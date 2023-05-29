https://crimea.ria.ru/20230529/psb-v-sevastopole-rasskazal-it-spetsialistam-o-novykh-razrabotkakh-v-fintekhe-1129051362.html

ПСБ в Севастополе рассказал ИТ-специалистам о новых разработках в финтехе

ПСБ в Севастополе рассказал ИТ-специалистам о новых разработках в финтехе - РИА Новости Крым, 29.05.2023

ПСБ в Севастополе рассказал ИТ-специалистам о новых разработках в финтехе

ПСБ провел в Севастополе митап для ИТ-специалистов Крымского полуострова, сообщает банк. РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T16:13

2023-05-29T16:13

2023-05-29T16:17

промсвязьбанк (псб)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. ПСБ провел в Севастополе митап для ИТ-специалистов Крымского полуострова, сообщает банк.Мероприятие состоялось в пространстве коллективной работы СевГУ "Точка кипения" и объединило более 100 участников – представителей разных ИТ-направлений.На одной площадке собрались сотрудники ИТ-компаний, выпускники технологических вузов, а также студенты ИТ-специальностей СевГУ. На примерах реальных банковских кейсов они узнали, как устроена разработка сервисов в крупном банке и какова роль ИТ-специалистов в продуктовых командах и ключевых задачах по разработке, системному и бизнес-анализу.Кроме того, спикеры и участники обсудили тенденции найма в ИТ-сфере, эксперты дали рекомендации по эффективному построению карьеры, назвав одним из залогов успеха обучение во внутрикорпоративных школах.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), экономика, общество, новости