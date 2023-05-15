https://crimea.ria.ru/20230515/rnkb-profinansiroval-stroitelstvo-zhilkompleksa-v-alushte-na-11-mlrd-rub-1128728716.html

РНКБ профинансировал строительство жилкомплекса в Алуште на 1,1 млрд руб.

РНКБ профинансировал строительство жилкомплекса в Алуште на 1,1 млрд руб. - РИА Новости Крым, 15.05.2023

РНКБ профинансировал строительство жилкомплекса в Алуште на 1,1 млрд руб.

Банк РНКБ предоставил финансирование ООО "Специализированный Застройщик "ЖК Прибрежный" на сумму 1,1 миллиарда рублей для строительства комплекса... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T14:02

2023-05-15T14:02

2023-05-15T14:39

рнкб (пао)

алушта

крым

новости крыма

жилье в крыму

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128730085_0:8:928:530_1920x0_80_0_0_3962a56bb2372d2c2b42982bcf621027.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Банк РНКБ предоставил финансирование ООО "Специализированный Застройщик "ЖК Прибрежный" на сумму 1,1 миллиарда рублей для строительства комплекса многоквартирных жилых домов в Алуште, сообщает пресс-служба банка.Средства предоставлены до 2027 года в рамках проектного финансирования. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.Проект предусматривает строительство жилого комплекса "На Фонтанке", который расположен в 700 метрах от набережной города Алушты и пляжей и включает в себя восемь девятиэтажных жилых домов общей площадью 17,5 тысяч квадратных метров.ООО "Специализированный Застройщик "ЖК Прибрежный" входит в ГК "ИнтерСтрой". Группа компаний "ИнтерСтрой" работает в Крыму более 18 лет, за это время было построено и введено в эксплуатацию более 50 объектов общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.

https://crimea.ria.ru/20230322/rnkb-predostavil-proektnoe-finansirovanie-na-stroitelstvo-zhk-v-partenite-1127701305.html

алушта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), алушта, крым, новости крыма, жилье в крыму, экономика