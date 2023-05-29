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ПСБ в Севастополе рассказал ИТ-специалистам о новых разработках в финтехе - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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ПСБ в Севастополе рассказал ИТ-специалистам о новых разработках в финтехе
ПСБ в Севастополе рассказал ИТ-специалистам о новых разработках в финтехе - РИА Новости Крым, 29.05.2023
ПСБ в Севастополе рассказал ИТ-специалистам о новых разработках в финтехе
ПСБ провел в Севастополе митап для ИТ-специалистов Крымского полуострова, сообщает банк. РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T16:13
2023-05-29T16:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. ПСБ провел в Севастополе митап для ИТ-специалистов Крымского полуострова, сообщает банк.Мероприятие состоялось в пространстве коллективной работы СевГУ "Точка кипения" и объединило более 100 участников – представителей разных ИТ-направлений.На одной площадке собрались сотрудники ИТ-компаний, выпускники технологических вузов, а также студенты ИТ-специальностей СевГУ. На примерах реальных банковских кейсов они узнали, как устроена разработка сервисов в крупном банке и какова роль ИТ-специалистов в продуктовых командах и ключевых задачах по разработке, системному и бизнес-анализу.Кроме того, спикеры и участники обсудили тенденции найма в ИТ-сфере, эксперты дали рекомендации по эффективному построению карьеры, назвав одним из залогов успеха обучение во внутрикорпоративных школах.
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промсвязьбанк (псб), экономика, общество, новости

ПСБ в Севастополе рассказал ИТ-специалистам о новых разработках в финтехе

16:13 29.05.2023 (обновлено: 16:17 29.05.2023)
 
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© Пресс-служба Промсвязьбанка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. ПСБ провел в Севастополе митап для ИТ-специалистов Крымского полуострова, сообщает банк.
Мероприятие состоялось в пространстве коллективной работы СевГУ "Точка кипения" и объединило более 100 участников – представителей разных ИТ-направлений.
На одной площадке собрались сотрудники ИТ-компаний, выпускники технологических вузов, а также студенты ИТ-специальностей СевГУ. На примерах реальных банковских кейсов они узнали, как устроена разработка сервисов в крупном банке и какова роль ИТ-специалистов в продуктовых командах и ключевых задачах по разработке, системному и бизнес-анализу.
Кроме того, спикеры и участники обсудили тенденции найма в ИТ-сфере, эксперты дали рекомендации по эффективному построению карьеры, назвав одним из залогов успеха обучение во внутрикорпоративных школах.
"ПСБ в своей работе – как с клиентами, так и в бизнес-процессах – использует самые современные достижения в области высоких технологий. Мы всячески поддерживаем сотрудников ИТ-отрасли и в части продуктовых предложений, и в рамках обмена опытом, делясь нашими наработками и практиками. Крымский полуостров становится одним из цифровых центров нашей страны, и я очень рад, что сегодняшнее мероприятие получило столь широкий отклик среди представителей ИТ-среды. Надеюсь, такие митапы станут доброй традицией", - сказал управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян.
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