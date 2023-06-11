https://crimea.ria.ru/20230611/Kakoy-segodnya-prazdnik-11-iyunya_-1118382798.html

Какой сегодня праздник: 11 июня

Какой сегодня праздник: 11 июня - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Какой сегодня праздник: 11 июня

В четверг во всем мире пьют розовое вино, а в России с профессиональным праздником поздравляют работников текстильной и легкой промышленности. А еще в этот день РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-11T00:00

2023-06-11T00:00

2023-06-10T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В четверг во всем мире пьют розовое вино, а в России с профессиональным праздником поздравляют работников текстильной и легкой промышленности. А еще в этот день 113 лет назад родился знаменитый французский океанограф, изобретатель акваланга Жак-Ив Кусто.Что празднуют в миреКаждый год в мире вырабатывают около 80 млн тонн текстильного волокна, срок жизни одной единицы одежды в среднем составляет три года, при этом мужчинам вещи служат дольше, чем женщинам. Все эти факты - по случаю Дня работников текстильной и легкой промышленности, который отмечается в России и некоторых других странах постсоветского пространства по традиции каждое второе воскресенье июня.Православная церковь отмечает День памяти святителя Луки Крымского (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) - хирурга, ученого, доктора медицины, автора трудов по анестезиологии, архиепископа Симферопольского и Крымского.Еще сегодня можно присоединиться к празднованию Дня поиска новой звезды, Дня неукротимой страсти или ко Всемирному дню розового вина.Знаменательные событияВ 1770 году Джеймс Кук открыл крупнейший в мире коралловый риф - Большой Барьерный.В 1826 году открылась Московская глазная больница, одно из первых узкопрофильных медучреждений в мире. Тогда учреждение имело только 20 коек, но через четыре года было приобретено новое здание на углу Тверской улицы и Мамоновского переулка, где учреждение располагается и сейчас.А 181 год назад вышла в свет поэма Николая Гоголя "Мертвые души". Правда, на тот момент произведение называлось "Похождения Чичикова, или Мертвые души".А еще 58 лет назад участники группы The Beatles получили от английской королевы Елизаветы орден Британской империи. Они стали первыми представителями искусства, которых удостоили такой награды, ранее орден выдавали исключительно политикам и военным.Кто родился113 лет назад в этот день родился французский океанограф, изобретатель акваланга Жак-Ив Кусто. Он также создал водонепроницаемые камеры, осветительные приборы и провел первую подводную телевизионную систему.В 1914 году родился детский автор Юрий Сотник, написавший "Архимед" Вовки Грушина", "Как я был самостоятельным", "Машка Самбо и Заноза" и другие произведения.В 1928 году на свет появился советский прозаик и поэт Феликс Кривин, автор интеллектуальных юмористических произведений, писавший интермедии для Аркадия Райкина.64 года в это воскресенье исполняется британскому актеру Хью Лори. Весь мир знает его по роли доктора Хаус, хотя актер представал перед публикой в 90 разных образах: он играл в фильмах "Друзья Питера", "Короли улиц", "Мистер Пип", "Разум и чувства", "Человек в железной маске" и других.Свой 54-й день рождения отмечает и актер Питер Динклэйдж - самый известный карлик в Голливуде. Он сыграл в фильмах "Лэсси", "Станционный смотритель", "Мстители: Война бесконечности", в сериале "Игра престолов".Также в этот день родились советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Евгения Крюкова, российский пианист-виртуоз, народный артист РФ Денис Мацуев.

https://crimea.ria.ru/20230531/on-vrachuet-do-sikh-por-vek-nazad-luka-krymskiy-poluchil-san-episkopa-1129116081.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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