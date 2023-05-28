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Какой сегодня праздник: 28 мая - РИА Новости Крым, 28.05.2023
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Какой сегодня праздник: 28 мая
Какой сегодня праздник: 28 мая - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Какой сегодня праздник: 28 мая
В России поздравляют пограничников, химиков и брюнеток. А еще в этот день родились поэт Максимилиан Волошин, актер Андрей Панин и певица Кайли Миноуг. РИА Новости Крым, 28.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В России поздравляют пограничников, химиков и брюнеток. А еще в этот день родились поэт Максимилиан Волошин, актер Андрей Панин и певица Кайли Миноуг.Что празднуют в миреВ России отмечают День пограничника. Именно в этот день в 1918 году в РСФСР утвердили учредили пограничную охрану. Официально его празднуют в 62-й раз.В последнее воскресенье мая в России отмечают День Химика. Самый знаменитый российский химик – Дмитрий Иванович Менделеев. По легенде, периодическую систему элементов он увидел во сне.День SEO-специалиста в России – еще один неофициальный, но широко известный профессиональный праздник, который в Сети отмечают с 2006 года. Дата не имеет никакой привязке к знаменательным событиям, а была выбрана путем голосования интернет-пользователями.Все темноволосые женщины страны отмечают неофициальный День брюнеток. Справедливости ради нужно отметить, что сначала в сети стали праздновать День блондинок, но позже в ответ создали и такую дату.Еще в это воскресенье отмечают День рождения майонеза, Международный день близнецов, День туркменского ковра.Знаменательные событияВ 1742 году в Лондоне открылся первый в мире крытый плавательный бассейн.Ровно 165 лет назад Российская империя договорилась с Китаем о том, что Амурская область станет частью страны. Уссурийский край тогда был признан совместной собственностью.В 1958 году постановлением Совета Министров СССР создании Выставки достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ).В 1970 в Германии впервые осуществлена успешная трансплантация нервной ткани.Кто родилсяВ 1738 году родился французский профессор анатомии и политический деятель Жозеф Гильотен. Его фамилией была названа машина для обезглавливания. Примечательно, что он не изобретал гильотину и был противником смертной казни, однако предложил использовать ее как наиболее гуманный метод убийства.В этот день в 1877 году родился поэт и художник Максимилиан Волошин, который в юные годы переехал с матерью в крымский поселок Коктебель, где прожил большую часть жизни.В 1908 году родился Ян Флеминг, британский писатель и журналист. Он прославился своими романами о Джеймсе Бонде.В 1962 году родился актер, заслуженный артист России Андрей Панин. Массовая популярность пришла к актеру после выхода телесериалов "Бригада" и "Каменская". Он умер в 2013 году при странных обстоятельствах. Ему было 50 лет.Свой 55-й день рождения отмечает австралийская поп-певица Кайли Миноуг - кавалер ордена Британской империи, французского ордена Искусств и литературы и Ордена Австралии степени офицера. Заболев раком молочной железы в 36 лет, она долго и тяжело лечилась, а в 2011 году удостоилась почетной докторской степени Университета Раскина в Англии за популяризацию профилактики этого заболевания.В 1973 году родилась актриса Мария Миронова - дочь известного советского актера Андрей Миронова. Снималась в фильмах "Холоп", "Салют-7", сериале "Садовое кольцо". Миронова - президент и соучредитель благотворительного фонда поддержки деятелей искусства "Артист", ведущая актриса московского театра "Ленком".
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 28 мая

Что празднуют в России и в мире в воскресенье, 28 мая

00:00 28.05.2023 (обновлено: 00:14 28.05.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Андрей Панин
Актер Андрей Панин - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В России поздравляют пограничников, химиков и брюнеток. А еще в этот день родились поэт Максимилиан Волошин, актер Андрей Панин и певица Кайли Миноуг.

Что празднуют в мире

В России отмечают День пограничника. Именно в этот день в 1918 году в РСФСР утвердили учредили пограничную охрану. Официально его празднуют в 62-й раз.
В последнее воскресенье мая в России отмечают День Химика. Самый знаменитый российский химик – Дмитрий Иванович Менделеев. По легенде, периодическую систему элементов он увидел во сне.
День SEO-специалиста в России – еще один неофициальный, но широко известный профессиональный праздник, который в Сети отмечают с 2006 года. Дата не имеет никакой привязке к знаменательным событиям, а была выбрана путем голосования интернет-пользователями.
Все темноволосые женщины страны отмечают неофициальный День брюнеток. Справедливости ради нужно отметить, что сначала в сети стали праздновать День блондинок, но позже в ответ создали и такую дату.
Еще в это воскресенье отмечают День рождения майонеза, Международный день близнецов, День туркменского ковра.

Знаменательные события

В 1742 году в Лондоне открылся первый в мире крытый плавательный бассейн.
Ровно 165 лет назад Российская империя договорилась с Китаем о том, что Амурская область станет частью страны. Уссурийский край тогда был признан совместной собственностью.
В 1958 году постановлением Совета Министров СССР создании Выставки достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ).
В 1970 в Германии впервые осуществлена успешная трансплантация нервной ткани.

Кто родился

В 1738 году родился французский профессор анатомии и политический деятель Жозеф Гильотен. Его фамилией была названа машина для обезглавливания. Примечательно, что он не изобретал гильотину и был противником смертной казни, однако предложил использовать ее как наиболее гуманный метод убийства.
В этот день в 1877 году родился поэт и художник Максимилиан Волошин, который в юные годы переехал с матерью в крымский поселок Коктебель, где прожил большую часть жизни.
В 1908 году родился Ян Флеминг, британский писатель и журналист. Он прославился своими романами о Джеймсе Бонде.
В 1962 году родился актер, заслуженный артист России Андрей Панин. Массовая популярность пришла к актеру после выхода телесериалов "Бригада" и "Каменская". Он умер в 2013 году при странных обстоятельствах. Ему было 50 лет.
Свой 55-й день рождения отмечает австралийская поп-певица Кайли Миноуг - кавалер ордена Британской империи, французского ордена Искусств и литературы и Ордена Австралии степени офицера. Заболев раком молочной железы в 36 лет, она долго и тяжело лечилась, а в 2011 году удостоилась почетной докторской степени Университета Раскина в Англии за популяризацию профилактики этого заболевания.
В 1973 году родилась актриса Мария Миронова - дочь известного советского актера Андрей Миронова. Снималась в фильмах "Холоп", "Салют-7", сериале "Садовое кольцо". Миронова - президент и соучредитель благотворительного фонда поддержки деятелей искусства "Артист", ведущая актриса московского театра "Ленком".
 
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