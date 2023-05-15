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РНКБ профинансировал строительство жилкомплекса в Алуште на 1,1 млрд руб. - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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РНКБ профинансировал строительство жилкомплекса в Алуште на 1,1 млрд руб.
РНКБ профинансировал строительство жилкомплекса в Алуште на 1,1 млрд руб. - РИА Новости Крым, 15.05.2023
РНКБ профинансировал строительство жилкомплекса в Алуште на 1,1 млрд руб.
Банк РНКБ предоставил финансирование ООО "Специализированный Застройщик "ЖК Прибрежный" на сумму 1,1 миллиарда рублей для строительства комплекса... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T14:02
2023-05-15T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Банк РНКБ предоставил финансирование ООО "Специализированный Застройщик "ЖК Прибрежный" на сумму 1,1 миллиарда рублей для строительства комплекса многоквартирных жилых домов в Алуште, сообщает пресс-служба банка.Средства предоставлены до 2027 года в рамках проектного финансирования. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.Проект предусматривает строительство жилого комплекса "На Фонтанке", который расположен в 700 метрах от набережной города Алушты и пляжей и включает в себя восемь девятиэтажных жилых домов общей площадью 17,5 тысяч квадратных метров.ООО "Специализированный Застройщик "ЖК Прибрежный" входит в ГК "ИнтерСтрой". Группа компаний "ИнтерСтрой" работает в Крыму более 18 лет, за это время было построено и введено в эксплуатацию более 50 объектов общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.
https://crimea.ria.ru/20230322/rnkb-predostavil-proektnoe-finansirovanie-na-stroitelstvo-zhk-v-partenite-1127701305.html
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рнкб (пао), алушта, крым, новости крыма, жилье в крыму, экономика
РНКБ профинансировал строительство жилкомплекса в Алуште на 1,1 млрд руб.

РНКБ профинансировал строительство жилкомплекса в Алуште на 1,1 млрд рублей

14:02 15.05.2023 (обновлено: 14:39 15.05.2023)
 
© Слепцов АлександПроект строительства жилого комплекса в Алуште
Проект строительства жилого комплекса в Алуште
© Слепцов Александ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Банк РНКБ предоставил финансирование ООО "Специализированный Застройщик "ЖК Прибрежный" на сумму 1,1 миллиарда рублей для строительства комплекса многоквартирных жилых домов в Алуште, сообщает пресс-служба банка.
Средства предоставлены до 2027 года в рамках проектного финансирования. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.
Проект предусматривает строительство жилого комплекса "На Фонтанке", который расположен в 700 метрах от набережной города Алушты и пляжей и включает в себя восемь девятиэтажных жилых домов общей площадью 17,5 тысяч квадратных метров.
"Всесторонняя поддержка сферы жилищного строительства и участие в обновлении жилого фонда в Крыму являются одной из наших приоритетных задач. При этом, если клиент приобретает жилье в ипотеку от РНКБ в жилом комплексе, который строится с использованием проектного финансирования нашего банка, то ставка по ипотечному кредиту будет снижена на 1%", - сообщил вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.
ООО "Специализированный Застройщик "ЖК Прибрежный" входит в ГК "ИнтерСтрой". Группа компаний "ИнтерСтрой" работает в Крыму более 18 лет, за это время было построено и введено в эксплуатацию более 50 объектов общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.
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