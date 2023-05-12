https://crimea.ria.ru/20230512/festival-belosnezhnoe-shou-proydet-v-mriya-resort--spa-20-21-maya-1128681976.html

Фестиваль "Белоснежное шоу" пройдет в Mriya Resort & SPA 20-21 мая

Фестиваль "Белоснежное шоу" пройдет в Mriya Resort & SPA 20-21 мая - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Фестиваль "Белоснежное шоу" пройдет в Mriya Resort & SPA 20-21 мая

На территории отеля Mriya Resort & SPA 20-21 мая состоится уникальный фестиваль "Белоснежное шоу". В рамках фестиваля гостей ждут 10 белых тематических фотозон, РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T12:21

2023-05-12T12:21

2023-05-12T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. На территории отеля Mriya Resort & SPA 20-21 мая состоится уникальный фестиваль "Белоснежное шоу". В рамках фестиваля гостей ждут 10 белых тематических фотозон, расположенных в самых красивых локациях Винного парка, а также свадебный fashion-показ с ярким финалом на озере у подножия винной башни.На закате начнется open-air фестиваль с DJ DUMCHENKOV с неповторимой энергетикой. Для всех посетителей подготовлен приятный сюрприз - "свадьба в моменте", где каждая влюбленная пара сможет зарегистрировать брак в потрясающей атмосфере Винного парка.Во второй день фестиваля главным событием станет концерт симфонического оркестра, а также определение победителя в розыгрыше "Праздник мечты", где гости смогут выиграть сертификат на организацию собственного праздника номиналом 300 тысяч рублей и провести его в Mriya Resort & SPA.В рамках программы спикеры поднимут ряд актуальных тем: секреты проведения успешной свадьбы, роль режиссера в развлекательной индустрии, роль графического дизайна в работе декоратора, тренды в камерных свадьбах, трансформация женского образа через призму трендов. Хэдлайнером станет Александр Белов – основатель TOBELOVE Agency, актер театра и кино, режиссер, который является новатором в деле организации масштабных мероприятий, совмещающих в себе театральное и киноискусство, цирковое шоу, психологию и современные технологии. Подробности и условия на сайте.*РекламаООО "КИПАРИС", ИНН 9101001550mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pSapjNbpa4

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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