https://crimea.ria.ru/20230527/v-yalte-na-ostanovke-dotla-sgorel-trolleybus-1129001290.html

В Ялте на остановке дотла сгорел троллейбус

В Ялте на остановке дотла сгорел троллейбус - РИА Новости Крым, 27.05.2023

В Ялте на остановке дотла сгорел троллейбус

Троллейбус сгорел дотла на улице Московская в Ялте, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T09:33

2023-05-27T09:33

2023-05-27T09:33

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Троллейбус сгорел дотла на улице Московская в Ялте, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о задымлении троллейбуса поступило в службу спасения накануне поздно вечером. Он находился на остановке общественного транспорта. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные расчеты.Республиканская прокуратура начала проверку по факту происшествия.Правоохранители оценят исполнение требований законодательства при организации пассажирских перевозок, а также действия контролирующих органов по пресечению правонарушений в сфере организации безопасности дорожного движения.Как сообщалось, в начале мая на автодороге Севастополь-Симферополь сгорел рейсовый автобус. Пострадавших в результате возгорания нет, четверо пассажиров своевременно покинули салон транспортного средства. Все обстоятельства инцидента также проверяет прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусомВ Симферополе автобус врезался в иномарку и влетел в заборРейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем

https://crimea.ria.ru/20220913/na-tavride-sgorel-gruzovik--est-postradavshiy-1124488754.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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