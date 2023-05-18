https://crimea.ria.ru/20230518/samyy-staryy-krupnyy-neobychnyy-infografika-ko-vsemirnomu-dnyu-muzeev--1128770370.html

Самый старый, крупный, необычный: инфографика ко Всемирному дню музеев

Самый старый, крупный, необычный: инфографика ко Всемирному дню музеев - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Самый старый, крупный, необычный: инфографика ко Всемирному дню музеев

В Крыму на момент воссоединения Крыма с Россией насчитывалось 379 музеев самых разнообразных форматов – государственных и частных.

2023-05-18T08:59

2023-05-18T08:59

2023-05-18T10:48

крым

музеи крыма

культура

общество

инфографика

мультимедиа

симферополь

феодосия

судак

алупка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111514/25/1115142526_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f5bd58c043f37b3205c48246035ba5c9.jpg

В любом городе Крыма есть свой музей, есть и сельские музеи – пусть даже небольшие, при школах.На конец марта 2023 года под патронатом министерства культуры Крыма находится 39 музейных учреждений, из них восемь музеев-заповедников, семь музеев, а также 19 муниципальных и пять – обособленных структурных подразделений, фонды которых внесены в Музейный фонд Российской Федерации.В Ялте, Бахчисарае и Керчи, где находится множество исторических объектов разных эпох, созданы историко-культурные заповедники.Самым старым в Крыму считается Музей древностей в Феодосии. Он был основан в 1811 году по инициативе градоначальника Семена Броневского. Начало коллекции положило собрание местного купца Джеварджи.Самый крупный музей полуострова – Центральный музей Тавриды, где собрано более 150 тысяч исторических, культурных, природных экспонатов. Коллекция охватывает все исторические эпохи и иллюстрирует основные события, которые происходили в регионе.По статистике доковидного 2019 года самыми посещаемыми стали Алупкинский и Ливадийский дворцово-парковые музеи-заповедники, а также Бахчисарайский заповедник и Судакская крепость.Есть на полуострове и очень оригинальные музеи. К примеру, редакция РИА Новости Крым особо отмечает подводный музей Аллея вождей, который находится в акватории Черного моря, недалеко от поселка Черноморское на западе полуострова. На глубине 15 метров первый бюст этой необычной экспозиции был затоплен в 1992 году – это был бюст Ленина. На Аллее вождей есть и модели затонувших кораблей, и копии мировых архитектурных достопримечательностей.Отдаленный от больших дорог Музей языков мира создан как частная инициатива в селе Зеленогорское. Здесь можно услышать самую редкую речь, существующую на планете. В залах вы сможете познакомиться с узелковым письмом древних инков, полистать рукопись Войнича, почитать Розеттский камень и узнать много интересного не только о языке, но и о человеческом мышлении.Кот Мостик побывал в знаменитой средневековой крепости Крыма >>

крым

симферополь

феодосия

судак

алупка

ливадия

бахчисарай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, музеи крыма, культура, общество, инфографика, мультимедиа, симферополь, феодосия, судак, алупка, ливадия, ливадийский дворец, бахчисарай, инфографика