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Украинская ракета над Ростовской областью была сбита системами ПВО - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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Украинская ракета над Ростовской областью была сбита системами ПВО
Украинская ракета над Ростовской областью была сбита системами ПВО - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Украинская ракета над Ростовской областью была сбита системами ПВО
Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету в районе Морозовска в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T00:13
2023-05-26T00:13
василий голубев
ростовская область
пво
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету в районе Морозовска в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.
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василий голубев, ростовская область, пво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Украинская ракета над Ростовской областью была сбита системами ПВО

Голубев: над Ростовской областью силы ПВО сбили украинскую ракету

00:13 26.05.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету в районе Морозовска в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
"В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу", — написал он в Telegram-канале.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.
Бахчисарай. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Вчера, 08:28
Новая атака на Крым - сбиты шесть украинских беспилотников
 
Василий ГолубевРостовская областьПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
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00:13Украинская ракета над Ростовской областью была сбита системами ПВО
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