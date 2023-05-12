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Фестиваль "Белоснежное шоу" пройдет в Mriya Resort & SPA 20-21 мая - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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Фестиваль "Белоснежное шоу" пройдет в Mriya Resort & SPA 20-21 мая
Фестиваль "Белоснежное шоу" пройдет в Mriya Resort & SPA 20-21 мая - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Фестиваль "Белоснежное шоу" пройдет в Mriya Resort & SPA 20-21 мая
На территории отеля Mriya Resort & SPA 20-21 мая состоится уникальный фестиваль "Белоснежное шоу". В рамках фестиваля гостей ждут 10 белых тематических фотозон, РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T12:21
2023-05-12T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. На территории отеля Mriya Resort &amp; SPA 20-21 мая состоится уникальный фестиваль "Белоснежное шоу". В рамках фестиваля гостей ждут 10 белых тематических фотозон, расположенных в самых красивых локациях Винного парка, а также свадебный fashion-показ с ярким финалом на озере у подножия винной башни.На закате начнется open-air фестиваль с DJ DUMCHENKOV с неповторимой энергетикой. Для всех посетителей подготовлен приятный сюрприз - "свадьба в моменте", где каждая влюбленная пара сможет зарегистрировать брак в потрясающей атмосфере Винного парка.Во второй день фестиваля главным событием станет концерт симфонического оркестра, а также определение победителя в розыгрыше "Праздник мечты", где гости смогут выиграть сертификат на организацию собственного праздника номиналом 300 тысяч рублей и провести его в Mriya Resort &amp; SPA.В рамках программы спикеры поднимут ряд актуальных тем: секреты проведения успешной свадьбы, роль режиссера в развлекательной индустрии, роль графического дизайна в работе декоратора, тренды в камерных свадьбах, трансформация женского образа через призму трендов. Хэдлайнером станет Александр Белов – основатель TOBELOVE Agency, актер театра и кино, режиссер, который является новатором в деле организации масштабных мероприятий, совмещающих в себе театральное и киноискусство, цирковое шоу, психологию и современные технологии. Подробности и условия на сайте.*РекламаООО "КИПАРИС", ИНН 9101001550mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pSapjNbpa4
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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mriya resort &spa, ялта, крым, новости крыма, туризм в крыму, юбк, общество
Фестиваль "Белоснежное шоу" пройдет в Mriya Resort & SPA 20-21 мая

В ялтинской Mriya Resort & SPA пройдет фестиваль "Белоснежное шоу"

12:21 12.05.2023
 
© Пресс-служба Mriya Resort & SPAФестиваль "Белоснежное шоу" пройдет в Mriya Resort & SPA 20-21 мая
Фестиваль Белоснежное шоу пройдет в Mriya Resort & SPA 20-21 мая
© Пресс-служба Mriya Resort & SPA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. На территории отеля Mriya Resort & SPA 20-21 мая состоится уникальный фестиваль "Белоснежное шоу". В рамках фестиваля гостей ждут 10 белых тематических фотозон, расположенных в самых красивых локациях Винного парка, а также свадебный fashion-показ с ярким финалом на озере у подножия винной башни.
На закате начнется open-air фестиваль с DJ DUMCHENKOV с неповторимой энергетикой. Для всех посетителей подготовлен приятный сюрприз - "свадьба в моменте", где каждая влюбленная пара сможет зарегистрировать брак в потрясающей атмосфере Винного парка.
Во второй день фестиваля главным событием станет концерт симфонического оркестра, а также определение победителя в розыгрыше "Праздник мечты", где гости смогут выиграть сертификат на организацию собственного праздника номиналом 300 тысяч рублей и провести его в Mriya Resort & SPA.
"В течение двух дней, гости смогут насладиться захватывающей атмосферой фестиваля под открытым небом, собравшей на одной площадке профессионалов развлекательной и свадебной индустрии. Фестиваль станет местом реализации потенциала представителей отрасли. Для профессионального сообщества и всех желающих будет открыт лекторий с топ-спикерами, которые будут взаимодействовать с аудиторией как онлайн, так и вживую", - сообщил директор департамента питания Mriya Resort & SPA Андрей Семикин.
В рамках программы спикеры поднимут ряд актуальных тем: секреты проведения успешной свадьбы, роль режиссера в развлекательной индустрии, роль графического дизайна в работе декоратора, тренды в камерных свадьбах, трансформация женского образа через призму трендов. Хэдлайнером станет Александр Белов – основатель TOBELOVE Agency, актер театра и кино, режиссер, который является новатором в деле организации масштабных мероприятий, совмещающих в себе театральное и киноискусство, цирковое шоу, психологию и современные технологии. Подробности и условия на сайте.
*Реклама
ООО "КИПАРИС", ИНН 9101001550
mriyaresort.com
erid: 4CQwVszH9pSapjNbpa4
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