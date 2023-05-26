https://crimea.ria.ru/20230526/ukrainskaya-raketa-nad-rostovskoy-oblastyu-byla-sbita-sistemami-pvo-1128969806.html
Украинская ракета над Ростовской областью была сбита системами ПВО
Украинская ракета над Ростовской областью была сбита системами ПВО - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Украинская ракета над Ростовской областью была сбита системами ПВО
Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету в районе Морозовска в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T00:13
2023-05-26T00:13
2023-05-26T00:13
василий голубев
ростовская область
пво
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету в районе Морозовска в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.
https://crimea.ria.ru/20230525/novaya-ataka-na-krym---sbity-shest-ukrainskikh-bespilotnikov-1128948963.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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василий голубев, ростовская область, пво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Украинская ракета над Ростовской областью была сбита системами ПВО
Голубев: над Ростовской областью силы ПВО сбили украинскую ракету