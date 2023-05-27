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В Ялте на остановке дотла сгорел троллейбус
В Ялте на остановке дотла сгорел троллейбус - РИА Новости Крым, 27.05.2023
В Ялте на остановке дотла сгорел троллейбус
Троллейбус сгорел дотла на улице Московская в Ялте, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T09:33
2023-05-27T09:33
2023-05-27T09:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Троллейбус сгорел дотла на улице Московская в Ялте, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о задымлении троллейбуса поступило в службу спасения накануне поздно вечером. Он находился на остановке общественного транспорта. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные расчеты.Республиканская прокуратура начала проверку по факту происшествия.Правоохранители оценят исполнение требований законодательства при организации пассажирских перевозок, а также действия контролирующих органов по пресечению правонарушений в сфере организации безопасности дорожного движения.Как сообщалось, в начале мая на автодороге Севастополь-Симферополь сгорел рейсовый автобус. Пострадавших в результате возгорания нет, четверо пассажиров своевременно покинули салон транспортного средства. Все обстоятельства инцидента также проверяет прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусомВ Симферополе автобус врезался в иномарку и влетел в заборРейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем
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В Ялте на остановке дотла сгорел троллейбус
МЧС по Республике Крым: в Ялте на остановке транспорта сгорел троллейбус