https://crimea.ria.ru/20230515/rnkb-profinansiroval-stroitelstvo-zhilkompleksa-v-alushte-na-11-mlrd-rub-1128728716.html
РНКБ профинансировал строительство жилкомплекса в Алуште на 1,1 млрд руб.
РНКБ профинансировал строительство жилкомплекса в Алуште на 1,1 млрд руб. - РИА Новости Крым, 15.05.2023
РНКБ профинансировал строительство жилкомплекса в Алуште на 1,1 млрд руб.
Банк РНКБ предоставил финансирование ООО "Специализированный Застройщик "ЖК Прибрежный" на сумму 1,1 миллиарда рублей для строительства комплекса... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T14:02
2023-05-15T14:02
2023-05-15T14:39
рнкб (пао)
алушта
крым
новости крыма
жилье в крыму
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128730085_0:8:928:530_1920x0_80_0_0_3962a56bb2372d2c2b42982bcf621027.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Банк РНКБ предоставил финансирование ООО "Специализированный Застройщик "ЖК Прибрежный" на сумму 1,1 миллиарда рублей для строительства комплекса многоквартирных жилых домов в Алуште, сообщает пресс-служба банка.Средства предоставлены до 2027 года в рамках проектного финансирования. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.Проект предусматривает строительство жилого комплекса "На Фонтанке", который расположен в 700 метрах от набережной города Алушты и пляжей и включает в себя восемь девятиэтажных жилых домов общей площадью 17,5 тысяч квадратных метров.ООО "Специализированный Застройщик "ЖК Прибрежный" входит в ГК "ИнтерСтрой". Группа компаний "ИнтерСтрой" работает в Крыму более 18 лет, за это время было построено и введено в эксплуатацию более 50 объектов общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.
https://crimea.ria.ru/20230322/rnkb-predostavil-proektnoe-finansirovanie-na-stroitelstvo-zhk-v-partenite-1127701305.html
алушта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128730085_55:0:879:618_1920x0_80_0_0_7267fe81341ca0fcf6c1098d68239215.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рнкб (пао), алушта, крым, новости крыма, жилье в крыму, экономика
РНКБ профинансировал строительство жилкомплекса в Алуште на 1,1 млрд руб.
РНКБ профинансировал строительство жилкомплекса в Алуште на 1,1 млрд рублей
14:02 15.05.2023 (обновлено: 14:39 15.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Банк РНКБ предоставил финансирование ООО "Специализированный Застройщик "ЖК Прибрежный" на сумму 1,1 миллиарда рублей для строительства комплекса многоквартирных жилых домов в Алуште, сообщает пресс-служба банка.
Средства предоставлены до 2027 года в рамках проектного финансирования. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.
Проект предусматривает строительство жилого комплекса "На Фонтанке", который расположен в 700 метрах от набережной города Алушты и пляжей и включает в себя восемь девятиэтажных жилых домов общей площадью 17,5 тысяч квадратных метров.
"Всесторонняя поддержка сферы жилищного строительства и участие в обновлении жилого фонда в Крыму являются одной из наших приоритетных задач. При этом, если клиент приобретает жилье в ипотеку от РНКБ в жилом комплексе, который строится с использованием проектного финансирования нашего банка, то ставка по ипотечному кредиту будет снижена на 1%", - сообщил вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.
ООО "Специализированный Застройщик "ЖК Прибрежный" входит в ГК "ИнтерСтрой". Группа компаний "ИнтерСтрой" работает в Крыму более 18 лет, за это время было построено и введено в эксплуатацию более 50 объектов общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.