще 15 июня весь мир отмечает День ветра и День мотоциклиста.Что празднуют в миреС 2011 года по инициативе ООН весь мир отмечает День распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Дата была учреждена для того, чтобы общество обратило внимание на проблемы плохого обращения с пожилыми людьми в домашней среде со стороны родных и близких, физическое насилие, недоброжелательное и небрежное отношение со стороны персонала медицинских учреждений, органов социальной защиты.Всемирный день ветра кажется романтическим праздником, но на самом деле в эту дату в большинстве странах мира поднимается тема огромного потенциала ветроэнергетики. Инициатором празднования стала Европейская ассоциация ветроэнергетики, которая считает, что использование силы воздушных потоков поможет решить странам как энергетические, так и экологические проблемы.Юннатское движение в России образовалось 15 июня 1918 года, когда в Москве открыли первую Биологическую станцию юных любителей природы. Позже такие учреждения появились по всей стране, а сегодня мы отмечаем день создания движения.Еще сегодня можно отметить Праздник мужских недостатков, Международный день прогулки, День перерыва в работе и День придумывания новых созвездий.Знаменательные событияВ 1667 году французский врач Жан-Батист Дени стал первым медиком в мире, который успешно произвел переливание крови. Француз перелил кровь ягненка подростку.В 1763 году Екатерина II издала "Манифест о молчании", который запрещал произнесение необдуманных речей, опасных для общественного спокойствия. Императрица издала документ после скандала с заговорщиком и сплетником камер-юнкером Федором Хитрово, из-за которого города и веси облетела новость о планах императрицы выйти замуж за ее фаворита Григория Орлова.В Севастополе 193 года назад началось народное восстание, вошедшее в историю как "Чумной бунт", из-за введенного в городе в связи со вспышкой чумы на юге страны карантина. 15 июня к жителям двух слободок примкнули флотские экипажи. Во время бунта был убит губернатор Севастополя Николай Столыпин, несколько офицеров и десятки севастопольцев.Первая в мире фабрика мороженого открылась в 1851 году в США. Ее основал молочник Джекоб Фуссель из Балтимора.В 1931 году пленум ЦК ВКП(б) принял постановление "О строительстве в Москве метрополитена с 1933 года". Уже через четыре года в Москве запустили первую в стране линию метро.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отмечает 69-й день рождения. Организацию учредили в этот день 1954 года в Швейцарии.В 2008 году в Севастополе в Екатерининском сквере на улице Ленина состоялось открытие нового памятника императрице Екатерине II в честь 225-летия города. Его высота достигает почти трех метров, а вес – около тонны.Кто родилсяПо некоторым данным, в 1479 году родилась та самая "Мона Лиза", которая изображена на картине Леонардо да Винчи. Девушку звали Лиза Герардини.В 1798 году родился русский дипломат и государственный деятель Александр Горчаков. Он был министром иностранных дел, последним канцлером Российской империи и прославился политическими решениями, благодаря которым страна вернула утраченные после поражения в Крымской войне позиции.В 1843 году родился норвежский композитор Эдвард Григ, который написал музыку для 600 песен и романсов.Сегодня исполняется 156 лет со дня рождения одного из самых известных поэтов Серебряного века Константина Бальмонта. Первый сборник его стихов, опубликованный в 1890 году, не вызвал интереса в литературных кругах, и поэт сжег почти все книги. Через несколько лет вышел еще один сборник, и вскоре Бальмонт приобрел большую известность как символист.В 1914 году родился председатель КГБ СССР, а позже генсек ЦК КПСС Юрий Андропов. Лидером Советского Союза он был всего 15 месяцев, за это время запомнился попытками победить коррупцию в партийно-государственном аппарате и побороть тунеядство среди населения. В начале 80-х годов прошлого века по его распоряжению под лозунгом "Рабочее время - работе" проводились досмотры в кинотеатрах, где проверяющие допрашивали зрителей о месте и времени работы.В 1921 году появился на свет знаменитый хирург Гавриил Илизаров, который вошел в историю как создатель ортопедического аппарата, названного его именем.В 1936 году родился актер Михаил Державин, сыгравший более 60 ролей. Наибольшую известность ему принесла в 1979 году кинокартина "Трое в лодке, не считая собаки".Также в этот день родились греческий певец Демис Руссос, американская актриса Кортни Кокс и ее российские коллеги Анна Ковальчук и Андрей Леонов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 15 июня

Что празднуют в России и мире 15 июня

00:00 15.06.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Сегодня исполняется 156 лет со дня рождения поэта Константина Бальмонта и 69 лет со дня учреждения УЕФА. В этот день родился генсек ЦК КПСС Юрий Андропов, боровшийся с тунеядством (но недолго). А еще 15 июня весь мир отмечает День ветра и День мотоциклиста.

Что празднуют в мире

С 2011 года по инициативе ООН весь мир отмечает День распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Дата была учреждена для того, чтобы общество обратило внимание на проблемы плохого обращения с пожилыми людьми в домашней среде со стороны родных и близких, физическое насилие, недоброжелательное и небрежное отношение со стороны персонала медицинских учреждений, органов социальной защиты.
Всемирный день ветра кажется романтическим праздником, но на самом деле в эту дату в большинстве странах мира поднимается тема огромного потенциала ветроэнергетики. Инициатором празднования стала Европейская ассоциация ветроэнергетики, которая считает, что использование силы воздушных потоков поможет решить странам как энергетические, так и экологические проблемы.
Юннатское движение в России образовалось 15 июня 1918 года, когда в Москве открыли первую Биологическую станцию юных любителей природы. Позже такие учреждения появились по всей стране, а сегодня мы отмечаем день создания движения.
Еще сегодня можно отметить Праздник мужских недостатков, Международный день прогулки, День перерыва в работе и День придумывания новых созвездий.

Знаменательные события

В 1667 году французский врач Жан-Батист Дени стал первым медиком в мире, который успешно произвел переливание крови. Француз перелил кровь ягненка подростку.
В 1763 году Екатерина II издала "Манифест о молчании", который запрещал произнесение необдуманных речей, опасных для общественного спокойствия. Императрица издала документ после скандала с заговорщиком и сплетником камер-юнкером Федором Хитрово, из-за которого города и веси облетела новость о планах императрицы выйти замуж за ее фаворита Григория Орлова.
В Севастополе 193 года назад началось народное восстание, вошедшее в историю как "Чумной бунт", из-за введенного в городе в связи со вспышкой чумы на юге страны карантина. 15 июня к жителям двух слободок примкнули флотские экипажи. Во время бунта был убит губернатор Севастополя Николай Столыпин, несколько офицеров и десятки севастопольцев.
Первая в мире фабрика мороженого открылась в 1851 году в США. Ее основал молочник Джекоб Фуссель из Балтимора.
В 1931 году пленум ЦК ВКП(б) принял постановление "О строительстве в Москве метрополитена с 1933 года". Уже через четыре года в Москве запустили первую в стране линию метро.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отмечает 69-й день рождения. Организацию учредили в этот день 1954 года в Швейцарии.
В 2008 году в Севастополе в Екатерининском сквере на улице Ленина состоялось открытие нового памятника императрице Екатерине II в честь 225-летия города. Его высота достигает почти трех метров, а вес – около тонны.

Кто родился

По некоторым данным, в 1479 году родилась та самая "Мона Лиза", которая изображена на картине Леонардо да Винчи. Девушку звали Лиза Герардини.
В 1798 году родился русский дипломат и государственный деятель Александр Горчаков. Он был министром иностранных дел, последним канцлером Российской империи и прославился политическими решениями, благодаря которым страна вернула утраченные после поражения в Крымской войне позиции.
В 1843 году родился норвежский композитор Эдвард Григ, который написал музыку для 600 песен и романсов.
Сегодня исполняется 156 лет со дня рождения одного из самых известных поэтов Серебряного века Константина Бальмонта. Первый сборник его стихов, опубликованный в 1890 году, не вызвал интереса в литературных кругах, и поэт сжег почти все книги. Через несколько лет вышел еще один сборник, и вскоре Бальмонт приобрел большую известность как символист.
В 1914 году родился председатель КГБ СССР, а позже генсек ЦК КПСС Юрий Андропов. Лидером Советского Союза он был всего 15 месяцев, за это время запомнился попытками победить коррупцию в партийно-государственном аппарате и побороть тунеядство среди населения. В начале 80-х годов прошлого века по его распоряжению под лозунгом "Рабочее время - работе" проводились досмотры в кинотеатрах, где проверяющие допрашивали зрителей о месте и времени работы.
В 1921 году появился на свет знаменитый хирург Гавриил Илизаров, который вошел в историю как создатель ортопедического аппарата, названного его именем.
В 1936 году родился актер Михаил Державин, сыгравший более 60 ролей. Наибольшую известность ему принесла в 1979 году кинокартина "Трое в лодке, не считая собаки".
Также в этот день родились греческий певец Демис Руссос, американская актриса Кортни Кокс и ее российские коллеги Анна Ковальчук и Андрей Леонов.
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